Culture-Sports

Le Caire à la découverte de la culture vietnamienne

La première Journée de la culture vietnamienne organisée au Caire a permis aux invités internationaux de s’initier à l’artisanat des libellules en bambou et de découvrir les saveurs de la gastronomie vietnamienne.

Des invités internationaux découvrent l’assemblage des libellules en bambou. Photo : VNA
Des invités internationaux découvrent l’assemblage des libellules en bambou. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – L’ambassade du Vietnam en Égypte a organisé, le 11 novembre, pour la première fois, une Journée de la culture vietnamienne, à l’occasion de la Journée de la culture vietnamienne du 24 novembre et dans l’esprit de la Résolution n° 80 du Bureau politique. L’événement a permis à des amis internationaux au Caire de découvrir et d’expérimenter différentes facettes de la culture traditionnelle vietnamienne, notamment l’artisanat des libellules en bambou et la gastronomie, avec des plats emblématiques tels que le pho et les nems frits.

La manifestation s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Vietnam en Égypte, Nguyên Nam Duong, de plusieurs ambassadeurs étrangers, d’épouses de membres du corps diplomatique, de représentants d’organisations présentes au Caire, ainsi que de diplomates vietnamiens et de leurs familles et amis égyptiens.

Le temps fort de la journée a été la présentation et l’atelier de fabrication de libellules en bambou, jouets populaires et objets d’artisanat traditionnel vietnamiens. Vũ Hồng Nga, épouse de l’ambassadeur Nguyên Nam Duong, a présenté aux invités les différentes étapes de leur fabrication, à l’aide d’une vidéo dans laquelle un artisan vietnamien expliquait les techniques de confection.

Pour permettre aux participants de s’essayer eux-mêmes à cet artisanat, l’ambassade avait préparé et fait venir du Vietnam plusieurs kits de libellules en bambou, accompagnés de feutres de couleur. Sous la conduite de Vũ Hồng Nga, les invités ont pris plaisir à colorier et à décorer les différentes parties des libellules – tête, ailes et queue – avant de les assembler. Malgré quelques difficultés pour ajuster les pièces et trouver le bon équilibre, l’activité a suscité un vif intérêt et de nombreux sourires.

Helen Lynch, responsable du Club des épouses d’ambassadeurs au Caire, a remercié l’ambassade du Vietnam d’avoir offert aux membres l’occasion de découvrir une facette originale de la culture vietnamienne. Elle a confié au correspondant de la VNA avoir déjà visité le vieux quartier de Hôi An, qui l’avait particulièrement séduite par son atmosphère paisible, ses ruelles anciennes, ses lanternes, son artisanat traditionnel, ses belles plages et, surtout, l’accueil chaleureux de ses habitants. Elle a affirmé son attachement au Vietnam, à son peuple et à sa culture.

De son côté, Simon, époux de l’ambassadrice de Nouvelle-Zélande en Égypte, a estimé que l’assemblage des libellules et le réglage de leur équilibre constituaient un défi amusant. N’ayant jamais vu d’objet similaire, il a indiqué vouloir rapporter ces petits jouets à ses deux enfants. Bien qu’il n’ait pas encore eu l’occasion de visiter le Vietnam, il a exprimé son intérêt pour le pays, sa population et la richesse de sa culture.

Les invités ont également pu déguster plusieurs spécialités vietnamiennes, dont le pho et les nems frits, préparés avec le concours du personnel de l’ambassade et des épouses de diplomates.

Vesna, épouse de l’ambassadeur de Serbie en Égypte, a indiqué avoir dégusté du pho à plusieurs reprises, notamment dans des restaurants vietnamiens aux États-Unis. Elle a salué une nouvelle occasion de savourer ce plat emblématique, qu’elle considère comme la meilleure soupe au monde. Simon a lui aussi apprécié la gastronomie vietnamienne, soulignant que cette journée lui avait permis de découvrir concrètement des spécialités dont il avait souvent entendu parler.

L’ambassadeur Nguyên Nam Duong a déclaré que, dans les années à venir, l’ambassade du Vietnam au Caire poursuivrait l’organisation de cette journée culturelle en proposant des thèmes et des activités toujours plus variés et attrayants, afin de promouvoir plus largement l’image du pays, de son peuple et de sa culture auprès des amis internationaux.

Cette première édition a ainsi offert un espace d’échanges entre le Vietnam et ses amis internationaux, tout en permettant de faire découvrir le patrimoine culturel traditionnel vietnamien à travers des expériences directes, conviviales et vivantes.- VNA

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