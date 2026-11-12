16e législature de l’AN: le Premier ministre répond pour la première fois aux interpellations des députés

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de la deuxième session de la 16e législature de l’Assemblée nationale, la journée du 12 novembre est consacrée aux séances d’interpellations et de réponses aux interpellations. Celles-ci sont retransmises en direct à la télévision et à la radio afin de permettre aux électeurs et à la population de suivre les débats.
Après le discours d’ouverture du président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, les députés abordent le premier groupe de questions relevant du domaine des finances.
Les interpellations portent principalement sur la répartition, la gestion et l’accélération du décaissement des fonds d’investissement public en 2026, en lien avec le plan d’investissement public à moyen terme pour la période 2026-2030. Les députés demandent des éclaircissements sur les causes des retards de décaissement, les responsabilités des acteurs concernés et les mesures permettant d’y remédier, notamment pour les grands projets et ouvrages prioritaires, afin d’en garantir le respect des délais, la qualité et l’efficacité.
Les débats portent également sur les difficultés rencontrées et les solutions permettant d’améliorer la mobilisation, la répartition et l’utilisation des aides publiques au développement (APD), des prêts concessionnels et des capitaux mobilisés dans le cadre des partenariats public-privé (PPP). La gestion fiscale des activités de commerce électronique, des transactions sur les plateformes numériques et des fournisseurs étrangers figure aussi parmi les sujets abordés. Les députés s’intéressent notamment aux mesures visant à lutter contre les pertes de recettes fiscales et à garantir l’équité et la transparence dans l’acquittement des obligations fiscales.
Ils interrogent également le gouvernement sur les solutions destinées à stimuler la croissance économique, à améliorer l’environnement de l’investissement et des affaires et à lever les difficultés liées aux financements, aux coûts de production et d’activité, aux procédures administratives ainsi qu’aux conditions d’exercice des entreprises, des ménages et des particuliers exerçant une activité commerciale.
Le ministre des Finances, Ngô Van Tuân, est chargé de répondre aux interpellations. Les vice-Premiers ministres Nguyên Van Thang et Hô Quôc Dung, ainsi que les ministres de la Construction, de l’Industrie et du Commerce, des Sciences et des Technologies, de la Justice et le gouverneur de la Banque d’État du Vietnam participent également à la séance pour répondre aux questions et apporter des éclaircissements sur les questions relevant de leurs compétences.
Le deuxième groupe d’interpellations concerne le domaine des sciences et des technologies.
Les députés demandent notamment des éclaircissements sur les résultats de la mise en œuvre des missions relatives aux sciences et aux technologies et à l’innovation, conformément à la Résolution n° 57-NQ/TW du Bureau politique sur les percées dans le développement des sciences et des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale.
Les questions portent également sur les responsabilités et les mesures à prendre pour remédier aux retards dans l’affectation, la répartition et le décaissement des ressources consacrées aux sciences et aux technologies, à l’innovation et à la transformation numérique, ainsi qu’à leur utilisation insuffisamment efficace. Les députés s’intéressent en outre aux mesures visant à promouvoir la recherche et le développement des technologies stratégiques, l’innovation et la mobilisation des investissements des entreprises dans les sciences et les technologies.
D’autres interpellations concernent l’accélération de la transformation numérique dans la gestion de l’État, le développement du gouvernement numérique, de l’économie numérique et de la société numérique, ainsi que l’interconnexion, le partage et la réutilisation des données entre les bases de données nationales, sectorielles et locales. Les députés soulèvent également la nécessité de remédier à la fragmentation et au manque de cohérence des plateformes, des systèmes d’information et des logiciels, qui entravent le traitement des procédures administratives et la fourniture des services publics aux citoyens et aux entreprises.
