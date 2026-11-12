La Thaïlande diversifie ses sources d’approvisionnement en pétrole pour garantir sa sécurité énergétique



Bangkok, 12 novembre (VNA) – La Thaïlande a diversifié ses sources d’importation de pétrole, réduisant ainsi sa forte dépendance vis-à-vis du Moyen-Orient afin de garantir sa sécurité énergétique face aux risques géopolitiques et aux incertitudes liées à la navigation dans le détroit d’Ormuz, a déclaré Nantapong Chiralerspong, directeur général du Bureau de la politique et de la stratégie commerciales (TPSO) au sein du ministère thaïlandais du Commerce.



Entre mars et septembre, 40,1 % du pétrole brut importé provenait des Émirats arabes unis, 18,1 % d’Arabie saoudite et 16,2 % des États-Unis, a-t-il précisé, selon des propos rapportés par Thai PBS.



Cependant, avec l’intensification des tensions, la part totale des importations en provenance de ces trois pays est tombée à 54,7 % en valeur. Pour compenser ce manque, la Thaïlande a élargi ses sources d’approvisionnement vers des marchés en Afrique et en Amérique latine, notamment l’Angola, le Brésil et l’Argentine.



Bien que cette diversification des sources d’importation ait permis de réduire le risque de pénurie intérieure, Nantapong a souligné qu’elle n’a pas entraîné une baisse immédiate des coûts énergétiques, car les prix à l’importation dépendent des mécanismes de marché, des frais de transport, des taux de change et des conditions contractuelles.



En octobre, l’inflation a atteint 3,90 %, sous l’effet d’une hausse de 29,18 % des prix du pétrole.



Il a ajouté que son bureau continuerait de surveiller les importations de pétrole ainsi que l’évolution des prix d’autres produits, afin d’évaluer les risques pesant sur l’approvisionnement et les coûts. Parallèlement, des mesures sont préparées pour faire face à la volatilité économique mondiale, dans le but d’atténuer les répercussions sur les entreprises et sur le coût de la vie des citoyens.- VNA



Nguyễn Thị Vân Hà