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Thaïlande : près de 80 % des travailleurs étrangers originaires du Myanmar

Selon les dernières statistiques officielles, la Thaïlande comptait plus de 4,2 millions de titulaires étrangers de permis de travail en septembre 2026, dont une grande majorité de ressortissants du Myanmar.

Hanoï (VNA) – Près de 80 % des 4,2 millions de titulaires étrangers de permis de travail en Thaïlande sont originaires du Myanmar, selon les dernières statistiques du ministère thaïlandais du Travail.

Selon les statistiques du Département de l'emploi du ministère thaïlandais du Travail, 4.225.503 permis de travail étaient en cours de validité en septembre 2026. Les ressortissants du Myanmar étaient les plus nombreux, avec 3,33 millions de personnes, suivis de ceux du Laos (364.785), du Cambodge (279.854) et du Vietnam (11.246).

Les données du ministère du Travail montrent que la Thaïlande pallie principalement ses pénuries de main-d'œuvre grâce à des autorisations accordées dans le cadre de dispositifs spéciaux et flexibles, plutôt que par les programmes officiels de recrutement.

Environ 90 % des titulaires de permis de travail sont des travailleurs non qualifiés, suivis des employés de maison et des ouvriers du bâtiment.

L'industrie manufacturière emploie le plus grand nombre de travailleurs étrangers, avec près de 1,2 million de personnes, devant la construction (environ 817.000), le commerce de gros et de détail (620.000) et l'agriculture, la sylviculture et la pêche (488.000). – VNA

#Thaïlande #travailleurs migrants #Myanmar #main-d'œuvre étrangère #économie thaïlandaise
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