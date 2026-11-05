Le Vietnam et le Danermark renforcent leur coopération médicale de haute technologie

Hanoi (VNA) - L’ambassade du Vietnam au Danemark, en collaboration avec l’Hôpital universitaire d’Aalborg et l’Association des experts et intellectuels vietnamiens au Danemark, a organisé la Conférence sur la coopération médicale Vietnam-Danemark 2026 sur le thème : « Hôpital intelligent, santé numérique et innovation biomédicale ».

Dans le prolongement immédiat de la visite d’État au Danemark du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, cet événement marque l’une des premières étapes concrètes de la mise en œuvre des accords de haut niveau signés après l’élévation de leurs relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global, et ouvre de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines de la santé, des sciences, des technologies et de l’innovation.

Grâce aux démarches de rapprochement initiées par l’ambassade du Vietnam au Danemark, l’Hôpital 19-8 et l’Hôpital universitaire d’Aalborg ont formalisé leur coopération par la signature et l’échange d’un protocole d’accord le 20 octobre, en présence du roi Frederik X de Danemark et du leader Tô Lâm, dans le cadre de sa visite d’État.

La Conférence sur la coopération médicale Vietnam-Danemark 2026 a réuni plus de 50 délégués vietnamiens, parmi lesquels des responsables, des médecins et des experts issus d’établissements de santé, d’instituts de recherche et d’universités nationales.

La délégation danoise était composée de la direction générale, de professeurs et de médecins de l’hôpital et de l’université d’Aalborg. Plusieurs organisations et entreprises internationales étaient également représentées, notamment l’Institut Wyss de l’université de Harvard (États-Unis), l’Institut Karolinska (Suède), Novo Nordisk (Danemark) ainsi que la coentreprise franco-britannique Schneider Electric/AVEVA.

Dans son allocution d’ouverture, l’ambassadrice du Vietnam au Danemark, Nguyên Lê Thanh, a souligné que l’établissement du partenariat stratégique global offrait un cadre et une dynamique nouvelle pour élargir la coopération bilatérale dans les secteurs à haute valeur cognitive et technologique, en particulier la santé et les sciences de la vie.

La diplomate a invité les partenaires à cibler les domaines prioritaires, à intensifier les programmes de recherche, de formation et de transfert de connaissances, et à encourager l’application pratique des technologies, conformément aux orientations de la résolution n°57-NQ/TW sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale.

De son côté, le directeur général du l’hôpital universitaire d’Aalborg, Lars Dahl Pedersen, a salué l’initiative de l’ambassade du Vietnam. Il a réaffirmé la volonté de son institution de promouvoir une coopération durable avec les partenaires vietnamiens dans les domaines de la gestion hospitalière intelligente, de la transformation numérique, de l’intelligence artificielle (IA), de la recherche clinique, de la médecine de précision et de la formation des professionnels de santé.

Durant deux jours de travaux, les délégués ont partagé leurs expertises sur la gestion hospitalière intelligente et les soins centrés sur le patient. Les échanges ont également porté sur l’intégration de l’intelligence artificielle, de la robotique, du big data et de la télémédecine, ainsi que sur la médecine de précision, le diagnostic moléculaire, l’oncologie et la modernisation de la formation médicale.

Au-delà des seuls aspects techniques, cette conférence a constitué une plateforme d’échanges directs entre les hôpitaux, les universités, les centres de recherche et les entreprises des deux pays.

Les participants ont ainsi défini les domaines prioritaires, les mécanismes de liaison et les feuilles de route pour concrétiser leur coopération en matière de recherche, de formation professionnelle, d’échanges d’experts et de déploiement de technologies médicales de pointe.

En marge des sessions, la délégation vietnamienne a visité les nouvelles infrastructures de l’Hôpital universitaire d’Aalborg. Ce déplacement a permis d’étudier son modèle de gouvernance, son écosystème de recherche, ses outils de simulation médicale, ainsi que sa méthode d’intégration des soins hospitaliers avec la recherche, la formation et l’écosystème d’innovation. – VNA