Économie

Le Vietnam adopte une nouvelle liste des secrets d’État dans le secteur financier

Une nouvelle décision du Premier ministre vietnamien établit la liste des informations relevant du secret d’État dans le secteur financier, réparties en deux niveaux de confidentialité. Elle couvre notamment les finances publiques, les réserves nationales, les activités douanières, les investissements publics et la sécurité du marché boursier.

Le Vietnam adopte une nouvelle liste des secrets d’État dans le secteur financier. Photo: chinhphu.vn
Le Vietnam adopte une nouvelle liste des secrets d’État dans le secteur financier. Photo: chinhphu.vn

Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang a signé, le 10 novembre 2026, la décision n° 2165/QĐ-TTg du Premier ministre portant promulgation de la liste des secrets d’État dans le secteur financier. Celle-ci établit deux niveaux de classification : « secret absolu » et « secret ».

Au niveau « secret absolu » figurent notamment les documents et données détaillés relatifs aux politiques financières et budgétaires de l’État, soumis aux instances dirigeantes du Parti, à l’Assemblée nationale et au gouvernement dans des situations d’urgence liées à la défense nationale, à la sécurité nationale, à l’ordre et à la sécurité sociale ou à une guerre de défense de la Patrie.

Sont également concernés les plans de constitution des réserves nationales et stratégiques placées sous la gestion des ministères de la Défense et de la Sécurité publique, les budgets consacrés à leur approvisionnement ainsi que les données sur les quantités et la valeur des marchandises stockées.

Dans le domaine douanier, elle couvre les documents relatifs à la constitution, à la gestion et à la clôture des dossiers concernant les sources confidentielles, notamment les rapports d’enquête, les plans de recrutement et de suivi, ainsi que les justificatifs des dépenses correspondantes. Sont également classés à ce niveau les plans d’investissement public et les rapports sur leur mise en œuvre dans le cadre de la défense nationale, aux échelons stratégique, opérationnel et ministériel.

Au niveau « secret », la liste comprend sept groupes d’informations. Dans le domaine financier et budgétaire, elle concerne notamment les aides vietnamiennes accordées à l’étranger pour des missions ayant des répercussions politiques, militaires, sécuritaires ou diplomatiques, lorsqu’elles ne sont pas encore publiques. S’y ajoutent les données détaillées sur les dépenses de défense et de sécurité, les plans de financement de la réforme salariale des cadres, fonctionnaires, employés publics et forces armées, ainsi que les documents budgétaires annuels de certains organismes, dont les ministères de la Défense et de la Sécurité publique.

Cette catégorie inclut par ailleurs les projets de politiques financières avant leur soumission à l’Assemblée nationale, ainsi que les propositions tarifaires relatives à l’impression des billets de banque, à la frappe des pièces de monnaie et à la production d’autres titres de valeur.

Dans le domaine du Trésor public et des finances bancaires, sont protégés les projets d’avances de la Banque d’État au budget central, les données sur les métaux et pierres précieuses confiés au Trésor, ainsi que les plans garantissant la sécurité des coffres-forts, le déplacement des réserves et le transport des espèces et des biens précieux. Les informations relatives aux taux d’intérêt des émissions obligataires de l’État et des collectivités locales sont également concernées.

La liste couvre en outre les documents relatifs aux réserves nationales et stratégiques, notamment les plans d’aménagement des entrepôts, les listes de marchandises et les budgets de conservation.

Concernant les douanes, elle protège les réseaux de communication des forces de lutte contre la contrebande, les dossiers d’enquête sur les infractions graves, les opérations spéciales, les sources d’information, les méthodes de surveillance technique et les documents de formation aux activités opérationnelles.

Enfin, relèvent de ce niveau les plans d’investissement public liés à la défense et à la sécurité aux échelons tactique et opérationnel, les projets concernant les représentations vietnamiennes à l’étranger, ainsi que les informations susceptibles d’affecter gravement la sécurité du marché boursier et les mesures de stabilisation qui n’ont pas encore été rendues publiques.

