Les médias japonais saluent la visite du leader Tô Lâm au Japon

Tokyo (VNA) – Les médias japonais continuent de consacrer une large couverture aux activités du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, et de la délégation vietnamienne de haut rang lors de leur visite au Japon. Les articles mettent notamment en lumière les initiatives visant à promouvoir les investissements, à renforcer la coopération économique, technologique et énergétique, ainsi que les échanges culturels et la coopération entre les collectivités locales des deux pays.
Le 11 novembre, l’agence de presse Jiji Press a publié un article intitulé « Le dirigeant vietnamien visite la Bourse de Tokyo et appelle les investisseurs japonais à investir au Vietnam ». L’article rend compte de la rencontre entre le dirigeant Tô Lâm et Yamaji Hiromi, directeur général du Groupe des bourses japonaises (JPX), ainsi qu’avec les dirigeants de plusieurs grandes institutions financières japonaises, au siège de la Bourse de Tokyo (TSE). À cette occasion, le dirigeant vietnamien a appelé les investisseurs japonais à accroître leurs investissements au Vietnam. Jiji Press a également rapporté que le dirigeant Tô Lâm avait sonné la cloche de la Bourse, un geste symbolique généralement réservé à des événements marquants, tels que l’introduction en Bourse de nouvelles entreprises ou l’ouverture de la première séance de l’année.
De son côté, Nikkei Asia a mis l’accent sur les accords conclus entre le Vietnam et le Japon en vue de renforcer leur coopération dans les domaines de l’énergie, de l’intelligence artificielle (IA) et dans d’autres secteurs. Selon le journal, plusieurs accords entre entreprises, ministères et organismes publics des deux pays ont été signés le 9 novembre, alors que le Vietnam s’affirme rapidement comme un centre de production de haute technologie, notamment dans les secteurs des semi-conducteurs et de l’électronique.
Nikkei Asia estime que des entreprises internationales, dont Google, développent leurs activités de production au Vietnam afin de diversifier leurs chaînes d’approvisionnement. Cette évolution contribue à renforcer la position du Vietnam dans les chaînes de valeur mondiales et à soutenir sa croissance économique. Le journal considère par ailleurs que le renforcement de la coopération énergétique avec le Vietnam correspond à certaines des priorités du gouvernement japonais dirigé par la Première ministre Sanae Takaichi.
Le quotidien économique consacre également une attention particulière aux perspectives de coopération bilatérale dans le domaine de l’énergie nucléaire. Il souligne que le Vietnam vise la mise en service d’une centrale nucléaire en 2035, afin notamment de réduire sa dépendance aux combustibles fossiles importés et de garantir un approvisionnement en électricité stable et plus propre. Les deux pays envisagent également de coopérer au déploiement de petits réacteurs modulaires (SMR) au Vietnam, à partir de 2040 au plus tôt.
Citant Vaibhav Saxena, conseiller juridique étranger principal au cabinet d’avocats Vilaf, Nikkei Asia souligne que l’intérêt du Vietnam pour les SMR s’inscrit dans une stratégie plus large visant à garantir un approvisionnement électrique fiable et à faible émission de carbone pour accompagner la prochaine phase de croissance industrielle. L’étude de cette technologie parallèlement à la relance du programme nucléaire de grande envergure permettrait au Vietnam de conserver une certaine souplesse dans ses choix technologiques, la taille des projets et leur calendrier d’investissement.
Outre les coopérations économique et énergétique, les médias japonais s'intéressent également aux initiatives visant à renforcer les relations d'amitié entre le Vietnam et les collectivités locales japonaises. Le site de la chaîne de télévision Kanagawa a ainsi rapporté que Tô Lâm s'était rendu au siège de l'administration préfectorale de Kanagawa, où il s'était entretenu avec le gouverneur Kuroiwa Yuji. Selon le média, cette visite concrétise l'invitation adressée au dirigeant vietnamien par le gouverneur lors de son déplacement au Vietnam et de sa rencontre avec Tô Lâm en novembre 2025.
Le gouverneur Kuroiwa a exprimé sa gratitude au dirigeant Tô Lâm pour sa visite à Kanagawa, dans le cadre de son premier déplacement au Japon en qualité de secrétaire général du Parti. Il a également souhaité intensifier les échanges entre les deux parties, notamment dans le domaine culturel, à travers des initiatives telles que la comédie musicale « La Princesse Anio ». En réponse, Tô Lâm s'est dit convaincu que les activités de coopération et d'échanges contribueraient à renforcer l'amitié entre le Vietnam et la préfecture de Kanagawa, ainsi qu'entre le Vietnam et le Japon. Le gouverneur Kuroiwa a, pour sa part, réaffirmé sa volonté de continuer à jouer un rôle de passerelle entre les deux pays et à consolider leurs relations.
Auparavant, l'agence de presse Kyodo avait consacré un article à l'exposition de sculptures d'artistes vietnamiens et japonais organisée dans la ville de Yokohama, préfecture de Kanagawa. Ngô Phương Ly, épouse du secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm, avait assisté à la cérémonie d'ouverture, le 9 novembre. Citant le gouverneur Kuroiwa Yuji, Kyodo a souligné que l'art avait le pouvoir de rapprocher les peuples au-delà des frontières nationales, contribuant ainsi à approfondir la compréhension mutuelle et à promouvoir les échanges. L'exposition a été organisée par le Musée des beaux-arts du Vietnam et des organismes concernés à l'occasion de la visite de Tô Lâm au Japon.
Dans l'ensemble, les articles publiés par les médias japonais rendent compte de la diversité des activités menées au cours de cette visite, qu'il s'agisse de la promotion des investissements, du renforcement de la coopération dans des secteurs stratégiques ou des échanges culturels et entre collectivités locales. Cette couverture témoigne de l'intérêt porté au rôle croissant du Vietnam dans la coopération économique régionale et met en évidence les perspectives d'approfondissement des relations bilatérales dans de nombreux domaines.- VNA
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