La gestion et le développement de l’intelligence artificielle (IA), l’élaboration de normes et de réglementations techniques garantissant la sûreté et la sécurité de l’information dans la recherche, le développement et l’application de l’IA figurent également parmi les sujets abordés. Les députés demandent enfin des mesures pour aider les organisations, les entreprises et la population à renforcer leurs compétences numériques et à exploiter efficacement les applications de l’IA.
Le ministre des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quân, est chargé de répondre à ces interpellations. Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung et les ministres des Finances, de la Sécurité publique et de la Justice participent également aux échanges pour apporter des réponses et des éclaircissements sur les questions relevant de leurs compétences.
Cette séance se poursuit jusqu’au début de l’après-midi.
Le Premier ministre Lê Minh Hung répond ensuite, pour la première fois, aux interpellations des députés.
Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, prononce le discours de clôture de la séance.- VNA
Voir plus
Partenariat stratégique global Vietnam - Russie
À l’invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam (AN), Tran Thanh Man, la présidente du Conseil de la Fédération de de Russie, Valentina Matvienko, effectuera une visite officielle au Vietnam du 11 au 13 novembre 2026. Il s’agira de la première visite du Conseil de la Fédération russe auprès de l’AN depuis la tenue réussie des élections législatives de la XVIe législature au Vietnam. Ce sera également la troisième visite officielle de la dirigeante russe au Vietnam. Cette visite constitue une occasion importante pour les deux parties de réaffirmer l’importance qu’elles accordent à leurs relations et de promouvoir davantage le partenariat stratégique global entre les deux pays dans cette nouvelle phase de développement.
La présidente du Conseil de la Fédération de Russie entame une visite officielle au Vietnam
La présidente du Conseil de la Fédération de Russie, Valentina Matvienko, est arrivée à Hanoï dans la soirée du 11 novembre, entamant une visite officielle au Vietnam jusqu'au 13 novembre à l'invitation du président de l'Assemblée nationale (AN) Tran Thanh Man.
Le président de la République du Chili et son épouse effectueront une visite officielle au Vietnam
À l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République socialiste du Vietnam, To Lam, et de son épouse, le président de la République du Chili, José Antonio Kast, et son épouse effectueront une visite officielle au Vietnam du 15 au 17 novembre 2026.
Le Vietnam adresse ses condoléances à la Bulgarie après un grave accident de la route
Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, ainsi que le Premier ministre Le Minh Hung, ont adressé, le 11 novembre, des messages de condoléances à la présidente bulgare Iliana Yotova et au Premier ministre Rumen Radev, à la suite d’un accident de la route mortel survenu sur l’autoroute Trakia.
Le Vietnam et le Japon ouvrent une nouvelle étape de coopération fondée sur la co-création
La visite officielle au Japon du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, du 8 au 11 novembre, a permis de définir de nouvelles orientations pour le partenariat bilatéral, axées sur la croissance de qualité, l’autonomie stratégique et le renforcement des chaînes d’approvisionnement.
La vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang reçoit l’ambassadeur des Pays-Bas
Le Vietnam souhaite approfondir son Partenariat global avec les Pays-Bas et porter les relations bilatérales à un nouveau niveau, a déclaré la vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang lors de sa rencontre, le 11 novembre à Hanoï, avec l’ambassadeur des Pays-Bas, Remco van Wijngaarden, venu lui rendre une visite de courtoisie à l’occasion de sa prise de fonctions au Vietnam.
Les médias japonais saluent la visite du leader Tô Lâm au Japon
Les médias japonais soulignent la portée de la visite de Tô Lâm au Japon, marquée par le renforcement de la coopération économique, technologique et énergétique ainsi que par l’intensification des échanges culturels et locaux entre les deux pays.
Le Vietnam et l’Australie renforcent leur coopération diplomatique et de défense
Les deux parties ont souligné que le Vietnam et l'Australie sont des partenaires fiables partageant des vues similaires sur les affaires régionales et internationales. Elles se sont félicitées du développement vigoureux de leur partenariat stratégique global, notamment à la suite de la visite d'État en Australie du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, en août 2026.
