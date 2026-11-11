Politique

Le président de la République du Chili et son épouse effectueront une visite officielle au Vietnam

À l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République socialiste du Vietnam, To Lam, et de son épouse, le président de la République du Chili, José Antonio Kast, et son épouse effectueront une visite officielle au Vietnam du 15 au 17 novembre 2026.

Le président de la République du Chili, José Antonio Kast.
Le président de la République du Chili, José Antonio Kast.



Hanoï (VNA) – À l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République socialiste du Vietnam, To Lam, et de son épouse, le président de la République du Chili, José Antonio Kast, et son épouse effectueront une visite officielle au Vietnam du 15 au 17 novembre 2026.- VNA

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