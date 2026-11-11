Les technologies, levier de l’essor des exportations de fruits et légumes

Hanoï (VNA) – Les progrès réalisés dans la sélection variétale, les techniques culturales et les technologies post-récolte permettent à la filière vietnamienne des fruits et légumes de surmonter les difficultés de production, d’améliorer la qualité des produits et de conquérir des segments de marché à plus forte valeur ajoutée.
La technologie, moteur de croissance
Selon les données des douanes, les exportations vietnamiennes de fruits et légumes ont dépassé 8,27 milliards de dollars au cours des dix premiers mois de 2026, soit une hausse de 17,2 % sur un an. Cette progression a été enregistrée sur la plupart des principaux marchés. Sur les neuf premiers mois de l’année, la Chine est restée le premier débouché, avec 4,72 milliards de dollars d’achats (+22,4 %). Elle était suivie par les États-Unis (484,7 millions de dollars, +19,2 %), la République de Corée (263,6 millions de dollars, +11,1 %) et le Japon (193,8 millions de dollars, +6,2 %).
Les Pays-Bas, l’Australie, la Malaisie, l’Allemagne, la Russie et le Canada ont également enregistré une croissance à deux chiffres des importations de fruits et légumes vietnamiens. Cette évolution témoigne à la fois de la consolidation de la présence du Vietnam sur ses marchés traditionnels et de son avancée vers de nouveaux débouchés.
Dans la province de Tây Ninh, au Sud, des entreprises locales ont adopté la culture in vitro, l’irrigation goutte-à-goutte et des systèmes modernes de récolte. Ces investissements leur ont permis de développer progressivement des zones de production bananière répondant aux normes internationales, en vue de l’exportation vers le Japon, la République de Corée et d’autres marchés.
Développer les zones de production pour renforcer les chaînes de valeur
Selon Pham Quoc Liem, directeur général de la société U&I Agricultural JSC (Unifarm), le Vietnam compte actuellement environ 163 000 hectares de bananeraies, mais les exportations de bananes n’ont généré que près de 420 millions de dollars en 2025. Si 24 000 hectares de plantations, soit environ 15 % de la superficie actuelle, étaient mis aux normes et que le volume commercialisable destiné à l’exportation atteignait 60 tonnes par hectare, la filière bananière pourrait réaliser un milliard de dollars de chiffre d’affaires à l’exportation par an.
Pham Quoc Liem a souligné que le Vietnam devait développer des modèles de production intégrés pour chaque produit stratégique, en définissant clairement le rôle des entreprises chefs de file ainsi que les responsabilités et les bénéfices de chaque partie prenante. L’État devrait, selon lui, mettre en place des mécanismes de coordination et des dispositifs de crédit préférentiel afin de développer des zones de production de matières premières répondant à des normes communes, avec des rendements et une qualité stables. La recherche, le développement et la commercialisation de variétés compétitives contribueraient également à dynamiser la filière.
L’évolution de la production et des échanges commerciaux montre que les sciences et les technologies transforment progressivement les modes de création de valeur dans la filière vietnamienne des fruits et légumes. Cette dynamique devrait contribuer à atteindre l’objectif de 10 milliards de dollars d’exportations en 2026 et à ouvrir de nouvelles perspectives de développement pour le secteur. - VNA
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