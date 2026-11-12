Hô Chi Minh-Ville : Le Quoc Phong élu président du Comité populaire municipal

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Quoc Phong, secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, a été élu président du Comité populaire municipal pour le mandat 2026-2031, avec 100 % des voix des délégués présents. Son élection a eu lieu le 12 novembre, lors de la 7e session du Conseil populaire municipal (9e mandat).

Auparavant, le Conseil populaire avait approuvé la révocation de Nguyen Van Duoc, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti et président du Comité populaire pour le même mandat, appelé à assumer de nouvelles fonctions.

Né en 1978 et originaire de Hanoï, Le Quoc Phong est titulaire d’un doctorat en biotechnologie, d’un master en biochimie, d’une licence en sciences biologiques, ainsi que d’un diplôme supérieur en théorie politique.

Au cours de sa carrière, il a notamment occupé les fonctions de secrétaire adjoint, puis de secrétaire de l'organisation municipale de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh. De 2013 à 2016, il a été secrétaire du Comité central de l'Union et président de l'Association des étudiants du Vietnam. D'avril 2016 à octobre 2020, il a exercé les fonctions de premier secrétaire du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, de président de l'Union de la jeunesse du Vietnam et de président de l'Association des étudiants du Vietnam.

De 2020 à octobre 2025, Le Quoc Phong a exercé la charge de secrétaire du Comité provincial du Parti de Dong Thap, avant d'être nommé secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville en octobre 2025.

Au sein du Parti communiste du Vietnam, il a été élu membre suppléant du Comité central lors du 12e mandat, en 2016, puis membre titulaire lors du 13e mandat, en 2021. En 2026, il a été reconduit au Comité central pour le 14e mandat. -VNA