Les intellectuels vietnamiens au Japon mobilisés pour le développement national

Hanoï (VNA) – La rencontre avec le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, dans le cadre de sa visite au Japon, a profondément marqué les scientifiques et intellectuels vietnamiens travaillant dans ce pays. L’attention accordée par les dirigeants du Parti et de l’État au développement scientifique et technologique ainsi qu’à la communauté intellectuelle vietnamienne à l’étranger constitue, selon eux, un encouragement à mettre leurs connaissances, leur expérience et leurs résultats de recherche au service du développement national.

Le professeur Nguyên Lê Minh, de l’Institut japonais des sciences et technologies avancées (JAIST), estime que le Vietnam doit intensifier l’application de l’intelligence artificielle (IA) pour répondre à des besoins concrets, notamment dans l’agriculture intelligente, la production industrielle et l’administration publique, en particulier dans le domaine juridique. Parallèlement, le pays doit constituer des équipes de recherche de pointe capables de développer et de maîtriser les technologies fondamentales afin de suivre les avancées scientifiques et technologiques mondiales.

Selon lui, la réalisation de ces objectifs passe avant tout par la formation de ressources humaines hautement qualifiées et la mise en place de mécanismes de coopération adaptés. Pour mobiliser les intellectuels vietnamiens à l’étranger, les politiques d’incitation ne suffisent pas : il faut également leur proposer des projets de recherche concrets et stimulants, ainsi que des modalités de coopération et de partage transparentes. Il a notamment souligné que contribuer au développement du pays ne signifie pas nécessairement devoir rentrer au Vietnam pour y travailler à long terme. Les scientifiques peuvent apporter leur concours par la coopération en matière de recherche, le transfert de technologies et l’application au Vietnam des résultats obtenus à l’étranger.

Partageant cette vision du rôle stratégique de la science et de la technologie, le professeur Pham Nam Hai, de l’Institut des sciences de Tokyo, a souligné qu’elles constituent un moteur essentiel pour renforcer la compétitivité du Vietnam, lui permettre de dépasser le seuil des pays à revenu intermédiaire supérieur et accéder au rang des pays à revenu élevé.

Sur le plan de la formation, il a préconisé d’accroître les investissements dans le développement de ressources humaines hautement qualifiées, notamment dans les secteurs des semi-conducteurs et de l’IA. Ces domaines technologiques stratégiques font l’objet d’investissements importants dans les pays développés et figurent également parmi les priorités du Vietnam. Selon lui, une préparation en amont, accompagnée d’investissements dans la formation et la recherche, permettra au pays de se doter progressivement des capacités nécessaires pour maîtriser les technologies et assurer un développement durable.

Pour sa part, le professeur Trân Dang Xuân, de l’Université d’Hiroshima, estime que la maîtrise des technologies génétiques pourrait ouvrir de nouvelles perspectives dans la sélection végétale. Selon lui, les méthodes traditionnelles nécessitent généralement au moins dix ans pour obtenir une nouvelle variété de riz, et jusqu’à vingt ans pour certaines cultures comme l’oignon. L’application des technologies génétiques pourrait considérablement raccourcir ces délais.

Il s’intéresse particulièrement à leur potentiel pour restaurer et améliorer les variétés traditionnelles de riz vietnamiennes, réputées pour leur qualité et leurs arômes caractéristiques, mais dont certaines ont subi une dégénérescence ou une baisse de rendement. Une utilisation efficace de ces avancées scientifiques contribuerait non seulement à améliorer la productivité et la qualité des produits agricoles, mais aussi à accroître leur valeur ajoutée et à renforcer la compétitivité de la marque du riz vietnamien sur les marchés internationaux.

Les analyses et propositions de ces scientifiques vietnamiens au Japon illustrent le potentiel de contribution de la diaspora intellectuelle aux secteurs technologiques stratégiques et aux enjeux concrets du développement national. La mise en place de mécanismes de coopération souples, l’investissement dans les ressources humaines et la promotion du transfert et de l’application des résultats de recherche devraient permettre de mieux mobiliser l’intelligence vietnamienne à l’échelle mondiale au service du développement scientifique et technologique et du rayonnement du pays.- VNA