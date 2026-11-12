16e législature de l’AN: le Premier ministre répond pour la première fois aux interpellations des députés



Hanoï (VNA) – Dans le cadre de la deuxième session de la 16e législature de l’Assemblée nationale, la journée du 12 novembre est consacrée aux séances d’interpellations et de réponses aux interpellations. Celles-ci sont retransmises en direct à la télévision et à la radio afin de permettre aux électeurs et à la population de suivre les débats.



Après le discours d’ouverture du président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, les députés abordent le premier groupe de questions relevant du domaine des finances.



Les interpellations portent principalement sur la répartition, la gestion et l’accélération du décaissement des fonds d’investissement public en 2026, en lien avec le plan d’investissement public à moyen terme pour la période 2026-2030. Les députés demandent des éclaircissements sur les causes des retards de décaissement, les responsabilités des acteurs concernés et les mesures permettant d’y remédier, notamment pour les grands projets et ouvrages prioritaires, afin d’en garantir le respect des délais, la qualité et l’efficacité.



Les débats portent également sur les difficultés rencontrées et les solutions permettant d’améliorer la mobilisation, la répartition et l’utilisation des aides publiques au développement (APD), des prêts concessionnels et des capitaux mobilisés dans le cadre des partenariats public-privé (PPP). La gestion fiscale des activités de commerce électronique, des transactions sur les plateformes numériques et des fournisseurs étrangers figure aussi parmi les sujets abordés. Les députés s’intéressent notamment aux mesures visant à lutter contre les pertes de recettes fiscales et à garantir l’équité et la transparence dans l’acquittement des obligations fiscales.



Ils interrogent également le gouvernement sur les solutions destinées à stimuler la croissance économique, à améliorer l’environnement de l’investissement et des affaires et à lever les difficultés liées aux financements, aux coûts de production et d’activité, aux procédures administratives ainsi qu’aux conditions d’exercice des entreprises, des ménages et des particuliers exerçant une activité commerciale.



Le ministre des Finances, Ngô Van Tuân, est chargé de répondre aux interpellations. Les vice-Premiers ministres Nguyên Van Thang et Hô Quôc Dung, ainsi que les ministres de la Construction, de l’Industrie et du Commerce, des Sciences et des Technologies, de la Justice et le gouverneur de la Banque d’État du Vietnam participent également à la séance pour répondre aux questions et apporter des éclaircissements sur les questions relevant de leurs compétences.



Le deuxième groupe d’interpellations concerne le domaine des sciences et des technologies.



Les députés demandent notamment des éclaircissements sur les résultats de la mise en œuvre des missions relatives aux sciences et aux technologies et à l’innovation, conformément à la Résolution n° 57-NQ/TW du Bureau politique sur les percées dans le développement des sciences et des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale.



Les questions portent également sur les responsabilités et les mesures à prendre pour remédier aux retards dans l’affectation, la répartition et le décaissement des ressources consacrées aux sciences et aux technologies, à l’innovation et à la transformation numérique, ainsi qu’à leur utilisation insuffisamment efficace. Les députés s’intéressent en outre aux mesures visant à promouvoir la recherche et le développement des technologies stratégiques, l’innovation et la mobilisation des investissements des entreprises dans les sciences et les technologies.



D’autres interpellations concernent l’accélération de la transformation numérique dans la gestion de l’État, le développement du gouvernement numérique, de l’économie numérique et de la société numérique, ainsi que l’interconnexion, le partage et la réutilisation des données entre les bases de données nationales, sectorielles et locales. Les députés soulèvent également la nécessité de remédier à la fragmentation et au manque de cohérence des plateformes, des systèmes d’information et des logiciels, qui entravent le traitement des procédures administratives et la fourniture des services publics aux citoyens et aux entreprises.



La gestion et le développement de l’intelligence artificielle (IA), l’élaboration de normes et de réglementations techniques garantissant la sûreté et la sécurité de l’information dans la recherche, le développement et l’application de l’IA figurent également parmi les sujets abordés. Les députés demandent enfin des mesures pour aider les organisations, les entreprises et la population à renforcer leurs compétences numériques et à exploiter efficacement les applications de l’IA.



Le ministre des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quân, est chargé de répondre à ces interpellations. Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung et les ministres des Finances, de la Sécurité publique et de la Justice participent également aux échanges pour apporter des réponses et des éclaircissements sur les questions relevant de leurs compétences.



Cette séance se poursuit jusqu’au début de l’après-midi.



Le Premier ministre Lê Minh Hung répond ensuite, pour la première fois, aux interpellations des députés.



Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, prononce le discours de clôture de la séance.- VNA

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