Vietnam et Laos accélèrent le développement des paiements transfrontaliers par QR code

Vientiane (VNA) - Le Vietnam et le Laos intensifient leurs efforts pour développer les paiements transfrontaliers par QR code et promouvoir l'utilisation de leurs monnaies nationales respectives dans les transactions financières bilatérales.

Cette initiative vise à stimuler les échanges commerciaux et les investissements, avec pour objectif de porter le commerce bilatéral à 10 milliards de dollars dans les années à venir.

Ce projet de coopération a été au cœur de la réunion annuelle tenue début novembre entre la Banque d'État du Vietnam (State Bank of Vietnam – SBV) et la Banque du Laos (Bank of the Lao PDR – BOL). La réunion était coprésidée par Pham Duc An, gouverneur de la SBV, et Bounkham Volachit, gouverneure de la BOL.



Les deux gouverneurs ont passé en revue l'évolution macroéconomique, l'usage des monnaies nationales dans les paiements et les transferts transfrontaliers, ainsi que les progrès réalisés dans l'interconnexion des systèmes de paiement de détail via QR code. Ils ont convenu de renforcer leur coopération en 2027, en mettant l'accent sur l'élargissement des services de paiement par QR code entre les deux pays et sur la promotion de l'utilisation du dong vietnamien et du kip lao.



Cette initiative devrait permettre aux entreprises, aux touristes et aux résidents de bénéficier de solutions de paiement pratiques, transparentes et sécurisées. Elle contribuera également à renforcer la connectivité financière entre les deux pays, à réduire leur dépendance à l'égard des monnaies de pays tiers, à diminuer les coûts de transaction et à améliorer l'efficacité des paiements.

Le Vietnam et le Laos ont officiellement lancé leur service de paiement transfrontalier par QR code à Vientiane le 9 janvier 2025. Selon les chiffres publiés le 5 novembre, le système avait enregistré plus de 25.000 transactions à fin octobre 2026.

Les deux banques centrales entendent poursuivre l'élargissement du réseau de commerçants participants, afin de permettre notamment aux citoyens laotiens d'effectuer des paiements par QR code au Vietnam pour leurs dépenses liées au tourisme, à l'éducation, à la santé et aux activités professionnelles.



Le Vietnam s'est également engagé à fournir un soutien technique par l'intermédiaire d'experts bancaires de haut niveau ainsi qu'à proposer des formations de niveau supérieur et des programmes de développement professionnel aux cadres de la Banque du Laos.



Par ailleurs, les deux parties ont rencontré des représentants des banques commerciales vietnamiennes opérant au Laos. Elles ont salué leur contribution à l'économie laotienne et au renforcement de la connectivité financière bilatérale, notamment à travers l'octroi de crédits, la fourniture de services bancaires et le développement des paiements numériques.- VNA