Économie

Le commerce électronique à l'échelle communale, un levier de croissance pour le Vietnam

Une conférence nationale tenue le 11 novembre à Hanoï a mis en avant le rôle du commerce électronique dans le développement économique des communes vietnamiennes.

La province de Khanh Hoa accélère le développement du commerce électronique, en privilégiant la vente de ses produits phares et des produits OCOP sur les plateformes numériques afin d'élargir leurs débouchés. Photo : VNA
La province de Khanh Hoa accélère le développement du commerce électronique, en privilégiant la vente de ses produits phares et des produits OCOP sur les plateformes numériques afin d'élargir leurs débouchés. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le 11 novembre, le journal Cong Thuong (Industrie et Commerce), en collaboration avec l'Agence vietnamienne du commerce électronique, relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, TikTok Shop et plusieurs partenaires, a organisé à Hanoï une conférence nationale consacrée au développement du commerce électronique à l'échelle communale.

Lors de cette conférence, le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Viet Son, a souligné que le commerce électronique devait devenir un nouveau moteur de croissance pour l'économie vietnamienne. Cette ambition s'inscrit dans les objectifs fixés par le 14e Congrès national du Parti, qui prévoient une croissance économique annuelle moyenne d'au moins 10 % entre 2026 et 2030 et une contribution de l'économie numérique à hauteur d'environ 30 % du produit intérieur brut (PIB) d'ici 2030.

Le plan national de développement du commerce électronique pour la période 2026-2030 fixe plusieurs objectifs : amener 60 % des petites et moyennes entreprises à exercer leurs activités sur des plateformes de commerce électronique, faire en sorte que 60 % des communes et quartiers comptent des commerçants proposant des biens ou services en ligne, et former un million de participants aux compétences numériques liées au commerce électronique.

Le commerce électronique vietnamien connaît une croissance soutenue. En 2025, son marché a atteint environ 31 milliards de dollars, en hausse de 25,5 %, représentant près de 11 % du total des ventes au détail de biens et des recettes des services de consommation.

Cette croissance reste toutefois concentrée dans les grandes villes. Selon l'Association vietnamienne du commerce électronique, Hanoï et Hô Chi Minh-Ville représentent à elles seules 70 % de l'activité nationale, contre 30 % pour les autres localités. L'indice du commerce électronique 2026 révèle également de fortes disparités : Hô Chi Minh-Ville obtient 91,1 points et Hanoï 87,5 points, contre une moyenne nationale de seulement 15,8 points.

Une enquête menée jusqu'au 4 novembre 2026 auprès de 2.497 communes et quartiers disposant de données suffisantes montre que seuls 587 ont organisé leurs propres activités de promotion du commerce électronique. Parmi eux, 178, soit 7,1 % de l'ensemble des unités examinées, ont publié des résultats, et seulement 18 ont communiqué des données sur les commandes, les recettes ou le nombre de commerçants participants.

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Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Viet Son, prend la parole lors de la conférence. Photo : Vietnam+

Selon le vice-ministre Nguyen Viet Son, le développement du commerce électronique au niveau communal doit reposer sur une approche coordonnée, associant production, distribution, plateformes numériques, paiement et logistique, tout en garantissant la protection des consommateurs et un environnement commercial transparent et sûr.

Les collectivités locales doivent valoriser les produits régionaux, élargir les débouchés des zones rurales, montagneuses et frontalières, renforcer les compétences numériques et commerciales des habitants et favoriser les partenariats avec les plateformes et les prestataires de services.

Le vice-ministre a également insisté sur la nécessité d'évaluer les résultats au-delà du nombre de produits mis en ligne ou de séances de vente en direct. Les critères essentiels doivent être la capacité des vendeurs à poursuivre leurs activités, le chiffre d'affaires, le nombre de commandes et l'élargissement des marchés après les programmes de soutien.

De son côté, Nguyen Thi Minh Huyen, directrice adjointe de l'Agence vietnamienne du commerce électronique, a présenté trois grandes priorités : améliorer les politiques publiques, la gestion et les données ; développer les marchés intérieur et transfrontalier ; et mobiliser les acteurs de l'écosystème pour renforcer la formation et l'autonomie des vendeurs en ligne.

Plusieurs initiatives menées à Lai Chau, Da Nang et Dong Thap ont déjà donné des résultats encourageants. À Dong Thap, près de 1.000 produits du programme OCOP (« À chaque commune son produit ») ont été proposés sur des plateformes de commerce électronique, touchant près de cinq millions de personnes en trois jours. Une opération de vente en ligne a également permis d'écouler 3,5 tonnes d'ananas en 90 minutes.

À ce jour, près de 20 Services provinciaux de l'Industrie et du Commerce ont conclu des accords de coopération avec des entreprises technologiques, des plateformes de commerce électronique et des institutions financières. Plus de 40 sessions de formation ont été organisées pour les petits commerçants, permettant à près de 1.000 vendeurs de bénéficier d'une formation pratique. Près de 100 séances de vente en direct, avec la participation de l’Agence, ont généré plus de 8.500 commandes.

Pour Tran Thi Tan, directrice de la responsabilité sociale et des partenariats stratégiques de TikTok Shop, le commerce électronique ne constitue pas seulement un canal de vente, mais aussi un moteur potentiel du développement économique local, capable de mieux faire connaître les produits, les habitants et les cultures régionales.

À ce jour, TikTok Shop a formé plus de 35.000 vendeurs dans les 34 provinces et villes du pays. Plus de 230.000 produits vietnamiens bénéficient d'un label spécifique sur la plateforme, tandis que le chiffre d'affaires moyen des vendeurs vietnamiens a progressé de 30,5 %.

Des difficultés persistent néanmoins : formations dispersées, manque de pratique et de suivi, faible autonomie des petits vendeurs et informations encore insuffisantes sur les produits locaux, leur origine et leur approvisionnement. Face à ces obstacles, TikTok Shop préconise la création de véritables écosystèmes locaux de commerce électronique, plutôt que de simples opérations ponctuelles de mise en ligne ou de vente en direct.

D'ici 2027, la plateforme souhaite voir émerger au moins une commune modèle de commerce électronique dans chaque localité, tout en étendant ses initiatives à Than Uyen (Lai Chau), Bat Trang et Thu Lam (Hanoï). -VNA

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