Francophonie : le dirigeant vietnamien To Lam se rendra au Cambodge

Hanoï (VNA) – Selon un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères, à l’invitation du roi du Cambodge, Norodom Sihamoni, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, conduira une délégation vietnamienne de haut niveau au 20e Sommet de la Francophonie, qui se tiendra à Phnom Penh, au Cambodge, du 14 au 16 novembre 2026. – VNA
Voir plus
L’Assemblée nationale ouvre une séance d’interpellations sur les finances et les sciences et technologies
Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a souligné que cet exercice constitue une forme de contrôle direct, engageant la responsabilité de l’Assemblée nationale, du gouvernement et des organes compétents devant le peuple quant au respect des engagements pris, à l’exécution des missions assignées et aux progrès accomplis depuis les sessions précédentes.
Le Vietnam et le Cambodge renforcent leur coordination à l’ONU et dans les forums multilatéraux
Les ambassadeurs des deux pays auprès de l’ONU ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coopération et leur soutien mutuel lors d’une rencontre à New York le 10 novembre.
16e législature de l’AN: le Premier ministre répond pour la première fois aux interpellations des députés
La deuxième session de la 16e législature de l’Assemblée nationale consacre la journée du 12 novembre aux interpellations des membres du gouvernement, avec notamment la première séance de réponses aux députés du Premier ministre Lê Minh Hung.
Partenariat stratégique global Vietnam - Russie
À l’invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam (AN), Tran Thanh Man, la présidente du Conseil de la Fédération de de Russie, Valentina Matvienko, effectuera une visite officielle au Vietnam du 11 au 13 novembre 2026. Il s’agira de la première visite du Conseil de la Fédération russe auprès de l’AN depuis la tenue réussie des élections législatives de la XVIe législature au Vietnam. Ce sera également la troisième visite officielle de la dirigeante russe au Vietnam. Cette visite constitue une occasion importante pour les deux parties de réaffirmer l’importance qu’elles accordent à leurs relations et de promouvoir davantage le partenariat stratégique global entre les deux pays dans cette nouvelle phase de développement.
La présidente du Conseil de la Fédération de Russie entame une visite officielle au Vietnam
La présidente du Conseil de la Fédération de Russie, Valentina Matvienko, est arrivée à Hanoï dans la soirée du 11 novembre, entamant une visite officielle au Vietnam jusqu'au 13 novembre à l'invitation du président de l'Assemblée nationale (AN) Tran Thanh Man.
Le président de la République du Chili et son épouse effectueront une visite officielle au Vietnam
À l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République socialiste du Vietnam, To Lam, et de son épouse, le président de la République du Chili, José Antonio Kast, et son épouse effectueront une visite officielle au Vietnam du 15 au 17 novembre 2026.
Le Vietnam adresse ses condoléances à la Bulgarie après un grave accident de la route
Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, ainsi que le Premier ministre Le Minh Hung, ont adressé, le 11 novembre, des messages de condoléances à la présidente bulgare Iliana Yotova et au Premier ministre Rumen Radev, à la suite d’un accident de la route mortel survenu sur l’autoroute Trakia.
Le Vietnam et le Japon ouvrent une nouvelle étape de coopération fondée sur la co-création
La visite officielle au Japon du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, du 8 au 11 novembre, a permis de définir de nouvelles orientations pour le partenariat bilatéral, axées sur la croissance de qualité, l’autonomie stratégique et le renforcement des chaînes d’approvisionnement.
La vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang reçoit l’ambassadeur des Pays-Bas
Le Vietnam souhaite approfondir son Partenariat global avec les Pays-Bas et porter les relations bilatérales à un nouveau niveau, a déclaré la vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang lors de sa rencontre, le 11 novembre à Hanoï, avec l’ambassadeur des Pays-Bas, Remco van Wijngaarden, venu lui rendre une visite de courtoisie à l’occasion de sa prise de fonctions au Vietnam.
Les médias japonais saluent la visite du leader Tô Lâm au Japon
Les médias japonais soulignent la portée de la visite de Tô Lâm au Japon, marquée par le renforcement de la coopération économique, technologique et énergétique ainsi que par l’intensification des échanges culturels et locaux entre les deux pays.
Le Comité permanent de l’Assemblée nationale examine plusieurs projets de loi
Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a examiné plusieurs dispositions du projet de loi sur l’exercice de la démocratie à la base et adopté une résolution relative à l’organisation de ses organes.
Le Vietnam et l’Australie renforcent leur coopération diplomatique et de défense
Les deux parties ont souligné que le Vietnam et l'Australie sont des partenaires fiables partageant des vues similaires sur les affaires régionales et internationales. Elles se sont félicitées du développement vigoureux de leur partenariat stratégique global, notamment à la suite de la visite d'État en Australie du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, en août 2026.
Le Vietnam souhaite renforcer son partenariat avec l’Union européenne
Le Vietnam accorde toujours une grande importance et une priorité élevée à ses relations avec l'UE. C'est ce qu'a déclaré le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung en recevant le 11 novembre à Hanoï une délégation des ambassadeurs de l'Union européenne (UE) dans la région Asie-Pacifique, conduite par Erik Kurzweil, directeur général pour l'Asie-Pacifique au Service européen pour l'action extérieure (SEAE).
Le Premier ministre vietnamien attendu aux sommets de l’ASEAN à Manille
Le Premier ministre Le Minh Hung conduira une délégation de haut niveau aux sommets de l’ASEAN à Manille.
Vietnam-Japon: Un nouveau mémorandum pour approfondir les liens entre le PCV et le LDP
Le PCV et le LDP japonais ont signé le 11 novembre à Tokyo un nouveau mémorandum visant à renforcer leurs échanges et leur coopération.
Le Vietnam et la Chine renforcent leur coordination dans la gestion et la protection de la frontière
Sur le terrain, les deux équipes vietnamienne et chinoise ont patrouillé le long de la frontière, inspecté les bornes conformément au plan, échangé des informations sur la gestion et la protection frontalières et rafraîchi la peinture des bornes.
Le dirigeant To Lam et son épouse reçus par le couple impérial japonais
Le secrétaire général du PCV et président vietnamien To Lam et son épouse ont été reçus le 11 novembre par le couple impérial japonais, dans une atmosphère chaleureuse et amicale.
Le dirigeant vietnamien To Lam et son épouse achèvent avec succès leur visite officielle au Japon
Au terme de sa visite officielle au Japon, du 8 au 11 novembre, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et la Première ministre japonaise Takaichi Sanae ont convenu de porter le partenariat stratégique global entre les deux pays à un nouveau niveau, en renforçant notamment la coopération dans les sciences et technologies, l’innovation, l’agriculture et les ressources humaines.
Le Vietnam et l'Uruguay renforcent leur coopération bilatérale
Les dirigeants du Parti, de l’État et des localités vietnamiennes souhaitent renforcer la coopération avec l’Uruguay, l’un des partenaires importants du Vietnam en Amérique latine. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadrice du Vietnam en Argentine, également accréditée en Uruguay, Ngo Minh Nguyet, lors d'une séance de travail avec le président du Front large (FA), Fernando Pereira.
Le dirigeant To Lam appelle les groupes japonais à poursuivre leur investissement au Vietnam
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a appelé, le 11 novembre à Tokyo, les grands groupes japonais à renforcer leur coopération et leurs investissements au Vietnam, notamment dans les infrastructures, la finance, les hautes technologies et l’intelligence artificielle (IA).