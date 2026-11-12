L'agroalimentaire vietnamien face aux nouvelles exigences du marché européen

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Grâce à l'abondance de ses matières premières agricoles, aux progrès de son industrie de transformation et à l'intégration croissante de ses entreprises dans les chaînes d'approvisionnement internationales, le Vietnam dispose de nouvelles opportunités pour développer ses exportations agroalimentaires. L'Union européenne (UE) figure parmi les marchés les plus prometteurs pour les produits vietnamiens.



C'est ce qu'ont souligné les experts et les entreprises participant à la Conférence internationale de l'industrie alimentaire du Vietnam 2026, organisée le 11 novembre à Hô Chi Minh-Ville par l'Agence vietnamienne de promotion du commerce, relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, en collaboration avec plusieurs partenaires vietnamiens et étrangers.



Selon les participants, l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'UE (EVFTA) facilite l'accès des produits vietnamiens au marché européen grâce à la réduction des droits de douane. Toutefois, l'UE impose des exigences strictes et régulièrement actualisées, notamment en matière de contrôles sanitaires et phytosanitaires, de traçabilité, de protection de l'environnement et de développement durable.



Le nouveau règlement européen relatif aux emballages et aux déchets d'emballages (PPWR) impose notamment de nouvelles obligations aux exportateurs de produits alimentaires.



Nguyen Nam Phuong, responsable commercial de la solution Tetra Recart chez Tetra Pak Vietnam, a indiqué que le PPWR visait à réduire les déchets d'emballages et à faire en sorte que tous les emballages commercialisés dans l'UE soient recyclables ou réutilisables d'ici 2030. Il a également rappelé que l'UE avait interdit, depuis juillet 2026, l'utilisation du bisphénol A (BPA) dans les emballages et les matériaux en contact avec les aliments.



Les entreprises vietnamiennes doivent donc se tenir informées de l'évolution des réglementations, revoir leurs processus de production et adopter des solutions d'emballage adaptées, en privilégiant les matériaux respectueux de l'environnement, la recyclabilité et la sécurité sanitaire des aliments.



Gustavo Ferro, expert en produits alimentaires transformés et en ingrédients naturels du Programme suisse de promotion des importations (SIPPO), a souligné plusieurs tendances majeures du marché européen : la sécurité sanitaire des aliments, les aliments favorables à la santé et la durabilité, notamment celle des emballages. Selon lui, la durabilité des chaînes d'approvisionnement devient un critère aussi important que la valeur apportée aux consommateurs.



De son côté, Le Hoang Tai, directeur adjoint de l'Agence vietnamienne de promotion du commerce, a estimé que la compétitivité des entreprises agroalimentaires ne dépendait plus uniquement des prix ou de la qualité des produits, mais aussi de leur capacité à respecter les normes et les exigences de durabilité propres à chaque marché.



L'UE reste un marché attractif pour les exportations agroalimentaires vietnamiennes, dont l'offre correspond aux besoins de plusieurs segments du marché européen. Les acheteurs européens restent ouverts à de nouveaux fournisseurs étrangers, à condition que ceux-ci respectent les exigences sanitaires et phytosanitaires (SPS) et fournissent une documentation fiable.



Pour le Vietnam, les meilleures perspectives concernent les produits capables de garantir leur qualité, leur traçabilité et leur conformité aux normes SPS. Le respect des réglementations et la transparence seront déterminants pour transformer ce potentiel en véritables débouchés commerciaux. -VNA