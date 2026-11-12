Économie

APEC 2027 : le futur théâtre de Phu Quoc dévoile ses contours

Inspiré de la culture vietnamienne, le futur théâtre de Phu Quoc se prépare à accueillir les grands événements de l’APEC 2027.

Inspiré de la culture vietnamienne, le futur théâtre de Phu Quoc qui est en travaux se prépare à accueillir les grands événements de l’APEC 2027. Photo : VNA
Inspiré de la culture vietnamienne, le futur théâtre de Phu Quoc qui est en travaux se prépare à accueillir les grands événements de l’APEC 2027. Photo : VNA

An Giang (VNA) – Après un an de travaux, le projet de théâtre polyvalent de l’APEC à Phu Quoc, développé par Sun Group, dévoile progressivement ses contours. L’édifice s’annonce comme l’un des plus grands théâtres d’Asie.

Selon Sun Group, la structure en béton armé est achevée à plus de 98 %. Élément central du complexe du Centre de conférences de l’APEC, réalisé dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP), le bâtiment affiche une surface de plancher totale de 54.680 m² et une surface de toiture de 17.250 m². Il compte six niveaux hors sol et un sous-sol. Avec une capacité prévue de 4.030 places, sa salle de spectacle dépassera en capacité celle du célèbre Dolby Theatre, aux États-Unis, qui accueille notamment la cérémonie des Oscars.

Les équipes concentrent actuellement leurs efforts sur le levage et l’installation de 35 modules métalliques de toiture, représentant un poids total d’environ 1.140 tonnes, ainsi que sur la réalisation des façades et de la couverture. L’objectif est d’achever l’enveloppe extérieure au quatrième trimestre 2026, avant de procéder à l’installation des équipements spécialisés et aux finitions intérieures.

Au-delà de son ampleur et de son rythme de construction, le bâtiment se distingue par une architecture alliant formes contemporaines et traditions culturelles vietnamiennes. Sa façade est rythmée par 50 colonnes monumentales inspirées de la légende fondatrice des « descendants du Dragon et de la Fée », évoquant les 50 fils qui suivirent leur père Lac Long Quan vers la mer pour étendre le territoire. Élancées et entrelacées, elles évoquent une bambouseraie vietnamienne sur le littoral de Phu Quoc, symbole de résilience, de souplesse et de cohésion nationale.

Selon l’architecte Truong Hoang Hai, responsable de la conception du théâtre polyvalent et du Centre de conférences de l’APEC chez Sun Group, les travaux d’aménagement intérieur progressent également. Les espaces prévus comprennent un hall d’accueil surmonté d’une voûte évoquant une perle, un salon VIP destiné aux réceptions diplomatiques, un bar haut de gamme ainsi qu’un auditorium central aux couleurs royales.

Le théâtre devrait accueillir les cérémonies d’ouverture et de clôture ainsi que les principaux programmes artistiques dans le cadre de la Réunion des dirigeants économiques de l’APEC 2027, qui réuniront les dirigeants des 21 économies membres et de nombreux délégués internationaux. Après l’événement, le maître d’ouvrage prévoit de coopérer avec des producteurs internationaux pour proposer des spectacles mêlant cirque, acrobatie et musique, afin de faire du site un pôle culturel et touristique de rang international.

Dans le cadre des préparatifs de l’APEC 2027, la province d’An Giang a complété son Comité de pilotage et élaboré un plan d’action détaillé précisant les missions, les responsabilités, les échéances et les modalités de mise en œuvre. Le président du Comité populaire provincial, Ho Van Mung, a notamment demandé au sous-comité chargé des projets d’investissement d’intensifier le suivi des chantiers afin de garantir le respect des délais, la qualité des ouvrages et la sécurité des travaux.

Les autorités de la zone spéciale de Phu Quoc sont invitées à élaborer un plan d’embellissement urbain pour garantir un environnement propre, vert et agréable, tandis que le Service des sciences et des technologies collabore avec les opérateurs pour moderniser les infrastructures de télécommunications et améliorer la couverture et la qualité des services sur l’ensemble de l’île.

Enfin, la province intensifie ses actions de communication et de formation des ressources humaines, en mettant notamment l’accent sur le protocole, les langues étrangères, le tourisme et l’accueil de conférences internationales. – VNA

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