Mieux valoriser les ressources de la diaspora et le rayonnement culturel dans les relations Vietnam-Australie





Perth (VNA) – Dans le contexte où le Vietnam accélère la mise en œuvre de la Résolution n° 23-NQ/TW sur le travail relatif aux Vietnamiens résidant à l’étranger et de la Résolution n° 80-NQ/TW sur le développement culturel, les représentations vietnamiennes en Australie s’attachent à renouveler leurs méthodes d’action afin de mieux mobiliser les ressources de la diaspora et le potentiel de la culture au service du développement national, tout en contribuant à approfondir les relations entre les deux pays.



Dans un entretien accordé à un correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA), le consul général du Vietnam à Perth, Pham Hai Anh, a évoqué le potentiel de la communauté vietnamienne en Australie-Occidentale et dans le Territoire du Nord, le rôle des jeunes générations ainsi que les pistes permettant de faire de la culture un vecteur plus efficace de rapprochement entre les deux pays.



Selon le consul général, la principale avancée de la résolution n° 23-NQ/TW réside dans le changement d'approche du travail auprès des Vietnamiens de l'étranger. « Auparavant, nos efforts portaient essentiellement sur la mobilisation, le rassemblement et l'accompagnement de la communauté. Aujourd'hui, nous devons aller vers une démarche fondée sur le partenariat, la création de mécanismes favorables et la mobilisation de ses ressources », a-t-il souligné.



La communauté vietnamienne en Australie-Occidentale et dans le Territoire du Nord se caractérise par sa jeunesse et son dynamisme. De nombreux experts, ingénieurs et entrepreneurs vietnamiens travaillent dans des secteurs clés de l'économie locale, tels que l'énergie, l'exploitation minière, la santé et l'agriculture de haute technologie. Cette région bénéficie également d'atouts géographiques importants. Darwin, capitale du Territoire du Nord, constitue une porte d'entrée vers l'Asie, tandis que Perth, principal centre urbain de l'Australie-Occidentale, bénéficie d'un fuseau horaire proche de celui du Vietnam et d'une liaison aérienne directe avec Hô Chi Minh-Ville.



Par ailleurs, les atouts de l'Australie en matière de ressources naturelles et de technologies sont complémentaires du potentiel d'un marché vietnamien de plus de 100 millions d'habitants. Grâce à leur connaissance des langues, des cultures et des pratiques commerciales des deux pays, les Vietnamiens de la diaspora jouent un rôle croissant de passerelle dans la promotion des échanges commerciaux, des investissements et du partage de connaissances. Pour Pham Hai Anh, l'identité vietnamienne et la vie en Australie ne sont pas deux réalités opposées, mais deux dimensions qui s'enrichissent mutuellement. « Plus nos compatriotes réussissent en Australie, plus ils sont en mesure de contribuer à leur pays d'origine et au développement des relations entre les deux pays », a-t-il affirmé.



Le consul général a également mis en avant le rôle essentiel des jeunes générations, qui ont une capacité particulière à accéder rapidement aux connaissances, aux technologies et aux réseaux internationaux. La création, le 29 septembre 2026, de l'Association des étudiants vietnamiens du Territoire du Nord (NOVAS) constitue à cet égard une étape importante. Elle permet au réseau des associations d'étudiants vietnamiens d'être désormais présent dans tous les États et territoires australiens, offrant aux étudiants un cadre concret de rencontre, d'entraide et de coopération.



Toutefois, la création d'une association ne constitue qu'un premier pas. Pour encourager les jeunes à s'engager durablement, il faut leur donner les moyens de prendre des initiatives et de conduire eux-mêmes les activités. Celles-ci doivent également répondre à leurs besoins concrets en matière d'études, d'emploi, de développement des compétences et d'entrepreneuriat.



La préservation de la langue vietnamienne au sein des familles revêt également une importance particulière pour les jeunes générations nées et élevées en Australie. Considérée comme l'un des liens essentiels avec leurs origines, elle doit être encouragée à travers les cours de vietnamien organisés le week-end, les programmes de retour aux sources et les activités culturelles destinées aux enfants.



Si la Résolution n° 23-NQ/TW met l'accent sur la valorisation des ressources des Vietnamiens de l'étranger, la résolution n° 80-NQ/TW ouvre une autre perspective en considérant la culture comme une ressource endogène et une composante du soft power national. Les activités culturelles organisées ces dernières années en Australie-Occidentale et dans le Territoire du Nord illustrent le potentiel de cette orientation.



Cette année, le Festival des lanternes et des lumières flottantes organisé à Darwin a attiré environ 5.000 personnes, tandis que la Journée de la culture vietnamienne 2026, placée sous le thème « Couleurs du pays natal » et organisée à Perth, a accueilli près de 4.000 visiteurs. Fait notable, le public ne se limite plus à la communauté vietnamienne : il comprend un nombre croissant d'Australiens, de touristes internationaux et de représentants des autorités locales. Ces événements culturels dépassent ainsi progressivement le cadre des activités communautaires pour s'inscrire dans la vie multiculturelle australienne.



Pour assurer un rayonnement durable à ces initiatives, Pham Hai Anh estime nécessaire de construire une identité propre à chaque événement, de les inscrire dans la durée en les organisant régulièrement et de les intégrer au calendrier culturel local. Il importe surtout de mieux faire connaître la culture vietnamienne au sein de la société australienne, grâce à des partenariats avec les autorités locales, les établissements scolaires et les institutions culturelles du pays. Il convient également d'associer harmonieusement les traditions aux expressions contemporaines et de renforcer les liens entre la culture, l'économie, le tourisme et l'éducation.



Le consul général a par ailleurs salué les contributions des associations et organisations vietnamiennes en Australie-Occidentale et dans le Territoire du Nord, notamment l'Association des femmes vietnamiennes en Australie-Occidentale (WAVNWA), l'Association des intellectuels et experts Vietnam-Australie en Australie-Occidentale (VASEA-WA), le Réseau des talents Vietnam-Australie, l'Association des étudiants vietnamiens en Australie-Occidentale (VISAWA), l'Association des familles vietnamiennes et l'Association des étudiants vietnamiens du Territoire du Nord (NOVAS). Il a exprimé le souhait de voir ces organisations se renforcer davantage, contribuer à la promotion de la culture vietnamienne et favoriser le développement de la communauté.



Les Résolutions n° 23-NQ/TW et n° 80-NQ/TW ont un point commun fondamental : elles placent l'être humain au centre de leurs orientations. Chaque Vietnamien vivant en Australie, qu'il soit étudiant, artiste, entrepreneur ou actif dans les secteurs des services et de la création de contenus, peut devenir un « ambassadeur culturel » et contribuer à faire connaître l'image d'un Vietnam riche de ses traditions, dynamique, moderne et accueillant.



Dans cette perspective, le Consulat général du Vietnam à Perth continuera à jouer un rôle de passerelle entre la communauté vietnamienne, les ressources disponibles au Vietnam et les partenaires australiens, afin de permettre aux initiatives de la diaspora de contribuer plus concrètement au développement du pays et au Partenariat stratégique intégral Vietnam-Australie.- VNA

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