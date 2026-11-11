Le Vietnam et l’Australie renforcent leur coopération diplomatique et de défense

Hanoï (VNA) - Le 11e Dialogue stratégique Vietnam-Australie sur la diplomatie et la défense s'est tenu le 10 novembre à Hanoï. Il était coprésidé, pour le Vietnam, par Nguyen Manh Cuong, vice-ministre des Affaires étrangères, et le général de corps d’armée Nguyen Truong Thang, vice-ministre de la Défense, et, pour l’Australie, par Michelle Chan, secrétaire adjointe au sein du groupe "Asie du Sud et Asie du Sud-Est" au ministère des Affaires étrangères et du Commerce, et par Hugh Jeffrey, secrétaire adjoint chargé de la stratégie, de la politique et des affaires internationales au ministère de la Défense.



Les deux parties ont souligné que le Vietnam et l'Australie sont des partenaires fiables partageant des vues similaires sur les affaires régionales et internationales. Elles se sont félicitées du développement vigoureux de leur partenariat stratégique global, notamment à la suite de la visite d'État en Australie du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, en août 2026. Dans le cadre de cette visite, de nombreux accords et déclarations importants ont été approuvés, créant un fondement politique solide pour mettre en œuvre des activités de coopération concrètes.



S’agissant de la situation mondiale et régionale, les participants ont estimé que celle-ci évoluait de manière complexe et imprévisible, avec une multiplication des facteurs d’instabilité et d’incertitude. Les défis de sécurité traditionnels et non traditionnels s’entrecroisent et affectent l’environnement de sécurité et de développement des pays. Ils ont souligné la nécessité de renforcer la coopération et le dialogue, de consolider la confiance, de prévenir les conflits et de préserver un environnement de paix, de sécurité et de stabilité, dans le respect du droit international et de la Charte des Nations Unies, tout en contribuant à façonner un avenir commun.



Les deux parties sont convenues d’intensifier les consultations et le partage d’informations et de consolider la confiance stratégique. Elles se sont également engagées à mettre en œuvre efficacement les perceptions communes de leurs dirigeants, consignées dans les documents adoptés en août 2026, notamment les déclarations communes sur l’approfondissement du partenariat stratégique global Vietnam-Australie, le renforcement de la résilience, de l’adaptation et de la reprise économiques, ainsi que le renforcement des liens dans les domaines des sciences, des technologies et de l’innovation, et la Déclaration de vision commune actualisée sur le renforcement de la coopération en matière de défense.





De gauche à droite: Hugh Jeffrey, secrétaire adjoint chargé de la stratégie, de la politique et des affaires internationales au ministère de la Défense, Michelle Chan, secrétaire adjointe au sein du groupe "Asie du Sud et Asie du Sud-Est" au ministère des Affaires étrangères et du Commerce, Nguyen Manh Cuong, vice-ministre des Affaires étrangères, et le général de corps d’armée Nguyen Truong Thang, vice-ministre de la Défense. Photo: VNA

Sur le plan économique, les deux parties ont convenu de promouvoir le commerce et les investissements bilatéraux, de soutenir un système commercial multilatéral ouvert, transparent, inclusif, équitable et durable, ainsi que de diversifier les chaînes d’approvisionnement, notamment énergétiques. Elles ont encouragé l’élargissement de la coopération bilatérale dans les sciences, les technologies stratégiques, l’intelligence artificielle et la sécurité des données afin de renforcer l’autonomie et la capacité de résistance de leurs économies. L’Australie s’est engagée à soutenir le Vietnam dans le renforcement de ses capacités en vue de son rôle de pays hôte de l’APEC 2027.



L’Australie a par ailleurs salué l’adoption par le Vietnam de la Résolution n°20-NQ/TW sur la construction et le développement du Vietnam en tant que puissance maritime. Les deux parties sont convenues de poursuivre leur soutien au renforcement des capacités maritimes du Vietnam, à la formation des ressources humaines et au partage d’expériences. Elles ont souligné l’importance de la coopération maritime dans le cadre du Programme de partenariat maritime Australie-Asie du Sud-Est, conformément à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.



Elles ont souligné l’importance du maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité, de la liberté de navigation maritime et aérienne, ainsi que de la garantie des échanges commerciaux sur les voies maritimes stratégiques. Elles ont insisté sur la nécessité de régler les différends par des moyens pacifiques, sans menace ni recours à la force, conformément au droit international, notamment à la CNUDM.



Sur les questions régionales, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de contribuer à une région Asie-Pacifique et Indo-Pacifique pacifique, stable, prospère, inclusive, durable et résiliente. Elles ont souligné le rôle central de l’ASEAN et l’importance des mécanismes dirigés par l’ASEAN, notamment l’ADMM+, pour promouvoir le dialogue et la coopération.



Les deux parties sont convenues de promouvoir leur coopération dans le cadre du Partenariat Mékong-Australie afin de renforcer la résilience et de favoriser un développement inclusif et durable dans la sous-région du Mékong. Elles ont également envisagé d’étendre leur coopération aux États insulaires du Pacifique.



À l’issue du dialogue, les deux parties ont salué le rôle et l’efficacité du mécanisme de Dialogue stratégique Vietnam-Australie sur la diplomatie et la défense (2+2) et sont convenues de tenir la 12e édition en Australie à une date appropriée en 2027. -VNA