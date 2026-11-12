Matériaux avancés : le Vietnam mise sur la recherche pour gagner en autonomie

Ottawa (VNA) – Le développement de matériaux avancés constitue un enjeu important pour permettre au Vietnam de maîtriser les technologies dans plusieurs secteurs industriels. S’exprimant auprès de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), le professeur associé Vu Viet Hung, président de l’Association des scientifiques et experts vietnamiens au Canada (CVSEA), a souligné la nécessité de lier les investissements dans la recherche à la formation de personnel qualifié et aux besoins concrets des entreprises, dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution 57-NQ/TW sur les percées dans le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale.



Selon lui, les matériaux sont à la base de nombreux équipements, structures et systèmes techniques, des puces électroniques aux moteurs d’avion. La capacité à les étudier, à les fabriquer et à les utiliser est donc essentielle à la maîtrise des technologies dans de nombreux domaines.



S’appuyant sur l’expérience canadienne, il a présenté le modèle des chaires de recherche industrielle (Industrial Research Chair). Celui-ci permet à un professeur responsable d’un laboratoire de conclure des accords de recherche avec des entreprises sur une période de cinq à dix ans, en s’appuyant sur les infrastructures universitaires et les financements des entreprises, tout en recherchant des soutiens complémentaires auprès du gouvernement.



Une telle coopération bénéficie à l’ensemble des parties prenantes. Les universités renforcent leurs capacités de recherche et attirent davantage d’étudiants de troisième cycle. Les laboratoires disposent de ressources pour financer des bourses, acquérir des équipements et mener leurs projets. De leur côté, les entreprises accèdent aux résultats de la recherche, participent à la formation de personnel qualifié et peuvent développer des produits commercialisables.



Au Vietnam, il a proposé de renforcer la recherche fondamentale à l’Institut des sciences des matériaux de l’Académie vietnamienne des sciences et des technologies, tout en développant des laboratoires et des chaires de recherche appliquée dans les universités technologiques. Ces structures devraient coopérer en matière de recherche, de formation et de transfert de technologies, en mobilisant également les ressources des collectivités locales et des entreprises.



Les priorités de recherche devraient être définies en fonction des besoins stratégiques, des capacités scientifiques nationales et des possibilités d’application industrielle. Parmi les secteurs à privilégier figurent les matériaux destinés aux semi-conducteurs, à l’énergie, à la robotique, à l’automatisation et à l’aérospatiale.



À l’échelle nationale, il a préconisé d’investir, au cours des cinq prochaines années, dans la création de 20 à 30 laboratoires et chaires de recherche dédiés à différentes familles de matériaux avancés au sein des principales universités du pays.



Il a également recommandé un programme de financement associant les organismes chargés des sciences et de l’éducation ainsi que le Fonds national pour le développement des sciences et des technologies (NAFOSTED). Celui-ci soutiendrait la formation postuniversitaire, les stages à l’étranger et l’acquisition de compétences pratiques. Pour chaque groupe de matériaux prioritaire, l’objectif serait de former 300 à 500 ingénieurs et techniciens qualifiés en cinq ans, tout en encourageant quatre à cinq entreprises à investir et à bénéficier de transferts de technologies.



À l’horizon 2035, il espère voir émerger au Vietnam une main-d’œuvre qualifiée et des entreprises disposant de capacités financières, de leurs propres technologies et de débouchés commerciaux. D’ici 2045, le pays devrait être en mesure de maîtriser les technologies choisies et de fabriquer des produits capables de rivaliser avec les importations en matière de qualité et de prix. - VNA

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