Le Vietnam souhaite renforcer son partenariat avec l’Union européenne
Le Vietnam accorde toujours une grande importance et une priorité élevée à ses relations avec l'UE. C'est ce qu'a déclaré le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung en recevant le 11 novembre à Hanoï une délégation des ambassadeurs de l'Union européenne (UE) dans la région Asie-Pacifique, conduite par Erik Kurzweil, directeur général pour l'Asie-Pacifique au Service européen pour l'action extérieure (SEAE).
Le Premier ministre vietnamien attendu aux sommets de l’ASEAN à Manille
Le Premier ministre Le Minh Hung conduira une délégation de haut niveau aux sommets de l’ASEAN à Manille.
Vietnam-Japon: Un nouveau mémorandum pour approfondir les liens entre le PCV et le LDP
Le PCV et le LDP japonais ont signé le 11 novembre à Tokyo un nouveau mémorandum visant à renforcer leurs échanges et leur coopération.
Le Vietnam et la Chine renforcent leur coordination dans la gestion et la protection de la frontière
Sur le terrain, les deux équipes vietnamienne et chinoise ont patrouillé le long de la frontière, inspecté les bornes conformément au plan, échangé des informations sur la gestion et la protection frontalières et rafraîchi la peinture des bornes.
Le dirigeant To Lam et son épouse reçus par le couple impérial japonais
Le secrétaire général du PCV et président vietnamien To Lam et son épouse ont été reçus le 11 novembre par le couple impérial japonais, dans une atmosphère chaleureuse et amicale.
Le dirigeant vietnamien To Lam et son épouse achèvent avec succès leur visite officielle au Japon
Au terme de sa visite officielle au Japon, du 8 au 11 novembre, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et la Première ministre japonaise Takaichi Sanae ont convenu de porter le partenariat stratégique global entre les deux pays à un nouveau niveau, en renforçant notamment la coopération dans les sciences et technologies, l’innovation, l’agriculture et les ressources humaines.
Le Vietnam et l'Uruguay renforcent leur coopération bilatérale
Les dirigeants du Parti, de l’État et des localités vietnamiennes souhaitent renforcer la coopération avec l’Uruguay, l’un des partenaires importants du Vietnam en Amérique latine. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadrice du Vietnam en Argentine, également accréditée en Uruguay, Ngo Minh Nguyet, lors d'une séance de travail avec le président du Front large (FA), Fernando Pereira.
Le dirigeant To Lam appelle les groupes japonais à poursuivre leur investissement au Vietnam
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a appelé, le 11 novembre à Tokyo, les grands groupes japonais à renforcer leur coopération et leurs investissements au Vietnam, notamment dans les infrastructures, la finance, les hautes technologies et l’intelligence artificielle (IA).
L'AN examine deux projets de textes sur les marchés dérivés et le transport maritime
Le 11 novembre, dans le cadre de sa deuxième session, l’Assemblée nationale de la 16e législature a examiné le projet de loi sur les transactions de produits dérivés et celui portant révision du Code maritime et fluvial du Vietnam.
Assemblée nationale : accélérer le règlement des plaintes en suspens
Un rapport présenté à l’Assemblée nationale préconise un meilleur suivi des plaintes et dénonciations pour éviter que les affaires ne se prolongent.
Le Vietnam et la Suède souhaitent renforcer leur coopération dans de nombreux domaines
Lors de sa visite en Suède du 7 au 11 novembre, une délégation de haut niveau du Parti communiste du Vietnam, conduite par Trinh Van Quyet, a multiplié les rencontres avec des responsables politiques, universitaires et économiques suédois.
L’Assemblée nationale examine la réforme de la sécurité sanitaire des aliments
L’Assemblée nationale examine le 11 novembre un projet de loi visant à renforcer la maîtrise des risques sanitaires tout au long de la chaîne alimentaire.