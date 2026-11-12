Près de 30 ans après Hanoï, la Francophonie retrouve l’Asie

Hanoï (VNA) - "En novembre 1997, Hanoï a changé le destin de la Francophonie. Les dirigeants réunis pour le VIIe Sommet y ont créé le poste de Secrétaire général et donné à notre communauté un visage politique. À l’initiative du Vietnam, ils y ont aussi inscrit, pour la première fois, la coopération économique à l’agenda. La Francophonie moderne, politique et tournée vers l’économie, est née en Asie.

Près de trente ans plus tard, elle y revient. Les 15 et 16 novembre, le Cambodge accueille à Phnom Penh le XXe Sommet de la Francophonie, une première dans son histoire.

On imagine encore la Francophonie en amicale de nostalgiques, occupée à défendre le français. Si cette langue reste notre trait d’union, notre quotidien va bien au-delà. Depuis 2020, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a aidé près de 100.000 femmes à créer ou développer une activité économique. Elle forme chaque année des milliers de jeunes aux métiers du numérique. Elle accompagne ses membres dans la lutte contre les fausses informations. Et grâce à elle, un million de personnes sont désormais inscrites à l’état civil de leur pays : elles peuvent aller à l’école, se faire soigner ou obtenir un passeport. Voilà la Francophonie d’aujourd’hui, dans 90 États et gouvernements, sur cinq continents.

L’exemple vietnamien

Le Vietnam a compris tôt l’intérêt de cette Francophonie concrète. Il accueille à Hanoï notre Représentation pour l’Asie et le Pacifique, et à Hô Chi Minh-Ville notre Centre régional francophone pour l’Asie-Pacifique (CREFAP). Il a présidé notre Commission économique, qui a travaillé sur la Stratégie économique de la Francophonie 2020-2025. En mars 2022, il a accueilli avec le Cambodge la toute première Mission économique et commerciale de l’OIF. Des entreprises d’Afrique, d’Europe, d’Amérique et de l’océan Indien se sont retrouvées à Hô Chi Minh-Ville, Hanoï puis Phnom Penh. Le pari a pris. Une mission retour a suivi en 2025.

En mars dernier, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, m’a demandé de renforcer notre coopération scientifique, numérique, culturelle et éducative. Certains résultats sont déjà là. Avec le projet Destination Éco-Talents, plus de 2.000 jeunes Vietnamiens, en majorité des femmes, ont découvert les métiers du tourisme durable, et près de 680 y ont été formés. Grâce au Fonds “La Francophonie avec Elles”, des centaines de Vietnamiennes ont lancé ou consolidé leur activité économique. Je l’ai vu partout où je suis allée : une femme qui gagne sa vie fait vivre tous ceux qui l’entourent.

Une paix qui se construit

Avec le Cambodge, nous avons placé ce Sommet sous le signe de la paix : “Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable”. Le mot pourrait sonner creux, à l’heure où les conflits s’enlisent et où le commerce international se fragmente. En Asie du Sud-Est, il prend tout son sens.

Hanoï, où la Francophonie s’est dotée d’un secrétaire général en 1997. Photo : VNA

Le Cambodge et le Vietnam se sont relevés de décennies d’épreuves. Ils savent que la paix se gagne deux fois : quand les armes se taisent, puis quand il faut tout reconstruire. En une génération, le Vietnam a fait reculer la pauvreté à un rythme que la Banque mondiale cite en exemple, misé sur l’éducation et accéléré sa transformation numérique. Ces savoir-faire intéressent nos membres d’Afrique, des Caraïbes, du Moyen-Orient ou d’Europe de l’Est. Les faire circuler, c’est la raison d’être de la Francophonie.

Le français, un outil

Comme beaucoup de nos membres, le Vietnam et le Cambodge ont reçu le français à travers une histoire coloniale douloureuse. Les pères fondateurs de la Francophonie, Léopold Sédar Senghor, Habib Bourguiba, Hamani Diori et le Roi-Père Norodom Sihanouk, ont fait un pari audacieux : transformer cet héritage en outil de solidarité, de développement et de rapprochement entre les peuples.

Un coin de l'espace « Livre en français » de la bibliothèque municipale de Can Tho. Photo : VNA.

L’outil a pris de la valeur. Selon notre rapport “La langue française dans le monde 2026”, le français compte 396 millions de locuteurs et devient la quatrième langue la plus parlée au monde. Pour une étudiante de Huê ou un ingénieur de Hô Chi Minh-Ville, parler français ouvre des universités, des marchés et des carrières sur cinq continents. Près d’un million de Vietnamiens ont choisi le français. C’est à cette génération que le Sommet de Phnom Penh doit des résultats, bien plus que des discours.

Un carrefour ouvert sur le monde

L’Asie du Sud-Est compte parmi les grands carrefours du commerce mondial. La Francophonie y ajoute un réseau rare : un accès direct à l’Afrique, à l’Europe, aux Amériques et au Moyen-Orient, dans un espace où chacun parle d’égal à égal. Dans un monde qui se replie en blocs, ce dialogue est un acte de résistance.

À l’heure où le Vietnam entre dans une nouvelle ère d’essor, sa diplomatie d’ouverture pèse dans nos débats. Je compte sur elle à Phnom Penh pour faire entendre la voix de l’Asie. À Hanoï, j’ai pris des engagements : plus de formation, plus d’échanges économiques, plus de talents vietnamiens au sein de notre Organisation. J’entends les tenir.

En 1997, Hanoï a donné un visage à la Francophonie. En 2026, le Vietnam peut l’aider à porter sa voix plus loin"." - VNA