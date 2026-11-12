Le Vietnam et le Cambodge renforcent leur coordination à l’ONU et dans les forums multilatéraux

New York (VNA) – Les ambassadeurs Do Hung Viet et Chhea Keo, chefs des Missions permanentes du Vietnam et du Cambodge auprès de l’ONU, ont convenu de renforcer leur coordination et leur soutien mutuel au sein de l’Organisation ainsi que dans les autres forums multilatéraux, afin de consolider les relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle et de coopération globale et durable entre les deux pays.



Cet engagement a été pris lors d’une rencontre tenue le 10 novembre, à l’occasion de la visite d’une délégation vietnamienne conduite par l’ambassadeur Do Hung Viet, venue présenter ses félicitations à son homologue cambodgien pour le 73e anniversaire de l’indépendance du Cambodge et de la fondation des Forces armées royales cambodgiennes (9 novembre 1953-2026).



Les deux diplomates ont évoqué l’histoire des luttes pour l’indépendance menées par les peuples vietnamien, lao et cambodgien, soulignant la solidarité et le soutien mutuel qui ont uni les trois pays indochinois dans leur combat contre le colonialisme et l’impérialisme, pour l’indépendance nationale et la liberté de chaque nation.



Ils ont réaffirmé le soutien mutuel et la coopération entre le Vietnam et le Cambodge dans de nombreux domaines.



Le Vietnam attache de l’importance à ses relations avec le Cambodge et soutient ce pays dans ses efforts de construction et de développement national, a affirmé l’ambassadeur Do Hung Viet, exprimant sa satisfaction devant les réalisations du Cambodge et sa conviction que le pays voisin continuera d’enregistrer de nouveaux succès.



L’ambassadeur vietnamien a également souhaité au Cambodge plein succès dans l’organisation du 20e Sommet de la Francophonie, prévu à Phnom Penh les 15 et 16 novembre 2026, qui permettra au pays de réaffirmer son rôle et sa contribution à la coopération régionale et internationale. - VNA