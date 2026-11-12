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Le tourisme golfique vietnamien confirme son attrait durable

Sacré pour la dixième année consécutive « Meilleure destination golfique d’Asie », le Vietnam confirme son attractivité internationale, tandis que Hanoï s’illustre une nouvelle fois sur la scène mondiale du tourisme golfique.

Des golfeurs sur le parcours de golf de la ville de Bac Ninh. Photo : VNA
Des golfeurs sur le parcours de golf de la ville de Bac Ninh. Photo : VNA


Hanoï (VNA) – Le Vietnam vient d’être sacré « Meilleure destination golfique d’Asie 2026 » lors des World Golf Awards, selon l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam. Cette distinction, obtenue pour la dixième année consécutive, témoigne de l’attractivité durable du pays et de sa position de premier plan sur la carte du tourisme golfique international.

Les World Golf Awards récompensent l’excellence dans le domaine du tourisme golfique, notamment les parcours de golf de classe mondiale et les destinations les plus réputées auprès des amateurs de ce sport.

Créés en 2014, ces prix visent à promouvoir les standards du secteur en distinguant les destinations, les entreprises et les organisations les plus performantes. Les lauréats sont désignés à l’issue d'un vote annuel destiné à identifier les marques et les établissements d’hébergement liés au tourisme golfique les plus appréciés dans le monde. Le scrutin mobilise des professionnels du secteur, des représentants des médias et le grand public. Les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix dans chaque catégorie remportent le prix.

Cette année, le Vietnam s’est distingué en décrochant deux récompenses, l’une à l’échelle asiatique et l’autre à l’échelle mondiale. Le pays a été élu « Meilleure destination golfique d’Asie 2026 », tandis que Hanoï a reçu le titre de « Meilleure destination mondiale de tourisme golfique – ville 2026 ».

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Le parcours de golf de NovaWorld Phan Thiet. Photo : VNA



Il s’agit de la troisième fois que la capitale vietnamienne obtient cette distinction, après deux années consécutives en 2023 et 2024. Ce nouveau titre confirme son attractivité auprès de la communauté internationale des golfeurs. Grâce à sa situation géographique, à ses infrastructures touristiques et à sa connectivité avec les parcours de golf des localités voisines, Hanoï dispose d’atouts pour développer des circuits associant pratique du golf, séjours de détente, visites et découverte de son patrimoine culturel et gastronomique.

Le tourisme golfique constitue un segment spécialisé de l’industrie mondiale du tourisme et des loisirs. Il englobe les voyages individuels ou en groupe ayant principalement pour objectif la pratique du golf sur des parcours, dans des complexes touristiques ou à l’occasion de compétitions. Ce marché bénéficie de l’intérêt croissant pour le tourisme expérientiel, les séjours axés sur l’art de vivre et les vacances associant activités touristiques et sportives.

Grâce à la diversité de ses paysages, à son long littoral, à la variété des climats selon les régions et à son réseau de parcours de golf bénéficiant d’investissements importants, le Vietnam dispose de conditions favorables au développement de cette forme de tourisme tout au long de l’année.

Répartis des régions montagneuses et des hauts plateaux aux plaines et aux zones côtières, les parcours vietnamiens s’intègrent harmonieusement à la topographie et aux paysages locaux, offrant aux visiteurs des expériences variées et originales.

Les atouts naturels et culturels du pays contribuent ainsi à la création de produits touristiques distinctifs, associant golf, villégiature, découverte, gastronomie et immersion dans les cultures locales.

Selon l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, cette dixième consécration consécutive en tant que « Meilleure destination golfique d’Asie » confirme l’attractivité durable du pays et sa position sur la carte du golf régional et mondial. Elle représente une occasion de renforcer la promotion de la destination, de développer les liens avec la communauté internationale du golf et d’attirer une clientèle à fort pouvoir d’achat, privilégiant des séjours de plus longue durée.

Pour valoriser pleinement ces atouts, le Vietnam doit poursuivre le développement d’un réseau de parcours de qualité, améliorer les services complémentaires et renforcer la coopération entre les terrains de golf, les établissements d’hébergement, les agences de voyages, les compagnies aériennes et les destinations touristiques. Il importe également de concevoir des circuits golfiques professionnels et intégrés, répondant toujours mieux à la diversité des attentes des visiteurs internationaux. Ces efforts permettront de renforcer l’attractivité et la valeur ajoutée du tourisme vietnamien.- VNA

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