Culture-Sports

Entrée gratuite dans plusieurs sites culturels et naturels le 24 novembre

À l’occasion de la Journée de la culture vietnamienne, le 24 novembre, les visiteurs pourront accéder gratuitement à huit musées, au site historique du Palais de l’Indépendance et à quatre parcs nationaux.

Le public visite gratuitement le Musée d’ethnographie du Vietnam à l’occasion de la Journée de la culture vietnamienne, le 24 novembre. Photo : nhandan.vn
Le public visite gratuitement le Musée d’ethnographie du Vietnam à l’occasion de la Journée de la culture vietnamienne, le 24 novembre. Photo : nhandan.vn

Hanoï (VNA) – Le ministère des Finances a publié, le 10 novembre 2026, la circulaire n° 167/2026/TT-BTC prévoyant la gratuité des visites à l’occasion de la Journée de la culture vietnamienne, célébrée le 24 novembre. Cette mesure concrétise la politique d’exonération et de réduction des droits d’entrée dans les établissements culturels et sportifs publics, afin de faciliter l’accès de la population aux valeurs culturelles, historiques et patrimoniales du pays.

Selon cette circulaire, les visiteurs bénéficieront chaque année de la gratuité dans huit musées : le Musée d’océanographie, le Musée d’ethnographie du Vietnam, le Musée de la culture des ethnies du Vietnam, le Musée national d’histoire du Vietnam, le Musée des beaux-arts du Vietnam, le Musée Yersin, le Musée des femmes du Vietnam et le Musée d’histoire militaire du Vietnam. Le site historique du Palais de l’Indépendance est également concerné.

La mesure s’applique aussi à quatre parcs nationaux : Bach Ma, Cuc Phuong, Tam Dao et Yok Don. Pour les parcs nationaux de Ba Vi et de Cat Tien, la fixation des droits d’entrée relève des autorités locales, conformément aux dispositions de la Loi sur les redevances et les frais.

Le 24 novembre de chaque année a été institué Journée de la culture vietnamienne par la Résolution n° 80-NQ/TW du 7 janvier 2026 du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne.

À cette occasion, les travailleurs bénéficient d’un jour de congé rémunéré.

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette orientation, le Premier ministre a adopté la Décision n° 1111/QD-TTg du 19 juin 2026 portant promulgation du plan d’organisation de la Journée de la culture vietnamienne pour la période 2026-2030, ainsi que la Directive n° 35/CT-TTg du 30 septembre 2026 relative à l’organisation de cette journée, en lien avec la Journée de la grande union nationale de 2026.

Cette directive préconise de valoriser pleinement le réseau des infrastructures culturelles, notamment les musées, les bibliothèques, les sites historiques, les maisons de la culture et les espaces de création. Elle encourage également l’organisation d’expositions, de présentations, de spectacles artistiques et de rencontres culturelles.

Les provinces et les villes, ainsi que les communes et les quartiers, sont invités à sélectionner au moins une activité, un produit ou un espace culturel emblématique à présenter et à promouvoir, en l’associant à la promotion touristique, à la stimulation de la demande et au développement des industries culturelles. Chaque commune et quartier devra également mettre en place au moins un modèle culturel adapté, appelé à être maintenu et valorisé au-delà de la Journée de la culture vietnamienne.

La gratuité ou la réduction des droits d’entrée dans les musées, les sites historiques et les parcs nationaux constitue ainsi une mesure concrète parmi les activités prévues pour célébrer la Journée de la culture vietnamienne du 24 novembre. Associée aux manifestations culturelles et artistiques organisées au sein des communautés, cette politique offre à la population davantage d’occasions de découvrir l’histoire et le patrimoine, d’explorer les espaces naturels et de mieux apprécier la richesse culturelle du pays.- VNA

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