Bac Ninh veut attirer davantage d'investissements chinois à forte valeur ajoutée

Bac Ninh (VNA) – La ville de Bac Ninh (Nord) s’affirme comme une destination de choix pour les entreprises chinoises, qui y multiplient les investissements, développent leurs capacités de production et s’implantent durablement, a déclaré le vice-président du Comité populaire municipal, Pham Van Thinh, lors de la « Conférence de dialogue avec les entreprises et investisseurs chinois », tenue le 11 novembre à Bac Ninh.



Selon les données disponibles, la Chine occupe actuellement le premier rang en nombre de projets d’investissement à Bac Ninh, avec environ 1 664 projets en vigueur représentant un capital enregistré total d’environ 12,56 milliards de dollars. Bac Ninh entre dans une nouvelle phase de développement avec l’ambition de devenir un centre logistique régional, ainsi qu’un pôle d’industrie de haute technologie et d’innovation, jouant un rôle de passerelle pour le transport de marchandises chinoises vers le Vietnam et l’Asie du Sud-Est.



Les autorités municipales souhaitent voir les entreprises chinoises poursuivre des investissements durables fondés sur les technologies avancées et la gestion moderne, renforcer leurs liens avec les entreprises vietnamiennes, notamment les PME, former les ressources humaines, protéger l’environnement et assumer leur responsabilité sociale.



En contrepartie, Bac Ninh s’engage à préserver un environnement d’investissement transparent, stable et équitable, tout en accompagnant les entreprises dans le règlement des difficultés liées au foncier, à la construction, aux infrastructures, à la main-d’œuvre, à la fiscalité et aux procédures douanières.



Hoang Quang Phong, vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI) a déclaré qu'en tant qu'organisation nationale représentant la communauté d'affaires vietnamienne, la VCCI souhaite continuer à se coordonner avec le Comité populaire de la ville de Bac Ninh, l'ambassade de Chine au Vietnam, l'Association des entreprises chinoises et d'autres organisations concernées afin de maintenir des mécanismes de dialogue réguliers entre les autorités et les entreprises, lever les obstacles opérationnels et stimuler la mise en relation dans la sous-traitance industrielle, l’électronique, la haute technologie, la logistique et la formation, tout en favorisant la localisation, l’industrie verte et l’intégration aux chaînes de valeur mondiales.



Lors de la rencontre, les représentants des entreprises chinoises ont exposé les difficultés auxquelles ils sont confrontés et demandé un soutien accru dans plusieurs domaines : procédures administratives, incitations foncières et fiscales, recrutement, infrastructures industrielles, protection de l’environnement, sécurité incendie, douanes et approvisionnement en électricité.

De son côté, l’ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei , a estimé que l’attractivité de Bac Ninh tenait à sa position stratégique au cœur du corridor économique Hanoï – Lang Son – Nam Ninh et du triangle Hanoï – Hai Phong – Quang Ninh, ainsi qu’à ses infrastructures modernes et à la réactivité de son administration.

Il s’est dit prêt à encourager les investissements chinois dans l’économie numérique, la fabrication intelligente, les énergies vertes et la logistique intelligente, tout en appelant à une coordination régulière, à l’optimisation des procédures sur l’ensemble du cycle de vie des projets, à la coopération le long des chaînes d’approvisionnement et à la transition bas carbone.



À cette occasion, le Comité populaire de Bac Ninh a décidé de créer un groupe de promotion et de soutien aux investissements chinois, baptisé « China Desk ». Cette structure servira de guichet de référence pour accompagner les investisseurs chinois, traiter leurs demandes et faciliter la promotion, la mise en relation et l’élargissement de la coopération bilatérale en matière d’investissement. -VNA