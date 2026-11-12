International

La Thaïlande diversifie ses sources d’approvisionnement en pétrole pour garantir sa sécurité énergétique

La Thaïlande a diversifié ses sources d’importation de pétrole, réduisant ainsi sa forte dépendance vis-à-vis du Moyen-Orient afin de garantir sa sécurité énergétique face aux risques géopolitiques et aux incertitudes liées à la navigation dans le détroit d’Ormuz, a déclaré Nantapong Chiralerspong, directeur général du Bureau de la politique et de la stratégie commerciales (TPSO) au sein du ministère thaïlandais du Commerce.

Nguyễn Thị Vân Hà
La Thaïlande diversifie ses sources d’approvisionnement en pétrole pour garantir sa sécurité énergétique


Bangkok, 12 novembre (VNA) – La Thaïlande a diversifié ses sources d’importation de pétrole, réduisant ainsi sa forte dépendance vis-à-vis du Moyen-Orient afin de garantir sa sécurité énergétique face aux risques géopolitiques et aux incertitudes liées à la navigation dans le détroit d’Ormuz, a déclaré Nantapong Chiralerspong, directeur général du Bureau de la politique et de la stratégie commerciales (TPSO) au sein du ministère thaïlandais du Commerce.

Entre mars et septembre, 40,1 % du pétrole brut importé provenait des Émirats arabes unis, 18,1 % d’Arabie saoudite et 16,2 % des États-Unis, a-t-il précisé, selon des propos rapportés par Thai PBS.

Cependant, avec l’intensification des tensions, la part totale des importations en provenance de ces trois pays est tombée à 54,7 % en valeur. Pour compenser ce manque, la Thaïlande a élargi ses sources d’approvisionnement vers des marchés en Afrique et en Amérique latine, notamment l’Angola, le Brésil et l’Argentine.

Bien que cette diversification des sources d’importation ait permis de réduire le risque de pénurie intérieure, Nantapong a souligné qu’elle n’a pas entraîné une baisse immédiate des coûts énergétiques, car les prix à l’importation dépendent des mécanismes de marché, des frais de transport, des taux de change et des conditions contractuelles.

En octobre, l’inflation a atteint 3,90 %, sous l’effet d’une hausse de 29,18 % des prix du pétrole.

Il a ajouté que son bureau continuerait de surveiller les importations de pétrole ainsi que l’évolution des prix d’autres produits, afin d’évaluer les risques pesant sur l’approvisionnement et les coûts. Parallèlement, des mesures sont préparées pour faire face à la volatilité économique mondiale, dans le but d’atténuer les répercussions sur les entreprises et sur le coût de la vie des citoyens.- VNA

Nguyễn Thị Vân Hà
source
#Thaïlande #approvisionnement en pétrole
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Des visiteurs découvrent une exposition de photos sur le 20e Sommet de la Francophonie à l'aéroport international Techo de Phnom Penh. Photo : VNA

Le Cambodge entend façonner l’agenda francophone

En prenant la présidence du Sommet de la Francophonie pour deux ans, le Cambodge entend contribuer aux orientations futures de la communauté francophone, en mettant l’accent sur la paix, l’éducation, le développement durable et la diversité culturelle.

Des touristes visitent une pagode à Bangkok, en Thaïlande. (Photo : Xinhua/VNA)

La Thaïlande vise 11 millions de visiteurs en provenance de marchés lointains en 2027

La Thaïlande ambitionne d'attirer 11 millions de visiteurs internationaux en provenance de marchés lointains en 2027, avec des revenus attendus de 730 milliards de bahts (environ 22,8 milliards de dollars américains), et ce, malgré les défis posés par la hausse des prix du pétrole, l'augmentation des coûts aériens et les conflits au Moyen-Orient.

L'Indonésie numérise et modernise sa production laitière

Le Cambodge et la Chine renforcent leur coopération dans les infrastructures de transport

Le Cambodge et la Chine intensifient leur coopération dans le développement des infrastructures de transport, en se concentrant sur des projets incluant des ponts, des routes, des voies ferrées et des systèmes de traitement des eaux usées, afin d'améliorer la connectivité, de faciliter le transport des marchandises et de soutenir la croissance économique du Cambodge.

La Thaïlande vise 1 000 milliards de THB d'IDE réalisés en 2026

L’ONU et la BAD soutiennent le renforcement de l’agriculture rurale au Cambodge

Vladanka Andreeva, coordinatrice résidente des Nations Unies au Cambodge, a déclaré que le programme « Financement agricole pour une prospérité rurale inclusive » (AGRIFIN) mobiliserait 3 millions de dollars sous forme de subventions afin de débloquer plus de 30 millions de dollars de prêts auprès de banques et d’institutions de microfinance. L’objectif est d’aider les agriculteurs cambodgiens à développer leur production, à investir dans des équipements et à accroître leurs revenus.