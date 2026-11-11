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Le Vietnam et la République de Corée renforcent leur coopération dans l’industrie robotique

La coopération entre l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville et l’Institut coréen pour la promotion de l’industrie robotique (KIRIA) vise à accélérer les échanges technologiques, la recherche, les applications industrielles et la formation de ressources humaines dans ce secteur stratégique.

Cérémonie de signature d’un protocole d’accord entre l’Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville et l’Institut coréen pour la promotion de l’industrie robotique (KIRIA), le 11 novembre 2026. Photo : tuoitre.vn
Cérémonie de signature d’un protocole d’accord entre l’Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville et l’Institut coréen pour la promotion de l’industrie robotique (KIRIA), le 11 novembre 2026. Photo : tuoitre.vn

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – L’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville et l’Institut coréen pour la promotion de l’industrie robotique (KIRIA) ont signé, le 11 novembre, un mémorandum d’entente visant à renforcer leur coopération dans le domaine de la robotique.

Cet accord établit un cadre de coopération fondé sur les atouts et les réseaux des deux parties dans les domaines de l’industrie, de l’enseignement supérieur, de la recherche et du développement. Il prévoit notamment des échanges technologiques, la réalisation de projets pilotes et de démonstration, la mise en relation des entreprises, le renforcement des compétences ainsi que la promotion d’initiatives de coopération internationale dans le secteur de la robotique.

Les deux parties envisagent d’étudier la création et le fonctionnement d’un Centre avancé Vietnam-République de Corée pour l’industrie robotique (KV AICR), au sein du Centre d’innovation de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville. Elles prévoient également de mettre en place un mécanisme de coordination au Vietnam afin de favoriser les liens entre recherche, applications et développement des technologies robotiques.

S’agissant des applications, les deux institutions examineront les besoins en automatisation robotisée dans les secteurs manufacturier, logistique, agricole et aquacole au Vietnam. Les activités envisagées comprennent l’évaluation des besoins des entreprises, des enquêtes sur le terrain ainsi que la mise en œuvre de projets pilotes conjoints et de démonstrations technologiques. Cette démarche vise à rapprocher les capacités de recherche des besoins concrets des entreprises et des secteurs de production.

La mise en réseau des écosystèmes d’entreprises vietnamiennes et sud-coréennes dans le domaine de la robotique constituera un autre axe de coopération. Elle passera notamment par la mise en relation des entreprises, la création de coentreprises, le développement de partenariats dans l’intégration de systèmes (SI) et la commercialisation des technologies. Les deux parties encourageront également les programmes conjoints de recherche et développement (R&D), les échanges de connaissances techniques, l’organisation de séminaires et de conférences spécialisées, ainsi que les partenariats entre établissements d’enseignement, entreprises et organismes de recherche.

Dans le domaine de la formation, elles envisagent d’élaborer des programmes d’enseignement et de formation, de stages et de bourses techniques, ainsi que des cursus spécialisés en robotique. Elles rechercheront également des sources de financement pour les programmes d’aide publique au développement (APD) et d’autres initiatives de coopération internationale.

La professeure et docteure Nguyen Thi Thanh Mai, directrice de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que l’objectif de cette coopération ne se limitait pas à donner accès aux étudiants à des équipements et à des technologies de pointe. Il s’agissait aussi de permettre aux étudiants, enseignants et chercheurs de différentes disciplines scientifiques et technologiques de contribuer à la résolution de problèmes concrets rencontrés par les entreprises et la société, tout en renforçant leurs compétences.

Le KIRIA est un organisme public sud-coréen relevant du ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie (MOTIE). Créé en 2010 en vertu de la loi sud-coréenne sur la promotion du développement et de la diffusion des robots intelligents, il est chargé de soutenir le développement de l’industrie robotique dans le pays.

Le président du KIRIA, Cho Yeong Hoon, a exprimé le souhait que cet accord contribue à approfondir l’amitié et la coopération entre les deux institutions ainsi qu’entre les deux pays. Il a affirmé que son institut continuerait d’accompagner l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville et de maintenir des échanges réguliers afin de concrétiser les domaines de coopération convenus.- VNA

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