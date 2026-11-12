Politique

Le Vietnam et le Cambodge renforcent leur coordination à l’ONU et dans les forums multilatéraux

Les ambassadeurs des deux pays auprès de l’ONU ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération et leur soutien mutuel lors d’une rencontre à New York le 10 novembre.

Les ambassadeurs Do Hung Viet (gauche) et Chhea Keo, chefs des Missions permanentes du Vietnam et du Cambodge auprès de l’ONU. Photo: VNA
Les ambassadeurs Do Hung Viet (gauche) et Chhea Keo, chefs des Missions permanentes du Vietnam et du Cambodge auprès de l’ONU. Photo: VNA

New York (VNA) – Les ambassadeurs Do Hung Viet et Chhea Keo, chefs des Missions permanentes du Vietnam et du Cambodge auprès de l’ONU, ont convenu de renforcer leur coordination et leur soutien mutuel au sein de l’Organisation ainsi que dans les autres forums multilatéraux, afin de consolider les relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle et de coopération globale et durable entre les deux pays.

Cet engagement a été pris lors d’une rencontre tenue le 10 novembre, à l’occasion de la visite d’une délégation vietnamienne conduite par l’ambassadeur Do Hung Viet, venue présenter ses félicitations à son homologue cambodgien pour le 73e anniversaire de l’indépendance du Cambodge et de la fondation des Forces armées royales cambodgiennes (9 novembre 1953-2026).

Les deux diplomates ont évoqué l’histoire des luttes pour l’indépendance menées par les peuples vietnamien, lao et cambodgien, soulignant la solidarité et le soutien mutuel qui ont uni les trois pays indochinois dans leur combat contre le colonialisme et l’impérialisme, pour l’indépendance nationale et la liberté de chaque nation.

Ils ont réaffirmé le soutien mutuel et la coopération entre le Vietnam et le Cambodge dans de nombreux domaines.

Le Vietnam attache de l’importance à ses relations avec le Cambodge et soutient ce pays dans ses efforts de construction et de développement national, a affirmé l’ambassadeur Do Hung Viet, exprimant sa satisfaction devant les réalisations du Cambodge et sa conviction que le pays voisin continuera d’enregistrer de nouveaux succès.

L’ambassadeur vietnamien a également souhaité au Cambodge plein succès dans l’organisation du 20e Sommet de la Francophonie, prévu à Phnom Penh les 15 et 16 novembre 2026, qui permettra au pays de réaffirmer son rôle et sa contribution à la coopération régionale et internationale. - VNA

#Cambodge #ONU #CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Voir plus

Partenariat stratégique global Vietnam - Russie

Partenariat stratégique global Vietnam - Russie

À l’invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam (AN), Tran Thanh Man, la présidente du Conseil de la Fédération de  de Russie, Valentina Matvienko, effectuera une visite officielle au Vietnam du 11 au 13 novembre 2026. Il s’agira de la première visite du Conseil de la Fédération russe auprès de l’AN depuis la tenue réussie des élections législatives de la XVIe législature au Vietnam. Ce sera également la troisième visite officielle de la dirigeante russe au Vietnam. Cette visite constitue une occasion importante pour les deux parties de réaffirmer l’importance qu’elles accordent à leurs relations et de promouvoir davantage le partenariat stratégique global entre les deux pays dans cette nouvelle phase de développement.

Les lieux d’un accident en chaîne sur l’autoroute Trakia, près de la ville de Yambol, dans le sud-est de la Bulgarie, le 10 novembre 2026. Photo : Xinhua/VNA.

Le Vietnam adresse ses condoléances à la Bulgarie après un grave accident de la route

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, ainsi que le Premier ministre Le Minh Hung, ont adressé, le 11 novembre, des messages de condoléances à la présidente bulgare Iliana Yotova et au Premier ministre Rumen Radev, à la suite d’un accident de la route mortel survenu sur l’autoroute Trakia.

La vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang et l’ambassadeur des Pays-Bas, Remco van Wijngaarden. Photo : VNA

La vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang reçoit l’ambassadeur des Pays-Bas

Le Vietnam souhaite approfondir son Partenariat global avec les Pays-Bas et porter les relations bilatérales à un nouveau niveau, a déclaré la vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang lors de sa rencontre, le 11 novembre à Hanoï, avec l’ambassadeur des Pays-Bas, Remco van Wijngaarden, venu lui rendre une visite de courtoisie à l’occasion de sa prise de fonctions au Vietnam.

Le 11e Dialogue stratégique Vietnam-Australie sur la diplomatie et la défense tenu le 10 novembre à Hanoï. Photo: VNA

Le Vietnam et l’Australie renforcent leur coopération diplomatique et de défense

Les deux parties ont souligné que le Vietnam et l'Australie sont des partenaires fiables partageant des vues similaires sur les affaires régionales et internationales. Elles se sont félicitées du développement vigoureux de leur partenariat stratégique global, notamment à la suite de la visite d'État en Australie du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, en août 2026.

Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung (à droite) a reçu le 11 novembre à Hanoï Erik Kurzweil, directeur général pour l'Asie-Pacifique au Service européen pour l'action extérieure (SEAE). Photo : VNA

Le Vietnam souhaite renforcer son partenariat avec l’Union européenne

Le Vietnam accorde toujours une grande importance et une priorité élevée à ses relations avec l'UE. C'est ce qu'a déclaré le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung en recevant le 11 novembre à Hanoï une délégation des ambassadeurs de l'Union européenne (UE) dans la région Asie-Pacifique, conduite par Erik Kurzweil, directeur général pour l'Asie-Pacifique au Service européen pour l'action extérieure (SEAE).

Le dirigeant vietnamien To Lam et son épouse quittent Tokyo, achevant avec succès leur visite officielle au Japon. Photo: VNA

Le dirigeant vietnamien To Lam et son épouse achèvent avec succès leur visite officielle au Japon

Au terme de sa visite officielle au Japon, du 8 au 11 novembre, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et la Première ministre japonaise Takaichi Sanae ont convenu de porter le partenariat stratégique global entre les deux pays à un nouveau niveau, en renforçant notamment la coopération dans les sciences et technologies, l’innovation, l’agriculture et les ressources humaines.

L'ambassadrice du Vietnam en Argentine, également accréditée en Uruguay, Ngo Minh Nguyet, (deuxième à droite), pose pour une photo commémorative avec Fernando Pereira (troisième à partir de la droite), président du Front large (FA). Photo : VNA

Le Vietnam et l'Uruguay renforcent leur coopération bilatérale

Les dirigeants du Parti, de l’État et des localités vietnamiennes souhaitent renforcer la coopération avec l’Uruguay, l’un des partenaires importants du Vietnam en Amérique latine. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadrice du Vietnam en Argentine, également accréditée en Uruguay, Ngo Minh Nguyet, lors d'une séance de travail avec le président du Front large (FA), Fernando Pereira.