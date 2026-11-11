Le Vietnam et la Suède souhaitent renforcer leur coopération dans de nombreux domaines

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa visite en Suède du 7 au 11 novembre, une délégation de haut niveau du Parti communiste du Vietnam, conduite par Trinh Van Quyet, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale de la sensibilisation et de l'éducation, a mené plusieurs activités visant à approfondir les relations bilatérales.

La délégation a notamment rencontré des représentants du Parti social-démocrate et du Parti communiste suédois, le président du Conseil municipal de Stockholm, ainsi que des responsables de l'Université de Stockholm et du groupe Ericsson.

Lors des rencontres, Trinh Van Quyet a présenté la situation du Vietnam, les réalisations accomplies au cours des 40 années de Renouveau (Doi moi), ainsi que les objectifs de développement et les orientations stratégiques définis par le XIVe Congrès national du Parti. Il a souligné que le Parti communiste du Vietnam plaçait constamment le peuple au centre de son action et considérait sa satisfaction et son bonheur comme les principaux critères de réussite du Renouveau.

Lors de son entretien avec Morgan Johansson, représentant du Parti social-démocrate suédois, Trinh Van Quyet a exprimé le souhait d'approfondir l'amitié traditionnelle entre les deux pays, notamment à travers les relations entre les deux Partis. Il a proposé de renforcer les échanges entre partis et parlements, le partage d'expériences en matière de gouvernance et de développement économique associé à la protection sociale ainsi que la coopération dans les sciences, les technologies, l'innovation, l'éducation et la santé.



Trinh Van Quyet, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale de la sensibilisation et de l'éducation, travaille avec le groupe Ericsson. Photo: VNA

Morgan Johansson a rappelé la solidarité du Parti social-démocrate et le soutien de l'ancien Premier ministre Olof Palme au Vietnam. Il s'est déclaré prêt à promouvoir la coopération dans les domaines de complémentarité entre les deux pays et à maintenir un dialogue régulier. Les deux parties ont également convenu de renforcer leur coordination sur les questions internationales, dans le respect de la Charte des Nations unies et du droit international.



Avec Olle Burell, président du Conseil municipal de Stockholm, Trinh Van Quyet a proposé de développer la coopération entre les villes des deux pays dans l'urbanisme, la gestion des villes intelligentes et les transitions numérique et verte. Olle Burell a partagé l'expérience de Stockholm en matière de gestion urbaine, de protection sociale, d'égalité des chances pour les femmes et d'éducation des enfants. Il a affirmé que la ville était disposée à accueillir des délégations vietnamiennes pour des échanges d'expériences.



Au cours de sa rencontre avec le Parti communiste suédois, Trinh Van Quyet a salué la solidarité des communistes et des forces progressistes suédoises envers le Vietnam. Il a présenté le bilan des 40 années de Renouveau, mettant notamment en avant l'application et le développement créatif du marxisme-léninisme et de la pensée de Ho Chi Minh, ainsi que la nécessité de concilier croissance économique, progrès social et équité.

Erik Anderson, secrétaire chargé des relations extérieures du Parti communiste suédois, a exprimé son admiration pour les résultats obtenus par le Vietnam en matière de développement économique et de réduction de la pauvreté. Les deux partis sont convenus de maintenir leurs contacts, d'intensifier les échanges théoriques et de poursuivre leur coopération au sein du mouvement communiste et ouvrier international.



La délégation a également visité l'Université de Stockholm, où elle a discuté de la recherche scientifique, de la formation d'un réseau de jeunes chercheurs des deux pays et de l'octroi de bourses à des scientifiques vietnamiens.



Avec les dirigeants d'Ericsson, Trinh Van Quyet a encouragé le groupe à élargir ses investissements au Vietnam, en associant transfert de technologies et formation des ressources humaines. Il a notamment évoqué une coopération avec Hai Phong et Da Nang dans l'application de la 5G à la production industrielle et à la gestion des ports intelligents. Ericsson a réaffirmé l'importance du Vietnam comme partenaire et sa volonté d'étendre les applications de cette technologie.



Rencontrant la communauté vietnamienne, Trinh Van Quyet a souligné que les Vietnamiens de l'étranger constituaient une partie intégrante et une ressource importante de la nation. Il les a encouragés à préserver la langue et la culture vietnamiennes, tout en contribuant au développement du pays grâce à leurs compétences et à leur expérience. -VNA