Le Vietnam adopte une nouvelle liste des secrets d’État dans le secteur financier

Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang a signé, le 10 novembre 2026, la décision n° 2165/QĐ-TTg du Premier ministre portant promulgation de la liste des secrets d’État dans le secteur financier. Celle-ci établit deux niveaux de classification : « secret absolu » et « secret ».

Au niveau « secret absolu » figurent notamment les documents et données détaillés relatifs aux politiques financières et budgétaires de l’État, soumis aux instances dirigeantes du Parti, à l’Assemblée nationale et au gouvernement dans des situations d’urgence liées à la défense nationale, à la sécurité nationale, à l’ordre et à la sécurité sociale ou à une guerre de défense de la Patrie.

Sont également concernés les plans de constitution des réserves nationales et stratégiques placées sous la gestion des ministères de la Défense et de la Sécurité publique, les budgets consacrés à leur approvisionnement ainsi que les données sur les quantités et la valeur des marchandises stockées.

Dans le domaine douanier, elle couvre les documents relatifs à la constitution, à la gestion et à la clôture des dossiers concernant les sources confidentielles, notamment les rapports d’enquête, les plans de recrutement et de suivi, ainsi que les justificatifs des dépenses correspondantes. Sont également classés à ce niveau les plans d’investissement public et les rapports sur leur mise en œuvre dans le cadre de la défense nationale, aux échelons stratégique, opérationnel et ministériel.

Au niveau « secret », la liste comprend sept groupes d’informations. Dans le domaine financier et budgétaire, elle concerne notamment les aides vietnamiennes accordées à l’étranger pour des missions ayant des répercussions politiques, militaires, sécuritaires ou diplomatiques, lorsqu’elles ne sont pas encore publiques. S’y ajoutent les données détaillées sur les dépenses de défense et de sécurité, les plans de financement de la réforme salariale des cadres, fonctionnaires, employés publics et forces armées, ainsi que les documents budgétaires annuels de certains organismes, dont les ministères de la Défense et de la Sécurité publique.

Cette catégorie inclut par ailleurs les projets de politiques financières avant leur soumission à l’Assemblée nationale, ainsi que les propositions tarifaires relatives à l’impression des billets de banque, à la frappe des pièces de monnaie et à la production d’autres titres de valeur.

Dans le domaine du Trésor public et des finances bancaires, sont protégés les projets d’avances de la Banque d’État au budget central, les données sur les métaux et pierres précieuses confiés au Trésor, ainsi que les plans garantissant la sécurité des coffres-forts, le déplacement des réserves et le transport des espèces et des biens précieux. Les informations relatives aux taux d’intérêt des émissions obligataires de l’État et des collectivités locales sont également concernées.

La liste couvre en outre les documents relatifs aux réserves nationales et stratégiques, notamment les plans d’aménagement des entrepôts, les listes de marchandises et les budgets de conservation.

Concernant les douanes, elle protège les réseaux de communication des forces de lutte contre la contrebande, les dossiers d’enquête sur les infractions graves, les opérations spéciales, les sources d’information, les méthodes de surveillance technique et les documents de formation aux activités opérationnelles.

Enfin, relèvent de ce niveau les plans d’investissement public liés à la défense et à la sécurité aux échelons tactique et opérationnel, les projets concernant les représentations vietnamiennes à l’étranger, ainsi que les informations susceptibles d’affecter gravement la sécurité du marché boursier et les mesures de stabilisation qui n’ont pas encore été rendues publiques.

La décision entre en vigueur dès sa signature et remplace les décisions n° 1441/QĐ-TTg du 23 septembre 2020 et n° 1923/QĐ-TTg du 25 novembre 2020, relatives respectivement aux secrets d’État dans les domaines du plan, de l’investissement et des statistiques, ainsi que des finances et du budget. -VNA