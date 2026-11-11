Économie

Le Vietnam et la Norvège renforcent leur coopération pour une économie maritime durable

La visite de l’ambassadeur de Norvège à l’Université de Nha Trang ouvre de nouvelles perspectives de coopération dans la formation, la recherche et les technologies marines, au service du développement durable de l’économie maritime vietnamienne.

Les dirigeants de l’Université de Nha Trang offrent un cadeau souvenir à M. Stein Iversen. Source : baokhanhhoa.vn
Les dirigeants de l’Université de Nha Trang offrent un cadeau souvenir à M. Stein Iversen. Source : baokhanhhoa.vn


Khanh Hoa (VNA) – Le 11 novembre après-midi, dans la province de Khanh Hoa, l’ambassadeur de Norvège au Vietnam, Stein Iversen, accompagné du conseiller commercial Morten Langsholdt, de représentants du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Vietnam et de plusieurs entreprises norvégiennes, a effectué une visite de travail à l’Université de Nha Trang (NTU). Les échanges ont porté sur les perspectives de renforcement de la coopération dans le domaine de l’économie maritime, notamment en matière d’aquaculture durable.

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Vue générale de la rencontre et des échanges avec les étudiants. Photo : baokhanhhoa.vn



Les deux parties ont présenté plusieurs domaines de coopération internationale dans l’aquaculture et examiné les possibilités de développer des partenariats dans la formation de ressources humaines hautement qualifiées, la recherche scientifique et le transfert de technologies marines. Ces efforts contribueront à la réalisation de l’objectif du Vietnam de devenir une puissance maritime et de développer durablement son économie maritime.

Le temps fort de la visite a été le dialogue intitulé « L’avenir de l’aquaculture : dialogue avec la Norvège », auquel ont participé des enseignants et plus de 150 étudiants de la NTU. Les discussions ont porté sur le rôle de l’innovation, des technologies et des compétences dans l’amélioration de l’efficacité et de la durabilité de l’aquaculture, ainsi que sur la contribution des jeunes à l’avenir de ce secteur. Des représentants d’entreprises norvégiennes ont présenté des exemples concrets de technologies et de solutions mises en œuvre dans l’aquaculture moderne.

L’ambassadeur Stein Iversen a souligné que les technologies et les investissements étaient certes essentiels, mais que l’innovation trouvait avant tout sa source dans les ressources humaines, la curiosité, l’esprit d’initiative et la volonté d’expérimenter de nouvelles idées. Il a encouragé les étudiants de la NTU à se considérer non seulement comme les futurs professionnels du secteur, mais aussi comme de potentiels chercheurs, entrepreneurs et innovateurs, capables de concevoir de nouvelles solutions au service de l’économie maritime vietnamienne.

Selon le diplomate, près de trois décennies de coopération avec la NTU témoignent de l’évolution des relations entre la Norvège et la province de Khanh Hoa : initialement axées sur le développement et l’éducation, elles se sont progressivement élargies à des domaines associant savoirs, technologies, aquaculture durable et coopération économique. Le Vietnam et la Norvège, tous deux étroitement liés à la mer, considèrent celle-ci non seulement comme une source de nourriture et de moyens de subsistance, mais aussi comme un espace propice à la recherche, à l’innovation et au développement économique.

Pour sa part, le docteur Quach Hoai Nam, recteur de la NTU, a estimé que la coopération avec la Norvège constituait un jalon important dans l’histoire du développement de l’établissement. Le soutien constant du gouvernement norvégien, ainsi que son accompagnement sur les plans académique et technologique, ont contribué à renforcer les capacités de l’université, à accélérer sa transformation et à rehausser son rayonnement.

Forte de 30 années de coopération fructueuse, la NTU souhaite élargir ses partenariats avec le gouvernement et l’ambassade de Norvège au Vietnam, le PNUD, ainsi qu’avec les universités et entreprises norvégiennes. Les orientations prioritaires portent notamment sur le développement d’un partenariat dans le cadre du Forum de l’économie maritime (MEF), la coorganisation et le soutien à de grandes manifestations scientifiques internationales, le lancement de nouveaux projets de recherche et l’étude de la création d’un Centre d’excellence Vietnam-Norvège consacré aux produits aquatiques et à l’aquaculture marine.

Depuis 1996, plusieurs établissements universitaires et de recherche norvégiens, dont les universités de Tromsø et de Bergen, coopèrent avec la NTU. Le montant total des financements accordés atteint 65 millions de couronnes norvégiennes (environ 180 milliards de dôngs). Ces aides ont contribué à la formation, à la recherche et au renforcement des capacités dans de nombreux domaines, allant de l’aquaculture et de l’économie des produits aquatiques aux biotechnologies, aux technologies de pêche, à la gestion des écosystèmes marins et à l’adaptation au changement climatique.

La Norvège a notamment soutenu la mise en place d’un programme de doctorat et de trois programmes de master, financé la formation de 27 docteurs et de neuf chercheurs postdoctoraux, et contribué à la publication de plus de 200 articles scientifiques dans des revues internationales. Ces programmes ont directement bénéficié à près de 1 000 scientifiques et cadres vietnamiens.- VNA

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