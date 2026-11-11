Le Vietnam adresse ses condoléances à la Bulgarie après un grave accident de la route

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, ainsi que le Premier ministre Le Minh Hung, ont adressé, le 11 novembre, des messages de condoléances à la présidente bulgare Iliana Yotova et au Premier ministre Rumen Radev, à la suite d’un grave accident de la circulation survenu sur l’autoroute Trakia, en Bulgarie.

L’accident, qui s’est produit le 10 novembre, a fait plusieurs morts et blessés, selon le ministère vietnamien des Affaires étrangères.- VNA