Du patrimoine à la diplomatie culturelle : le rayonnement du Temple de la Littérature-Quôc Tu Giam



Hanoï (VNA) – À l’occasion du 950e anniversaire de la fondation de Quôc Tu Giam (1076-2026), l’Agence vietnamienne d’information (VNA), en coordination avec le Centre des activités culturelles et scientifiques du Temple de la Littérature-Quôc Tu Giam, a inauguré, le 11 novembre, une exposition de photos intitulée « Du patrimoine à la diplomatie culturelle », dans le site historique national spécial du même nom. À travers plus de 60 clichés sélectionnés dans les archives photographiques de la VNA, l’exposition retrace l’histoire de ce haut lieu du patrimoine vietnamien, symbole de la tradition éducative nationale et devenu aujourd’hui un espace de rencontres et d’échanges culturels entre le Vietnam et le monde.



La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence de Ngo Le Van, vice-ministre des Affaires étrangères, de Ho An Phong, vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, de Nguyen Van Phong, secrétaire adjoint du Comité du Parti de Hanoï, de Jonathan Wallace Baker, chef du Bureau de l’UNESCO au Vietnam, ainsi que de représentants des organismes concernés, de chercheurs, de photographes, de journalistes et de nombreux visiteurs vietnamiens et étrangers.

Les délégués coupent le ruban inaugural de l’exposition photographique « Du patrimoine à la diplomatie culturelle », organisée au Temple de la Littérature – Quôc Tu Giam. Photo : Hoang Hieu/VNA.



Dans son discours d’ouverture, la directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang, a souligné que les 950 ans d’histoire de Quôc Tu Giam témoignaient de la profondeur de la culture vietnamienne. Premier établissement national d’enseignement supérieur du pays, ce lieu est devenu un symbole de la tradition du goût pour le savoir, du respect des enseignants et de la valorisation des talents. Ces valeurs continuent d’inspirer aux générations successives l’ambition d’apprendre, de se perfectionner et de contribuer au développement national.



Selon la directrice générale Vu Viet Trang, ces valeurs sont inscrites aussi bien dans l’architecture du site que dans la conscience collective du peuple vietnamien. Elles traduisent une philosophie selon laquelle valoriser le savoir, c’est investir dans l’avenir, et prendre soin de l’être humain, c’est consolider les fondements du développement national. L’exposition met ainsi en lumière un patrimoine préservé et transmis au fil des générations, qui relie la tradition au présent et le Vietnam au monde.



Pour sa part, Nguyen Van Phong a affirmé que le Temple de la Littérature-Quôc Tu Giam constituait un patrimoine d’importance non seulement pour le Vietnam, mais aussi pour le monde, notamment grâce à ses 82 stèles des docteurs inscrites au Registre international Mémoire du monde de l’UNESCO. Sa promotion à travers différents supports contribue à faire mieux connaître aux amis internationaux la civilisation, l’identité culturelle et la tradition vietnamienne de valorisation des talents.



Les photographies exposées retracent l’évolution historique et architecturale du site, ainsi que ses activités culturelles, éducatives et diplomatiques. Des clichés anciens du pavillon Khue Van, de la porte du Temple de la Littérature et du jardin des stèles des docteurs côtoient des images d’activités contemporaines, telles que la Fête de la calligraphie du printemps, les jeux populaires et les programmes d’éducation au patrimoine.



Une place particulière est accordée aux visites de chefs d’État, de hauts dirigeants et de personnalités politiques étrangères. Parmi les moments immortalisés figurent la visite du secrétaire général du Parti, To Lam, et de son épouse, avec le président français Emmanuel Macron et son épouse, en mai 2025, ainsi que celle du président vietnamien Luong Cuong et du roi du Cambodge Norodom Sihamoni, en novembre 2024. D’autres clichés montrent des chefs d’État découvrant les 82 stèles des docteurs.



Ces images illustrent le rôle du site comme lieu de rencontre et de rapprochement entre le Vietnam et les autres pays. Selon Mme Vu Viet Trang, la musique traditionnelle et les récits liés à la tradition du savoir permettent aux visiteurs étrangers de mieux découvrir l’âme et les valeurs du peuple vietnamien. Le patrimoine culturel constitue ainsi une composante importante du soft power national, contribuant à renforcer la compréhension mutuelle et les liens entre les peuples.

La directrice générale de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), Vu Viet Trang, le secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti de Hanoï, Nguyen Van Phong, et les délégués visitent l’exposition. Photo : VNA.





L’exposition met également en lumière la transmission des valeurs traditionnelles aux jeunes générations, à travers des images d’élèves venus découvrir l’histoire du site et la tradition du savoir. Ces activités contribuent à renforcer leur attachement au patrimoine et leur volonté de préserver l’identité culturelle nationale.



Saluant la coopération entre la VNA et le Centre des activités culturelles et scientifiques du Temple de la Littérature-Quôc Tu Giam, Nguyen Van Phong a souligné l’importance de préserver et de valoriser les archives photographiques pour constituer une base de données et promouvoir le site. Hanoï souhaite poursuivre sa coopération avec les organismes, les chercheurs et les partenaires vietnamiens et étrangers afin de collecter et de préserver les documents, de développer les bases de données culturelles et d’accélérer leur numérisation, pour rendre le patrimoine plus accessible au public national et international.



Construit en 1070, le Temple de la Littérature a été complété par Quôc Tu Giam en 1076, qui fut le premier établissement national d’enseignement supérieur du Vietnam. Au cours des 844 années de fonctionnement du système des concours mandarinales, 183 examens de haut niveau ont été organisés, permettant de sélectionner 2.898 docteurs et docteurs adjoints. Les 82 stèles des docteurs sont aujourd’hui inscrites au Registre international Mémoire du monde de l’UNESCO.



À travers ces précieuses archives photographiques, l’exposition contribue à préserver la mémoire nationale, à faire rayonner les valeurs culturelles vietnamiennes et à mettre en évidence le rôle du patrimoine dans la promotion de la diplomatie culturelle du Vietnam.- VNA