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Journée de la culture vietnamienne : la langue, un lien entre les Vietnamiens au Bélarus

Les cours de vietnamien au Bélarus contribuent à préserver la langue maternelle, à transmettre l’identité culturelle nationale aux jeunes générations et à renforcer les liens de la diaspora avec le pays d’origine.

Les élèves du cours de vietnamien présentent un spectacle artistique. Photo : VNA
Les élèves du cours de vietnamien présentent un spectacle artistique. Photo : VNA


Minsk (VNA) – Le 9 novembre, au Palais national de la jeunesse, à Minsk, l’ambassade du Vietnam au Bélarus, en coordination avec l’Association des Vietnamiens au Bélarus, a organisé la cérémonie d’ouverture de l’année scolaire 2026-2027 des cours de vietnamien destinés aux enfants de la communauté. À cette occasion, des activités culturelles et artistiques ainsi qu’une exposition de photos sur le Vietnam ont également été organisées, en prélude à la Journée de la culture vietnamienne, célébrée le 24 novembre.

Selon le correspondant de la VNA dans la CEI, la cérémonie s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Vietnam au Bélarus, Nguyen Van Trung, de représentants de l’ambassade, du comité exécutif de l’Association des Vietnamiens au Bélarus, ainsi que de nombreux élèves, parents et amis bélarusses et internationaux.

Dans son allocution, l’ambassadeur Nguyen Van Trung a souligné le rôle essentiel de la langue vietnamienne dans la préservation de l’identité nationale et le renforcement des liens entre les Vietnamiens vivant loin de leur patrie. Étroitement liées, langue et culture constituent les fondements de l’identité de chaque peuple. Préserver la langue maternelle à l’étranger, c’est donc aussi transmettre aux jeunes générations leurs racines, leurs traditions et les valeurs culturelles vietnamiennes. L’enseignement du vietnamien au Bélarus contribue non seulement à renforcer chez les jeunes leur fierté nationale et leur attachement à la culture traditionnelle, mais aussi à faire découvrir la culture vietnamienne aux amis internationaux. - VNA

Le président de l’Association des Vietnamiens au Bélarus, Truong Cong Dao, s’est réjoui de l’enthousiasme des élèves et les a encouragés à poursuivre leurs efforts dans les études tout en gardant toujours à cœur leur pays d’origine. Une représentante des élèves a exprimé sa gratitude envers les enseignants, les parents et toutes les personnes ayant soutenu les cours. L’enseignante Nguyen Phuong Dung les a, pour sa part, encouragés à continuer de cultiver leur amour pour la langue vietnamienne et à faire preuve de détermination au cours de cette nouvelle année scolaire.

À cette occasion, les élèves et leur enseignante ont reçu des médailles de reconnaissance de l’Association des anciens diplômés des établissements d’enseignement supérieur du Bélarus, en récompense de leur participation active au Festival de la culture vietnamienne organisé conjointement par les deux parties. Les peintures populaires de Dong Ho réalisées par les enfants ont notamment témoigné de leur amour pour leur patrie et de leur attachement au patrimoine culturel national.

La cérémonie a été suivie d’un programme artistique présenté par les élèves et leurs parents, comprenant des danses, des chants, des récitations de poèmes et des défilés en costumes traditionnels, notamment l’ao dai. Des spectacles tels que « Les cloches et le drapeau », « Sur le chemin de l’école », « Bienvenue à la nouvelle année scolaire », « Bonjour Vietnam » et « Je rêve de rencontrer l’Oncle Ho » ont créé une ambiance chaleureuse et festive, exprimant l’amour du pays et la fierté nationale des jeunes Vietnamiens vivant loin de leur patrie.

Ces activités contribuent à encourager les jeunes générations à préserver leur langue maternelle, à maintenir leurs liens avec le Vietnam et à promouvoir les valeurs culturelles vietnamiennes au Bélarus.- VNA

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