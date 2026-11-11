Le Vietnam parmi les 50 premières économies mondiales en matière de compétitivité numérique et d’intelligence artificielle





Hanoï (VNA) – Le Vietnam s’est classé au 37e rang sur 70 économies, avec 78,09 points, dans le Classement mondial de la compétitivité numérique et de l’intelligence artificielle 2026 (WDAIR 2026), établi par l’Institut international pour le développement du management (IMD), basé en Suisse. Ce résultat a été annoncé lors d’une cérémonie organisée le 11 novembre après-midi à Hanoï par le ministère des Sciences et des Technologies, en présence du vice-Premier ministre Ho Quoc Dung.



Pour sa première participation officielle à ce classement, le Vietnam a ainsi intégré le groupe des 50 premières économies mondiales. En Asie du Sud-Est, il occupe la troisième place parmi les six économies évaluées, à savoir Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, le Vietnam, l’Indonésie et les Philippines.



Dans les différents domaines évalués, le Vietnam a également obtenu des résultats remarquables, se classant 13e pour l’application de l’IA, 15e pour la gouvernance numérique et de l’IA, et 21e dans le facteur Efficacité. Ces résultats témoignent des progrès accomplis par le pays dans l’application des technologies numériques, le développement de l’intelligence artificielle et la modernisation des modes de gouvernance. Ils reflètent également les efforts déployés pour mettre en œuvre la Résolution n° 57-NQ/TW du Bureau politique sur les percées dans le développement des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale.



Selon le professeur Arturo Bris, directeur du Centre de compétitivité mondiale de l’IMD, le Vietnam dispose d’atouts notables dans l’application des technologies numériques et de l’intelligence artificielle, ainsi que dans la gouvernance numérique. Le pays doit toutefois remédier à plusieurs insuffisances, notamment le coût encore élevé des outils d’IA, le manque de ressources humaines qualifiées dans ce domaine, ainsi que les lacunes en matière d’infrastructures mutualisées, de cybersécurité, de protection des données et de gouvernance de l’IA.



L’expert de l’IMD a recommandé au gouvernement vietnamien de montrer l’exemple en matière d’utilisation de l’IA, de développer un vivier d’experts dans ce domaine et d’accroître les investissements ainsi que les dépenses consacrées à la recherche et au développement (R&D). Il s’est dit optimiste quant aux perspectives d’amélioration du classement du Vietnam dans les années à venir, à condition que des mesures appropriées soient mises en œuvre.

Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung. Photo : VNA





Prenant la parole lors de la cérémonie, le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a souligné que les sciences et technologies ainsi que l’innovation étaient devenues des moteurs essentiels de la croissance. La transformation numérique modifie profondément les modes de gouvernance, de production et de prestation de services, tandis que l’intelligence artificielle ouvre de nouvelles perspectives en matière de productivité, de connaissances et de capacités créatives.



Selon lui, la compétitivité numérique et l’IA constituent des références importantes pour évaluer la capacité de chaque économie à saisir les opportunités, à s’adapter aux mutations et à se forger des avantages compétitifs. Les pays qui innovent plus rapidement, exploitent plus efficacement les technologies et utilisent l’intelligence artificielle de manière responsable disposeront de davantage de possibilités pour réaliser des avancées décisives. Pour le Vietnam, cette évolution représente à la fois une grande opportunité et une nécessité d’agir sans tarder.



La résolution n° 57-NQ/TW du Bureau politique fixe, à l’horizon 2030, l’objectif de faire figurer le Vietnam parmi les trois premiers pays d’Asie du Sud-Est et les 50 premiers au monde en matière de compétitivité numérique et d’indice de développement de l’administration en ligne, ainsi que parmi les trois premiers pays de la région dans le domaine de la recherche et du développement de l’intelligence artificielle.



Pour atteindre ces objectifs, le vice-Premier ministre a appelé à concentrer les efforts sur trois grands axes prioritaires.



Premièrement, les ministères, secteurs et collectivités locales doivent poursuivre le perfectionnement du cadre institutionnel, renforcer l’efficacité de sa mise en œuvre et améliorer la qualité de la gouvernance. Il convient notamment d’accélérer la réforme des procédures administratives, de développer les services publics en ligne, ainsi que d'assurer la connexion, le partage et la réutilisation des données. Il importe également de créer des conditions favorables à l'application des technologies numériques et de l'IA par les entreprises dans leurs activités de production et commerciales, tout en veillant à ce que les investissements technologiques produisent des résultats concrets.



Deuxièmement, il faut accorder la priorité au développement des infrastructures et des plateformes stratégiques, notamment les infrastructures de télécommunications de nouvelle génération, les infrastructures de données et les capacités de calcul. Des mesures doivent également être prises pour réduire les coûts d'accès à l'IA, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Parallèlement, il est nécessaire de renforcer la recherche, le développement et l'application des technologies stratégiques, ainsi que de former des ressources humaines dans le domaine de l'IA répondant aux besoins réels.



Troisièmement, il convient de garantir la cybersécurité, la sécurité des données et une utilisation responsable de l'IA. Dans cette démarche, l'État doit jouer un rôle moteur dans la création d'un environnement favorable, les entreprises doivent être les forces pionnières, tandis que les instituts de recherche et les établissements d'enseignement supérieur doivent contribuer au développement des connaissances, des technologies et des ressources humaines.



Le vice-Premier ministre a chargé le ministère des Sciences et des Technologies de coordonner avec les organismes concernés une étude approfondie de la méthodologie d'évaluation de l'IMD et une analyse détaillée des différents groupes de critères et indicateurs, afin d'identifier les causes des points forts et des insuffisances du Vietnam et de proposer des mesures adaptées. Les missions devront être clairement définies, avec des organismes responsables, des résultats attendus et des mécanismes d'évaluation périodique. Une attention particulière devra être accordée aux domaines présentant encore des difficultés, notamment le cadre institutionnel, l'efficacité des services publics, les infrastructures, les ressources humaines et le coût d'utilisation de l'IA.



Réaffirmant la détermination du ministère à mettre en œuvre les orientations du gouvernement, le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Pham Duc Long, a indiqué que son ministère poursuivrait l'étude et l'analyse des résultats du WDAIR 2026 afin d'identifier les domaines dans lesquels le Vietnam dispose d'avantages, ainsi que les insuffisances et leurs causes. Sur cette base, des propositions de politiques ciblées seront élaborées pour produire des changements tangibles dans la compétitivité numérique et le développement de l'IA au Vietnam.



Le ministère renforcera également la coordination avec les ministères, secteurs et collectivités locales, tout en intensifiant sa coopération technique avec l'IMD et les partenaires internationaux. Il entend par ailleurs faire du suivi et de l'évaluation de la compétitivité numérique et de l'IA une activité régulière.



Selon le vice-ministre Pham Duc Long, la participation au WDAIR ne doit pas se limiter à la publication d'un classement international. L'essentiel est d'exploiter les résultats de l'évaluation au service de l'élaboration des politiques, de traduire les insuffisances identifiées en missions concrètes et de transformer les engagements en résultats mesurables et évaluables. Cette démarche contribuera à concrétiser la Résolution n° 57-NQ/TW et à renforcer la compétitivité du Vietnam, tout en favorisant le développement socio-économique du pays.- VNA