Le Festival international du riz 2026 met à l’honneur la transition durable de la filière rizicole vietnamienne

Cần Thơ (VNA) – Le Comité d’organisation du 2e Festival international du riz du Vietnam a tenu, dans l’après-midi du 11 novembre, une conférence de presse pour présenter cet événement, placé sous le thème « Riz vert du Vietnam – Rayonnant à l’international ». Il se déroulera du 22 au 25 novembre 2026 au parc Song Hau, dans la ville de Can Tho.

Organisé conjointement par les autorités locales et plusieurs ministères clés, le festival proposera un programme riche comprenant plus de 500 stands d’exposition, des démonstrations de technologies agricoles modernes, des conférences scientifiques, ainsi que des forums d’affaires.

Des activités culturelles, culinaires et des circuits touristiques locaux viendront également rythmer la manifestation, selon le président du Comité populaire municipal, Truong Canh Tuyen.

Cet événement constitue une occasion majeure de mettre en valeur les avancées du secteur rizicole et de renforcer la coopération entre les gestionnaires, les chercheurs, les entreprises et les agriculteurs. Il vise notamment à favoriser le transfert de technologies, à élargir les débouchés à l’exportation et à promouvoir une production respectueuse de l’environnement, tout en consolidant les liens régionaux.

De son côté, Le Thanh Tung, président de l’Association de la filière rizicole du Vietnam, a indiqué que cette édition met l’accent sur la transition vers une riziculture verte et à faibles émissions, en lien direct avec le programme d’un million d’hectares de riz de haute qualité. Les deux séminaires intitulés « L’avenir du riz vietnamien » et « Riz vert vietnamien » illustreront cette évolution.

La cérémonie d’ouverture est prévue le 22 novembre, en présence d’un millier de délégués vietnamiens et étrangers, a annoncé Le Minh Tuan, directeur adjoint du Service municipal de la Culture, des Sports et du Tourisme.

En marge des conférences, l’exposition « La route du riz, du passé à l’avenir » et divers espaces scénographiques retraceront l’histoire et la modernisation de la riziculture vietnamienne, rendant hommage aux acteurs ayant contribué au rayonnement de cette filière clé. -VNA