Le Cambodge entend façonner l’agenda francophone

Phnom Penh (VNA) – Dans une interview spéciale publiée le 10 novembre, le vice-Premier ministre et ministre cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Prak Sokhonn, a annoncé que son pays succéderait à la France à la présidence du Sommet de la Francophonie pour un mandat de deux ans, à partir de la semaine prochaine.

Durant sa présidence, le Cambodge axera son action sur quatre priorités : la promotion de la langue française et de la diversité culturelle et linguistique ; le renforcement de la paix, de la démocratie et des droits de l’homme ; le développement de l’éducation, de la formation et de la recherche ; ainsi que la promotion d’une croissance économique durable et d’une prospérité partagée.

Sur le plan politique, Phnom Penh entend valoriser le rôle de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) en tant que plateforme de dialogue, de diplomatie et de coopération, contribuant à prévenir les conflits, à consolider la paix et à préserver la stabilité internationale. Sur le plan économique, le pays souhaite renforcer la coopération entre les membres, élargir les perspectives de développement et réduire les écarts de capacités grâce à l’éducation, à la formation professionnelle et à la recherche.

Prak Sokhonn a également souligné que les jeunes et les femmes seraient placés au cœur de cet agenda, parallèlement à une attention particulière accordée à la transformation numérique afin d'aider les sociétés francophones à saisir les nouvelles opportunités et à relever les défis émergents.

Concernant les préparatifs du 20e Sommet de la Francophonie, le vice-Premier ministre a indiqué que 79 des 90 délégations attendues, représentant plus de 1 000 participants, avaient déjà confirmé leur présence. Parmi elles figurent 20 délégations conduites par des chefs d’État ou de gouvernement et 21 autres dirigées par des vice-Premiers ministres, des ministres ou des vice-ministres.

Les activités parallèles suscitent également un vif intérêt. L’événement FrancoTech devrait accueillir environ 4 600 participants, tandis que la 6e Conférence des entrepreneurs francophones réunira quelque 1 200 chefs d’entreprise et représentants d’entreprises issus de 72 pays. Le Village de la Francophonie permettra, quant à lui, de découvrir les produits, le patrimoine culturel, les destinations touristiques et la gastronomie des pays participants, favorisant ainsi les échanges et les relations d’affaires.

Fondée le 20 mars 1970 à Niamey, au Niger, l’OIF compte actuellement 90 États et gouvernements membres, dont 53 membres de plein droit, 5 membres associés et 32 observateurs. - VNA