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Cambodge : un accord tripartite pour moderniser l’enseignement supérieur

Le ministère cambodgien de l’Éducation, l’AUF et Viettel Cambodia ont signé un accord pour moderniser l’enseignement supérieur grâce au numérique et à l’intelligence artificielle.

Cérémonie de signature. Photo: VNA
Cérémonie de signature. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) – Le ministère cambodgien de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports, l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et Viettel Cambodia (Metfone) ont conclu un accord tripartite visant à renforcer leur coopération et à promouvoir la transformation numérique de l’enseignement supérieur au Cambodge.

L’accord a été signé le 11 novembre par Hang Chuon Naron, vice-Premier ministre et ministre cambodgien de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports, Slim Khalbous, recteur de l’AUF, et Cao Manh Duc, directeur général de Viettel Cambodia.

La cérémonie s’est tenue en marge de la première édition du Cycle scientifique francophone d’Asie-Pacifique (CSFAP), organisée du 10 au 12 novembre à l’Institut de technologie du Cambodge, autour du thème « Sciences et Francophonie pour la paix et la stabilité durable ».

Cet accord établit un cadre de coopération destiné à moderniser l’enseignement supérieur grâce à la gouvernance numérique, au développement de l’apprentissage numérique et à l’application de l’intelligence artificielle (IA). Il prévoit également le renforcement des compétences à travers des formations et des échanges de connaissances, ainsi que l’élargissement des possibilités de stages, d’emploi et de bourses pour les étudiants.

Les trois partenaires ont retenu quatre grands axes de coopération. Le premier concerne la modernisation de la gestion des établissements grâce au numérique. Il prévoit notamment la dématérialisation des documents et des procédures administratives, la numérisation des procédures d’admission et de gestion des étudiants, ainsi que la mise en place de systèmes de gestion de l’information dans les établissements d’enseignement supérieur.

Le deuxième axe porte sur le développement de l’apprentissage numérique et l’intégration de l’IA. Il englobe la numérisation des ressources pédagogiques, le déploiement de plateformes d’enseignement en ligne et le recours à l’IA pour faciliter la prise de décision, suivre les résultats académiques et accompagner les étudiants dans leur apprentissage.

Le troisième axe vise à renforcer les compétences des enseignants, du personnel administratif et des étudiants dans les domaines des télécommunications, des technologies de l’information et de l’IA, grâce à des formations et au partage de connaissances. L’objectif est de contribuer à la formation de ressources humaines qualifiées pour répondre aux besoins de l’économie numérique cambodgienne.

Le quatrième vise à multiplier les possibilités de stages, d’emploi et de bourses pour les étudiants, tout en développant l’orientation professionnelle et l’accompagnement de carrière grâce aux centres d’emploi des établissements d’enseignement supérieur francophones.

Cette coopération devrait contribuer à améliorer la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage, ainsi que l’efficacité de la gestion des établissements. Elle devrait également permettre aux étudiants et aux diplômés cambodgiens d’acquérir les connaissances et les compétences technologiques nécessaires pour s’adapter aux progrès technologiques rapides et à l’évolution des besoins du marché du travail. – VNA

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