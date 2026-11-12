L’Assemblée nationale ouvre une séance d’interpellations sur les finances et les sciences et technologies

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de la deuxième session de la 16e législature, l’Assemblée nationale a ouvert, jeudi matin 12 novembre, une séance d’interpellations et de réponses aux questions, retransmise en direct par la Voix du Vietnam et la Télévision nationale.

À l’ouverture des débats, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a souligné que cet exercice constitue une forme de contrôle direct, engageant la responsabilité de l’Assemblée nationale, du gouvernement et des organes compétents devant le peuple quant au respect des engagements pris, à l’exécution des missions assignées et aux progrès accomplis depuis les sessions précédentes.

D'une durée d'une journée, la séance est consacrée à deux groupes de thématiques : les finances d'une part, et les sciences et technologies d'autre part. Les ministres de la Finances, des Sciences et des Technologies, accompagnés de vice-Premiers ministres et de responsables des secteurs concernés, se succèdent à la tribune pour apporter des éclaircissements, tandis que le Premier ministre Le Minh Hung interviendra directement sur les dossiers relevant des prérogatives gouvernementales.

Le président de l’Assemblée nationale a réaffirmé la volonté de l’organe législatif de travailler en étroite coordination avec le gouvernement, dans l’esprit des orientations définies par le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam. Celles-ci préconisent de renforcer la qualité du contrôle parlementaire pour le rendre plus concret et rigoureux, tout en cernant précisément les difficultés et les blocages institutionnels afin de mobiliser les ressources, d’accroître la productivité, de préserver la stabilité macroéconomique et d’améliorer le niveau de vie de la population.

Le secrétaire général et président To Lam et des députés assistent à la séance d’interpellations et de réponses aux questions. Photo : VNA

Dressant le bilan de près d’un an de mise en œuvre de la Résolution n° 263 du 11 décembre 2025 relative à la surveillance thématique et aux interpellations, la plus haut législateur Tran Thanh Man a salué les résultats tangibles enregistrés par l'exécutif, notamment le perfectionnement des mécanismes et politiques financières, le développement du marché des capitaux, le déploiement des plates-formes numériques nationales partagées, ainsi que l'amélioration des cadres réglementaires dans la santé, l'éducation, la culture, la société et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines. Parallèlement, plusieurs chantiers de longue haleine doivent être poursuivis, dont le financement des secteurs prioritaires, les projets électriques et le marché concurrentiel de l'électricité, la réforme des salaires, la formation du personnel, la transition numérique des services publics et l'exécution des décisions de justice.

La séance obéit strictement au principe de concision fixé par le règlement parlementaire : les ministres disposent de cinq minutes pour leur déclaration liminaire, tandis que les députés ont une minute pour poser une question ciblée et deux minutes pour une intervention complémentaire. Les ministres doivent, quant à eux, répondre dans un délai maximal de trois minutes. Ces questions avaient déjà suscité un vif intérêt lors des débats sur la situation socio-économique, les 30 et 31 octobre derniers, avec respectivement 19 interventions consacrées aux finances et 11 aux sciences et technologies.

Enfin, Tran Thanh Man a appelé les députés à éviter les répétitions et à concentrer leurs interventions sur les questions encore en suspens. Il a également exhorté les représentants du gouvernement à apporter des réponses directes et sans détour, en précisant les responsabilités, les mesures correctives et les échéances de mise en œuvre. Il s’est dit convaincu que la franchise et le caractère constructif de ces échanges permettraient d’améliorer l’efficacité de la gestion publique et d’être à la hauteur de la confiance des électeurs. -VNA