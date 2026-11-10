APEC 2027 : Gia Lai entend valoriser son potentiel touristique et renforcer son rayonnement international

Gia Lai (VNA) - La province de Gia Lai organisera, début décembre 2026, une série d’activités culturelles, touristiques et commerciales en marge de la réunion informelle des hauts fonctionnaires (ISOM) de l’APEC 2027, prévue à Quy Nhon. L’objectif est de tirer parti de cet événement international pour promouvoir son image, ses destinations touristiques et ses produits locaux.

Selon le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, la cérémonie de clôture de l’Année nationale du tourisme – Gia Lai 2026 se déroulera dans la soirée du 6 décembre sur la place Nguyen Tat Thanh. La réunion ISOM de l’APEC 2027 aura lieu du 7 au 9 décembre au Centre provincial de conférences.

Plusieurs activités permettront aux participants de découvrir la culture locale, les destinations touristiques, les produits labellisés dans la cadre du programme "Chaque commune, un produit" (OCOP), le café, les produits agricoles, la gastronomie et les spécialités de Gia Lai.

Des programmes de découverte touristique (Famtrip), des voyages de presse (Presstrip) et des rencontres professionnelles seront proposés aux agences de voyages, aux journalistes, aux créateurs de contenus numériques et aux délégués. Les circuits mettront en valeur les sites touristiques de Quy Nhon et des localités environnantes. Des excursions de courte durée, adaptées à l'emploi du temps des participants à la réunion ISOM, sont également à l'étude.

La province prévoit par ailleurs l'arrivée d'un paquebot international au port de Quy Nhon le 4 décembre et d'un train charter à la gare de Dieu Tri le 9 décembre. Ces initiatives visent à faciliter l'accès des touristes étrangers et à renforcer les connexions entre les transports, les destinations et les services touristiques.

La promotion du café, des produits agricoles et OCOP, ainsi que de la gastronomie locale, sera également l’occasion de valoriser les productions de Gia Lai, de favoriser les contacts entre entreprises et de nouer de nouveaux partenariats commerciaux. La province entend ainsi faire connaître ses atouts au-delà de ses paysages et de son patrimoine culturel, en mettant également en avant son potentiel de production et de transformation.

La communication sera déployée avant, pendant et après les événements. Outre les médias centraux et locaux et les chaînes de télévision, Gia Lai renforcera sa présence sur les plateformes numériques et les réseaux sociaux, notamment à travers des vidéos courtes, des retransmissions en direct et la participation de créateurs de contenus.

En parallèle, les autorités provinciales demandent aux services compétents, aux collectivités locales et aux entreprises de veiller à la préparation des infrastructures, des transports, de l'environnement, des services de santé, de la sécurité et de la qualité de l'accueil. Les entreprises touristiques sont notamment encouragées à concevoir de nouveaux circuits, à améliorer leurs prestations et à renforcer leurs liens avec les marchés.

En associant les événements de l’APEC à l’Année nationale du tourisme 2026, Gia Lai entend renforcer sa visibilité internationale, valoriser ses atouts culturels, touristiques, agricoles et commerciaux, et accroître sa compétitivité. -VNA