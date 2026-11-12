Économie

Vietjet ouvre trois nouvelles lignes vers Cebu et Clark aux Philippines

Les nouvelles liaisons de Vietjet entre le Vietnam et les Philippines renforcent les connexions aériennes entre les deux pays et ouvrent de nouvelles possibilités de coopération dans le tourisme et les échanges commerciaux.

Un avion de Vietjet. Photo: Vietjet
Un avion de Vietjet. Photo: Vietjet

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La compagnie aérienne Vietjet a inauguré trois nouvelles lignes reliant Hô Chi Minh-Ville et Hanoï à Cebu, ainsi que Hô Chi Minh-Ville à Clark. Cette expansion renforce la connectivité aérienne entre le Vietnam et les Philippines et ouvre de nouvelles perspectives aux échanges touristiques, commerciaux et culturels entre les deux pays.
Inaugurées le 10 novembre, ces trois lignes seront chacune exploitées à raison de trois vols aller-retour par semaine.

Les cérémonies d’ouverture ont eu lieu aux aéroports internationaux de Mactan-Cebu (MCIA) et de Clark. Les premiers vols ont été accueillis par le traditionnel salut des canons à eau.

En complément de la ligne Hô Chi Minh-Ville-Manille, ces nouvelles liaisons permettent à Vietjet de desservir davantage de centres économiques et touristiques des Philippines.

Ces nouvelles lignes permettront aux voyageurs vietnamiens de découvrir Cebu, réputée pour ses paysages maritimes, ses sites de plongée et son patrimoine culturel, ainsi que Clark, un centre urbain et économique en plein essor au nord de Manille. Cette dernière destination constitue également une porte d'accès aux régions du centre et du nord de Luzon, la plus grande île des Philippines. Vietjet est actuellement la seule compagnie aérienne à proposer des vols directs entre Hô Chi Minh-Ville et l'aéroport international de Clark.

Dans le sens inverse, les touristes philippins disposent de nouvelles possibilités pour découvrir le Vietnam, son patrimoine culturel, sa gastronomie et ses grandes villes. Depuis Hô Chi Minh-Ville et Hanoï, ils peuvent également rejoindre d’autres destinations internationales desservies par Vietjet, notamment l’Australie, la République tchèque, le Kazakhstan, l’Inde, le Japon, la République de Corée et la Chine.

Athanasios Titonis, directeur général d’Aboitiz InfraCapital Cebu Airports Corporation (ACAC), gestionnaire de l’aéroport international de Mactan-Cebu, a salué l’arrivée de Vietjet et l’ouverture de deux lignes vers le Vietnam. Ces liaisons offriront aux habitants de Cebu davantage de possibilités de voyager au Vietnam et faciliteront l’accès des touristes vietnamiens à Cebu et aux îles voisines, a-t-il indiqué.

De son côté, Noel Manankil, président-directeur général de LIPAD Corporation, gestionnaire de l'aéroport international de Clark, a souligné que l'arrivée de Vietjet venait étoffer l'offre des compagnies aériennes internationales présentes sur la plateforme. L'entreprise entend poursuivre ses efforts pour attirer de nouveaux transporteurs et étendre son réseau, afin de répondre à la demande croissante des voyageurs du centre et du nord de Luzon.

Pour Nguyen Thanh Son, directeur général de Vietjet, l’ouverture de ces lignes traduit l’engagement à long terme de la compagnie aux Philippines et son rôle de passerelle entre les centres économiques et touristiques, les pays et les cultures. Vietjet souhaite ainsi faciliter les déplacements, accroître les flux touristiques bilatéraux et promouvoir les échanges commerciaux ainsi que la coopération touristique entre les deux pays.

À l'occasion de ces inaugurations, la compagnie propose, du 10 au 12 novembre 2026, des billets de classe Eco à partir de zéro dong, hors taxes et frais, ainsi qu'une réduction de 25 % sur les tarifs Deluxe des vols internationaux. Ces offres sont accessibles sur le site www.vietjetair.com et via l'application Vietjet Air

Portée par l'expansion de son réseau international, le développement de sa flotte et la diversification de ses services et offres promotionnelles, Vietjet poursuit ainsi sa stratégie de croissance régionale, tout en contribuant au renforcement des échanges entre les pays d'Asie du Sud-Est.

Vietjet est membre officiel de l'IATA et détient la certification de sécurité IOSA. La compagnie aérienne a obtenu la note maximale de 7 étoiles en matière de sécurité mondiale décernée par AirlineRatings et s'est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes mondiales en termes d'efficacité opérationnelle et de santé financière en 2018 et 2019, selon AirFinance Journal. Elle a également reçu de nombreuses récompenses en tant que première compagnie aérienne à bas prix d'Asie.

Reconnue pour sa maîtrise des coûts, ses opérations modernes et son utilisation avancée des technologies, Vietjet continue de proposer des tarifs abordables et des services flexibles afin de répondre aux besoins variés de sa clientèle. - VNA

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