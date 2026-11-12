Hanoï renforce les mesures de soutien aux travailleurs à l’occasion du Nouvel An lunaire 2027



Hanoï (VNA) – La Fédération du travail de Hanoï met en place une série d’activités en faveur des travailleurs à l’occasion du Nouvel An lunaire du Dinh Mui (Chèvre) 2027. Au programme figurent notamment les initiatives « Têt de solidarité – Printemps de gratitude envers le Parti » et « Marché du Têt des syndicats – Printemps 2027 », des aides au transport pour permettre aux travailleurs de rentrer dans leur région d’origine, ainsi que des visites et des cadeaux aux salariés en difficulté.



Selon le plan récemment publié par la Fédération du travail de Hanoï, le programme « Têt de solidarité – Printemps de gratitude envers le Parti », associé au « Marché du Têt des syndicats – Printemps 2027 », devrait se dérouler du 18 au 25 janvier 2027 sur quatre sites de la capitale.



Le programme « Têt de solidarité » sera organisé au Palais culturel du travail de l’amitié Viet-Xo, dans le quartier de Cua Nam. Les trois autres sites – le parc Hoa Binh, dans le quartier de Xuan Dinh, le stade de la commune de Thuong Tin et le jardin fleuri Phung Khac Khoan, dans la commune de Thach That – accueilleront le « Marché du Têt des syndicats ».



Chaque site devrait accueillir entre 800 et 1 000 participants, dont une majorité de travailleurs en situation particulièrement difficile. Les trois marchés proposeront une centaine de stands, parmi lesquels quatre stands gratuits mis en place par la Fédération du travail de Hanoï, afin de permettre aux syndiqués et aux travailleurs d’acheter des produits pour les fêtes du Nouvel An lunaire. En complément, les travailleurs pourront bénéficier de bons d’achat en ligne dans le cadre du programme « Marché du Têt des syndicats – Printemps 2027 », organisé par la Confédération générale du travail du Vietnam.



Par ailleurs, le programme « Bus syndicaux – Printemps 2027 » prévoit une aide au paiement des billets de transport pour 9 000 syndiqués et travailleurs souhaitant rentrer dans leur région d’origine pour célébrer le Têt. Des bus seront également affrétés pour transporter les ouvriers des zones de haute technologie et des zones industrielles de Hanoï vers leurs localités d’origine, puis assurer leur retour au travail à l’issue des congés. La Fédération du travail de Hanoï participera aussi au programme « Vols syndicaux – Printemps 2027 » et apportera son soutien à l’accueil des travailleurs bénéficiant du programme « Trains syndicaux – Printemps 2027 », organisés par la Confédération générale du travail du Vietnam.



À l’échelle des syndicats des communes, des quartiers et des entreprises, de nombreuses activités seront également organisées : visites et distribution de cadeaux, repas de fin d’année organisés par les syndicats, manifestations culturelles et festives, ainsi que des aides aux travailleurs qui ne peuvent pas rentrer chez eux pour le Têt. Pour les ouvriers vivant dans des logements locatifs ou travaillant sur des chantiers et des projets, les syndicats organiseront notamment le programme « Un Têt loin de chez soi », avec des visites et des gestes de solidarité avant le réveillon.



La Fédération du travail de Hanoï prévoit par ailleurs d’accorder une aide de 50 millions de dôngs à chaque syndicat de commune et de quartier pour organiser le programme « Têt de solidarité – Printemps de gratitude envers le Parti ». Cette somme permettra notamment de financer 30 cadeaux destinés aux syndiqués et travailleurs en situation particulièrement difficile.



Auparavant, la Fédération avait annoncé un programme d’aide exceptionnelle en faveur de 65 000 syndiqués et travailleurs en difficulté, à raison d’un million de dôngs par personne. Sont notamment concernés les salariés victimes d’accidents du travail, atteints de maladies graves, ayant perdu leur emploi ou subi une réduction de leur activité, ainsi que ceux confrontés à des arriérés de salaires, de primes ou de cotisations à l’assurance sociale. Les personnes issues de familles bénéficiaires de politiques sociales, appartenant à des minorités ethniques ou n’ayant pas pu rentrer dans leur région d’origine depuis plusieurs années figurent également parmi les bénéficiaires prioritaires. Les travailleurs qui recevront directement la visite des dirigeants municipaux se verront en outre remettre un cadeau d’une valeur de 350 000 dôngs.



Au-delà de ces aides matérielles, les syndicats renforceront le dialogue avec les employeurs sur les modalités de versement des salaires et des primes du Têt. Ils veilleront également au respect des régimes et des droits des travailleurs, en particulier de ceux qui doivent travailler pendant les congés. Les syndicats d’entreprise suivront de près la situation des sociétés et coopéreront avec les parties concernées pour régler rapidement les cas d’arriérés de salaires ou d’incapacité à verser les primes, contribuant ainsi à préserver la stabilité des relations professionnelles.- VNA

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