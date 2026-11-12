Da Nang accélère sa transition vers la santé numérique

Da Nang (VNA) - La ville de Da Nang accélère la numérisation de ses services de santé afin de simplifier les formalités administratives, de réduire le recours au papier et de fluidifier le parcours de soins des habitants.

Les établissements de santé déploient progressivement le dossier médical électronique, ainsi que des plateformes permettant de s'inscrire aux consultations et de consulter les résultats d'examens en ligne. Ces outils offrent aux patients davantage d'autonomie dans la gestion de leur suivi médical.

Selon le Département municipal de la santé, l’ensemble des hôpitaux de la ville avait déjà officialisé l'adoption du dossier médical électronique dès le début du mois de septembre 2026. Conformément au plan d'action municipal arrêté en avril 2026, l'objectif est d’atteindre un taux de déploiement de 100 % dans tous les établissements de soins d’ici la fin de l'année. Les hôpitaux placés sous la tutelle directe de la municipalité ont ainsi abandonné les dossiers sur papier depuis le 1er novembre 2026, tandis que les structures hospitalières rattachées aux ministères centraux et les cliniques privées suivront cette transition au plus tard le 1er janvier 2027, parallèlement à l'interconnexion des données de l'assurance maladie et des bordereaux de transfert entre établissements.

Dans la pratique, plusieurs solutions technologiques facilitent déjà le quotidien des patients. L'hôpital de Da Nang a notamment installé des bornes interactives en libre-service, qui permettent de s'enregistrer à l'aide d'une carte d'identité biométrique à puce ou d'un compte d'identification numérique VNeID de niveau 2. De son côté, le Centre médical de Hai Chau a regroupé dans un système informatique unifié les antécédents médicaux des patients, leurs résultats d'analyses biologiques et leurs protocoles thérapeutiques.

Dans le secteur privé, l’hôpital général Gia Dinh a mis en service le 11 novembre l’application mobile FAMILY Hospital, conçue pour guider les usagers tout au long de leur prise en charge en affichant l'ordre de passage en temps réel, l'itinéraire vers les salles d'examen et les comptes-rendus médicaux.

Ces innovations profitent notamment aux nombreux patients des provinces voisines du Centre qui se rendent à Da Nang pour bénéficier de consultations spécialisées. La possibilité de consulter directement leurs bilans et résultats d'analyses sur leur smartphone leur évite des déplacements parfois longs pour récupérer des documents papier. Elle facilite également le suivi médical lors des consultations ultérieures.

À une échelle plus large, cette modernisation s’inscrit dans le cadre de la Résolution n° 72-NQ/TW du Bureau politique, adoptée en septembre 2025, qui fait de l'interconnexion du dossier médical électronique, du carnet de santé individuel numérique et des ordonnances numériques un levier stratégique pour assurer un suivi sanitaire pérenne de l'ensemble de la population. -VNA