Le poivre et les épices vietnamiens visent 2,4 milliards de dollars d’exportations

Hanoi (VNA) - Selon l’Association vietnamienne du poivre et des épices (VPSA), les exportations de poivre et d’autres épices, notamment la cannelle et l’anis étoilé, poursuivent leur progression. Au vu des résultats enregistrés et des perspectives pour les derniers mois de l’année, le secteur table sur un chiffre d’affaires à l’exportation d’environ 2,4 milliards de dollars en 2026, soit une croissance d’au moins 10 %.
Au cours des dix premiers mois de 2026, le Vietnam a exporté près de 237 700 tonnes de poivre, pour une valeur de plus de 1,53 milliard de dollars, en hausse respective de 15,2 % en volume et de 10,3 % en valeur par rapport à la même période de 2025.
L’Asie demeure le premier débouché du poivre vietnamien, avec près de 112 700 tonnes, soit 47,4 % du volume total exporté, en progression de 15,6 %. La Chine s’est particulièrement distinguée, avec des importations de plus de 28 300 tonnes, en hausse de 71 %, représentant près de 12 % des exportations vietnamiennes. Les ventes vers la Thaïlande ont également progressé de 52,5 %, à près de 9 400 tonnes. En revanche, celles destinées aux Émirats arabes unis et à l’Inde ont reculé respectivement de 4,6 % et de 21,5 %.
Les Amériques ont enregistré la plus forte croissance parmi les régions, avec près de 62 700 tonnes, soit une hausse de 28,2 % et 26,4 % des exportations totales. À eux seuls, les États-Unis ont importé plus de 56 200 tonnes, en hausse de 27,1 %, conservant leur position de premier marché national du poivre vietnamien. Le Canada a également affiché une progression notable de 55 %, avec près de 3 900 tonnes.
Les États-Unis et la Chine ont ainsi importé ensemble plus de 84 600 tonnes de poivre vietnamien, soit 35,6 % du total exporté sur dix mois. La hausse des achats de ces deux marchés représente à elle seule 76 % de l’augmentation globale des exportations nationales.
Parallèlement, les importations vietnamiennes de poivre ont dépassé 50 000 tonnes, pour une valeur d’environ 289 millions de dollars, en hausse de 32,5 % en volume et de 22 % en valeur sur un an. Le Cambodge est devenu le premier fournisseur du Vietnam, avec plus de 28 300 tonnes, soit 56,6 % du total, contre 25,7 % à la même période de 2025. À l’inverse, les importations en provenance du Brésil et d’Indonésie ont diminué respectivement de 29,5 % et de 22,6 %. Ces trois pays – Cambodge, Brésil et Indonésie – représentent 93,4 % des importations vietnamiennes de poivre.
Concernant les autres épices, les exportations de cannelle ont atteint 103 684 tonnes, pour une valeur de 264,5 millions de dollars sur les dix premiers mois de l’année, en hausse respective de 4,2 % et de 6 %. Si l’Asie reste le principal débouché, les Amériques ont fortement contribué à la croissance, avec 21 825 tonnes, soit une progression de 31,9 %.
Les exportations d’anis étoilé ont également enregistré une progression soutenue. Sur dix mois, elles ont atteint 13 221 tonnes, pour une valeur de 50,6 millions de dollars, en hausse respective de 11,1 % et de 5,6 %. Cette évolution s’explique notamment par l’élargissement des débouchés en Amérique, en Europe et sur certains marchés asiatiques, malgré le recul des ventes vers l’Inde.
Selon Lê Viet Anh, secrétaire général de la VPSA, les exportations de poivre vers les États-Unis pourraient ralentir au cours des derniers mois de l’année, ce marché ayant accéléré ses achats dès le début de 2026. À l’approche des fêtes de fin d’année, acheteurs et vendeurs tendent également à espacer les commandes, dans un contexte de perturbations du transport liées aux conflits en cours.
Les États-Unis restent toutefois le premier marché national du poivre vietnamien. Le Vietnam est actuellement leur premier fournisseur, représentant près de 80 % de leurs importations.
La VPSA estime que les exportations vietnamiennes de poivre et d’épices devraient enregistrer une croissance d’au moins 10 % en 2026, pour atteindre environ 2,4 milliards de dollars. Les seules exportations de poivre pourraient s’élever à 1,75 milliard de dollars, contre 1,66 milliard en 2025.
Pour 2027, le secteur pourrait toutefois être confronté à davantage de difficultés, notamment si les conflits internationaux se prolongent et si des conditions météorologiques défavorables entraînent une baisse de l’offre mondiale de poivre.- VNA
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