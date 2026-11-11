Santé

L’épouse du dirigeant To Lam visite un établissement d’accueil pour personnes âgées au Japon

La visite de l’épouse du secrétaire général du Parti et président de la République, Ngo Phuong Ly, dans un établissement d’accueil pour personnes âgées à Tokyo met en lumière les perspectives de coopération Vietnam-Japon dans la prise en charge des aînés, face au vieillissement démographique.

L’épouse de To Lam, Ngo Phuong Ly, pose aux côtés d’une personne âgée japonaise prise en charge à la maison de retraite Meguro Chuo no Ie. Photo : Tuoitre.vn
L’épouse de To Lam, Ngo Phuong Ly, pose aux côtés d’une personne âgée japonaise prise en charge à la maison de retraite Meguro Chuo no Ie. Photo : Tuoitre.vn

Tokyo (VNA) – Dans le cadre de la visite officielle au Japon du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, son épouse, Ngo Phuong Ly, s’est rendue, le 11 novembre, à la maison de retraite Meguro Chuo no Ie, gérée par l’organisme de protection sociale Hoyukai à Tokyo, afin de découvrir le modèle japonais de prise en charge des personnes âgées et de rencontrer les employés vietnamiens qui y travaillent.

Elle était accompagnée d’Obuchi Yuko, présidente de l’Alliance parlementaire d’amitié Japon-Vietnam, et d’Ito Yuki, épouse de l’ambassadeur du Japon au Vietnam.

À cette occasion, Katori Hiroshi, président de Hoyukai, a présenté le système japonais de protection sociale en faveur des personnes âgées ainsi que les activités de son organisation. Parmi les 529 employés étrangers de Hoyukai, 82 sont vietnamiens. Ouverte en juillet 2019, la maison de retraite Meguro Chuo no Ie dispose de 84 chambres individuelles réparties en sept unités de vie, conçues pour offrir aux résidents un cadre de vie aussi proche que possible de celui de leur propre foyer.

À la rencontre des résidents, Mme Ngo Phuong Ly leur a remis des cadeaux et adressé ses vœux de santé et de sérénité. Elle a rappelé que les Vietnamiens avaient pour tradition de « boire l’eau en se souvenant de sa source », tandis que le Japon célébrait chaque année, en septembre, la Journée du respect des personnes âgées. Prendre soin des aînés constitue non seulement une responsabilité sociale, mais aussi une manière d’exprimer sa reconnaissance envers les générations qui ont contribué à bâtir la société d’aujourd’hui.

Après avoir visité les différents espaces de vie, l’épouse du dirigeant vietnamien a salué la pertinence du modèle de prise en charge de l’établissement. Chaque unité dispose d’un espace commun, d’une petite cuisine et d’une équipe de personnel dédiée, ce qui permet aux soignants de mieux connaître les habitudes et la personnalité de chaque résident. Selon elle, cette organisation mérite d’être étudiée, car le bien-être psychologique des personnes âgées est tout aussi important que leur santé physique et leur suivi médical.

Mme Ngo Phuong Ly a également rencontré les employés vietnamiens de Hoyukai et salué le dévouement de l’ensemble du personnel, dont le travail exige non seulement des compétences professionnelles, mais aussi de la patience, de la délicatesse et de la compassion. Elle a encouragé les travailleurs vietnamiens à poursuivre leur apprentissage, à approfondir leurs connaissances professionnelles et à perfectionner leurs compétences dans la prise en charge des personnes âgées, contribuant ainsi à valoriser les capacités des travailleurs vietnamiens dans ce domaine.

Elle a souligné que les connaissances et l’expérience acquises au Japon pourraient, à terme, constituer une ressource précieuse pour le Vietnam. Bien que le pays se trouve encore dans sa période de dividende démographique, il est confronté à un vieillissement rapide de sa population et à une baisse du taux de natalité. À cet égard, l’expérience du Japon, qui a engagé depuis longtemps des politiques pour faire face au vieillissement démographique et obtenu certains résultats, constitue une source d’enseignements utiles pour le Vietnam.

De son côté, Katori Hiroshi a indiqué que Hoyukai souhaitait étudier progressivement les possibilités de développer des services de prise en charge des personnes âgées au Vietnam. L’organisation prévoit d’effectuer des recherches et d’échanger avec les organismes et partenaires locaux afin d’élaborer un modèle adapté à la culture et aux modes de vie des Vietnamiens.

Remerciant les dirigeants de Hoyukai et le personnel de la maison de retraite Meguro Chuo no Ie pour leur accueil chaleureux et cette visite enrichissante, Ngo Phuong Ly a indiqué que cette rencontre lui avait permis de mieux comprendre l’expérience japonaise en matière de protection sociale et de prise en charge des personnes âgées, qui associe traditions et technologies modernes.

Elle a exprimé le souhait que les établissements japonais continuent d’offrir aux soignants vietnamiens de bonnes conditions de travail et de leur apporter un accompagnement attentif. Elle a également appelé les deux pays à poursuivre leurs efforts conjoints et à élargir leur coopération dans le domaine de la prise en charge des personnes âgées, contribuant ainsi à renforcer les échanges entre les peuples et à approfondir les relations Vietnam-Japon.- VNA

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