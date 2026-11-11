La présidente du Conseil de la Fédération de Russie entame une visite officielle au Vietnam





Hanoï, 11 novembre (VNA) - La présidente du Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matvienko, est arrivée à Hanoï dans la soirée du 11 novembre, entamant une visite officielle au Vietnam jusqu'au 13 novembre à l'invitation du président de l'Assemblée nationale (AN) Tran Thanh Man.



La délégation russe a été accueillie à l'aéroport international de Noi Bai par le vice-président de l'AN Nguyen Khac Dinh, qui est également chef du Groupe d'amitié parlementaire Vietnam-Russie et Vu Hai Ha, vice-président permanent de la commission de la défense nationale, de la sécurité et des affaires étrangères de l'AN, entre autres.



Il s'agit de la troisième visite officielle au Vietnam de Valentina Matvienko, après ses précédents voyages en 2012 et 2017.



Dans le cadre des relations positives plus larges entre le Vietnam et la Russie, la coopération parlementaire a été continuellement renforcée. Les deux parties ont maintenu des échanges et des réunions réguliers de délégations à tous les niveaux, contribuant ainsi à renforcer la confiance politique et à promouvoir la mise en œuvre des accords de coopération entre les deux organes législatifs.



En ce qui concerne la coopération multilatérale, ils se sont activement engagés dans la coordination, la consultation et l'échange de vues, tout en se soutenant mutuellement dans les forums parlementaires multilatéraux tels que l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA), l'Union interparlementaire (UIP), la Réunion des présidents des parlements des pays eurasiens (MSEAP) et la Conférence mondiale des présidents de parlement.



La visite officielle de la présidente du Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de Russie Valentina Matvienko vise à mettre en œuvre efficacement le programme de coopération décrit dans la Déclaration commune sur le renforcement du partenariat stratégique global Vietnam-Russie dans la nouvelle ère, adoptée lors de la visite d'État en Russie du secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien et président To Lam en septembre.



Le voyage de cette fois vise à catalyser un changement significatif, en promouvant le rôle de la coopération parlementaire bilatérale et en favorisant la collaboration dans les secteurs correspondant aux atouts de la Russie et à la demande du Vietnam, tels que la science, la technologie, l'innovation, la culture, l'éducation, le tourisme et les échanges entre les peuples. - VNA

source