La décision entre en vigueur dès sa signature et remplace les décisions n° 1441/QĐ-TTg du 23 septembre 2020 et n° 1923/QĐ-TTg du 25 novembre 2020, relatives respectivement aux secrets d’État dans les domaines du plan, de l’investissement et des statistiques, ainsi que des finances et du budget. -VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Vietnam #nouvelle liste des secrets d’État #secteur financier #confidentialité #finances publiques #réserves nationales #activités douanières #secret absolu #secret
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

La réunion entre le vice-ministre vietnamien des Finances, Tran Quoc Phuong, et Bing Li, président de Bloomberg pour la région Asie-Pacifique. Photo: tapchikinhtetaichinh.vn

Le Vietnam renforce sa coopération avec Bloomberg pour développer son marché financier

Le ministère vietnamien des Finances et Bloomberg ont convenu de renforcer leur coopération dans le développement du marché financier du Vietnam, l’attraction des investisseurs internationaux et la préparation des activités financières dans le cadre de l’APEC 2027, alors que le pays accélère la mise en place du Centre financier international du Vietnam.

Voir plus

L'article a été publié sur la page Facebook officielle de Lao Xperts. Photo : capture de l'écran

Vietnam et Laos accélèrent le développement des paiements transfrontaliers par QR code

Le Vietnam et le Laos accélèrent le développement des paiements transfrontaliers par QR code et l'usage de leurs monnaies nationales pour dynamiser le commerce bilatéral, ciblant le cap des 10 milliards de dollars. Ce partenariat stratégique a été réaffirmé début novembre lors de la réunion annuelle entre le gouverneur de la Banque d'État du Vietnam, Pham Duc An, et la gouverneure de la Banque du Laos, Bounkham Volachit

La zone du poste-frontière de Ma Lu Thang – Jinshuihe. Photo : VNA

Vietnam-Chine : Ma Lu Thang accède au statut de poste-frontière international

Le Vietnam et la Chine ont officiellement annoncé, le 10 novembre, l'élévation du poste-frontière de Ma Lu Thang (Vietnam) – Jinshuihe (Chine) au rang de poste-frontière international. Cette décision ouvre de nouvelles perspectives de coopération économique et commerciale, ainsi que de renforcement des échanges entre les deux régions frontalières.

Le dirigeant To Lam visite le groupe Meiko. Photo : VNA

Le dirigeant To Lam visite le groupe Meiko au Japon

En visite au groupe Meiko, dans la préfecture japonaise de Kanagawa, le dirigeant To Lam a appelé à approfondir la coopération dans les semi-conducteurs, l’électronique et la formation de ressources humaines hautement qualifiées au Vietnam.

Le ministre vietnamien des Finances, Ngo Van Tuan (à droite), remet un souvenir au président du conseil d'administration de la Banque japonaise de coopération internationale (JBIC), Maeda Tadashi, à Tokyo le 10 novembre. (Photo : VNA)

Le ministre vietnamien des Finances rencontre la Banque japonaise pour la coopération internationale

Lors de la séance de travail à Tokyo avec le président du conseil d'administration de la Banque japonaise pour la coopération internationale (Japan Bank for International Cooperation-JBIC), Maeda Tadashi, le ministère vietnamien des Finances souhaité que la JBIC continuerait de partager son expertise pour développer un marché financier moderne, transparent ; diversifier les canaux de mobilisation de capitaux, optimiser les coûts et renforcer la gestion des risques.

Le secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam assiste à la signature des documents de coopération entre le groupe Meiko et l'Université nationale de Hanoï. Photo : VNA

Le dirigeant To Lam visite la préfecture de Kanagawa

Le secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam a rencontré le gouverneur de la préfecture de Kanagawa, Kuroiwa Yuji, assisté au banquet offert par ce dernier, visité la société Meiko, admiré l'exposition de sculpture Vietnam-Japon et assisté à un concert d'amitié le 10 novembre.