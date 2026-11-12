Vietnam-Japon : un partenariat pour de nouveaux moteurs de croissance

Hanoï (VNA) – Les deux pays ont notamment adopté une Déclaration de vision commune fondée sur un partenariat d’accompagnement, de co-création et de bénéfices mutuels, afin de promouvoir une croissance de haute qualité, l’autonomie stratégique et la résilience.

De nouvelles perspectives de coopération économique

La Première ministre japonaise Takaichi Sanae a affirmé que le Vietnam constituait un partenaire prioritaire dans la mise en œuvre de la politique étrangère et de la nouvelle stratégie de croissance du Japon. Tokyo entend faciliter une participation plus approfondie et plus concrète des entreprises vietnamiennes à ses chaînes d’approvisionnement. Le Japon est également prêt à coopérer avec le Vietnam pour garantir la sécurité énergétique et les réserves d’énergie, ainsi que pour accélérer la mise en œuvre de projets de centrales électriques au gaz naturel liquéfié (GNL) au Vietnam.

Le dirigeant To Lam a, pour sa part, souligné que le Vietnam considérait toujours le Japon comme l’un de ses partenaires stratégiques de premier plan et un ami sincère et fiable, avec lequel il souhaite réaliser ses objectifs de développement durable.

La coopération économique demeure un moteur essentiel des relations bilatérales. À l’occasion de cette visite, plusieurs accords ont été signés entre les ministères, les secteurs, les collectivités locales et les entreprises des deux pays, traduisant les grandes orientations politiques en projets de coopération concrets.

Lors du Forum public-privé sur la coopération économique, scientifique et technologique Vietnam-Japon, plusieurs documents de coopération ont été échangés. Parmi eux figuraient notamment un mémorandum d’entente entre le groupe Sun Group et le groupe japonais SBI Holdings, ainsi qu’un accord de coopération entre la Société générale du thé du Vietnam (Vinatea) et Marubeni Foods Corporation.

Lors de sa visite au groupe Meiko, dans la préfecture de Kanagawa, le dirigeant To Lam a appelé l’entreprise japonaise à accompagner le Vietnam dans le développement de l’industrie des semi-conducteurs. Présent au Vietnam depuis 2006 et employant quelque 9 000 personnes dans le pays, Meiko est invité à contribuer à la formation d’ingénieurs spécialisés dans les circuits intégrés au sein des universités vietnamiennes et à faciliter l’intégration des entreprises locales dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Consolider les fondements d’une amitié durable

Dans son discours de politique générale prononcé devant la Diète japonaise, le dirigeant To Lam a présenté les grandes orientations de la coopération bilatérale pour la période à venir. Il a appelé les deux pays à développer de nouvelles capacités de croissance fondées sur le savoir, les technologies et l’innovation, à renforcer leur résilience et leur capacité d’adaptation, ainsi qu’à promouvoir une croissance verte et durable.

Le secrétaire général du Parti et président vietnamien To Lam visite les laboratoires de la société Meiko. Photo : VNA

Dès son arrivée à Tokyo, le dirigeant To Lam a rencontré des experts et intellectuels vietnamiens vivant au Japon. Cette communauté compte actuellement plus de 260 professeurs et docteurs, ainsi que près de 1 000 experts hautement qualifiés travaillant dans les principaux instituts de recherche et universités japonais.

Au cours de la visite, les deux parties ont également convenu de renforcer les échanges de ressources humaines et les relations entre les peuples dans les domaines de la coopération décentralisée, du travail, de la santé, de la culture et du tourisme. Elles ont notamment encouragé le lancement prochain du projet de l’Université Vietnam-Japon, symbole de leur coopération dans le domaine de l’éducation, et annoncé le lancement de l’Année du tourisme Vietnam-Japon 2027-2028.

Lors de ses rencontres avec l’ancien président de l’Alliance parlementaire d’amitié Japon-Vietnam, Nikai Toshihiro, ainsi qu’avec les gouverneurs de Tokyo, Niigata, Yamanashi, Mie, Wakayama et Kanagawa, le dirigeant To Lam a affirmé que le Vietnam était prêt à créer des conditions favorables aux entreprises des localités japonaises souhaitant coopérer, investir et développer leurs activités au Vietnam.

Dans le cadre de cette visite, le dirigeant a également assisté à la cérémonie de remise du titre d’« Ambassadeur spécial Vietnam-Japon » pour le mandat 2026-2029 à Sugi Ryotaro, personnalité japonaise ayant largement contribué au développement des relations d’amitié entre les deux pays. -VNA