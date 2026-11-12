Temple de la Littérature : de nouvelles approches pour faire vivre le patrimoine à l’occasion de son 950e anniversaire

Hanoi (VNA) – La Résolution n° 80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne met l’accent sur le rôle des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique dans la valorisation du patrimoine culturel. Au Temple de la Littérature – Quôc Tu Giam, cette orientation se concrétise par le renouvellement des activités de découverte, la diversification des supports d’information et l’intégration progressive des technologies dans la valorisation du patrimoine.

Au lieu de se limiter aux panneaux explicatifs et aux visites guidées, les visiteurs peuvent désormais découvrir le site à travers des activités interactives et des expériences directes. Ces nouvelles approches rendent la visite plus vivante et rapprochent l’histoire et la culture du public, notamment des jeunes générations.

Parmi les initiatives proposées figure le passeport « Voyage du savoir – Empreintes de l’érudition », qui invite les visiteurs à explorer les différents espaces du site en accomplissant des missions, en répondant à des questions et en relevant des défis. La collecte de tampons à chaque étape donne un fil conducteur concret à leur parcours. De son côté, le programme « Rencontre avec les talents éminents » permet de découvrir les grandes figures intellectuelles de l’histoire vietnamienne à travers des mises en situation et des activités interactives.

Trân Thi Thu Vân, étudiante à l’Académie de journalisme et de communication, estime que ces expériences lui ont permis d’approfondir ses connaissances du site. Elle apprécie notamment une étape du passeport consistant à choisir des pièces et à les assembler sur un mur près du pavillon Khue Van Cac pour former une grande image. Selon elle, ces activités peuvent aussi éveiller l’intérêt des visiteurs étrangers. Elle suggère notamment de proposer des expériences autour des anciens titres des concours mandarinaux, comme Trạng nguyên, Bảng nhãn et Thám hoa, ou encore des ateliers de calligraphie.

Pour Lê Dô Linh Nga, étudiante en première année à l’Université des langues étrangères de l’Université nationale de Hanoï, la visite permet surtout de prendre le temps d’observer et de réfléchir. Devant la stèle des docteurs érigée en 1484 sous le règne du roi Lê Thanh Tông, elle a été particulièrement marquée par la phrase « Les talents sont la force vitale de la nation », rédigée par Thân Nhân Trung. Bien qu’elle ait déjà étudié cette citation, sa découverte sur place lui a permis d’en mieux saisir la signification. Elle apprécie de pouvoir écouter, photographier, observer et approfondir librement les sujets qui l’intéressent.

Le renouvellement de la médiation patrimoniale passe aussi par la création de nouveaux supports d’orientation. Le 3 novembre, le Centre des activités culturelles et scientifiques du Temple de la Littérature, en coopération avec l’ambassade de France, l’Institut français du Vietnam et l’Université d’architecture de Hanoï, a présenté deux nouvelles publications : un plan et un dépliant de visite. Le premier permet de repérer les différents espaces du site, les monuments et les principaux points d’intérêt. Le second retrace son histoire, présente son architecture et ses grandes figures, tout en mettant en lumière ses valeurs culturelles et éducatives.

Disponible en vietnamien, en anglais et en français, le plan facilite l’accès au site pour les visiteurs nationaux et internationaux. Selon Eric Soulier, conseiller de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France et directeur de l’Institut français du Vietnam, ces publications sont le fruit d’une coopération de longue durée associant chercheurs, étudiants et experts français et vietnamiens.

Les technologies numériques complètent ces initiatives. Des projections en 3D Mapping permettent de présenter les récits historiques de manière plus visuelle et attractive. Les étudiantes interrogées souhaitent également développer des contenus audio sur application ou site Internet, disponibles dans plusieurs langues.

Pour le Dr Nguyên Viêt Chuc, ancien vice-président de la Commission de la culture, de l’éducation, de la jeunesse et de l’enfance de l’Assemblée nationale, le recours à ces nouveaux outils constitue une orientation pertinente. Il rappelle toutefois que la technologie doit rester un instrument au service de la médiation et ne saurait se substituer à la découverte directe des monuments, des objets et du cadre historique.

L’enjeu est ainsi de diversifier les façons de découvrir le Temple de la Littérature – Quôc Tu Giam tout en préservant l’exactitude des informations et le sens du patrimoine. Ces initiatives contribuent à faire vivre et à transmettre aux nouvelles générations les valeurs culturelles et historiques du site, ainsi que la tradition vietnamienne de promotion du savoir. -VNA