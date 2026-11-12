Sciences et technologies : le ministre explique les retards de décaissement

Hanoï (VNA) – Le faible taux de décaissement des fonds publics consacrés aux sciences, aux technologies, à l’innovation et à la transformation numérique, les difficultés de commercialisation des résultats de la recherche ainsi que le manque d’interconnexion et de partage des données ont été au cœur des questions adressées au ministre des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quan, lors d’une séance de l’Assemblée nationale, le 12 novembre.



Le député Hoang Minh Hieu, de la province de Nghe An, a indiqué qu’en 2026, environ 95.000 milliards de dôngs avaient été alloués à ces secteurs. Toutefois, au 30 octobre, seuls 42,12 % de ces fonds avaient été décaissés, contre 27,98 % pour l’innovation et 29,90 % pour la transformation numérique.



Il a demandé des explications sur les causes de ces retards, les responsabilités des organismes concernés et la proposition de porter le budget à environ 120.000 milliards de dôngs en 2027, alors que les capacités d’absorption des fonds restent limitées.



En réponse, le ministre Vu Hai Quan a identifié quatre causes principales : la forte augmentation des budgets en peu de temps, les retards dans l’adaptation du cadre réglementaire, l’évolution des méthodes de définition des projets de recherche et les capacités d’exécution encore limitées de certains organismes et collectivités locales.



Le ministre a également reconnu la part de responsabilité de son ministère dans les retards liés à l’examen et à la répartition des crédits budgétaires. Pour y remédier, le ministère renforce son accompagnement auprès des autres ministères, organismes et des collectivités locales dans la préparation des prévisions budgétaires. Il développe également un système permettant de soumettre et d’examiner les demandes de financement en ligne, tout en veillant à l’efficacité des dépenses.



« Nous ne chercherons pas à décaisser les fonds à tout prix sous la pression des délais. Leur allocation et leur utilisation doivent produire des résultats concrets », a souligné le ministre.



La commercialisation des résultats de la recherche a également été soulevée par la députée Nguyen Thi Lan, de Hanoï, et d’autres parlementaires.



Le ministre Vu Hai Quan a identifié cinq obstacles : des résultats de recherche encore difficilement applicables à la production, les difficultés d’évaluation de la propriété intellectuelle, le manque de capitaux, des politiques de soutien insuffisamment coordonnées, notamment en matière d’infrastructures et de laboratoires d’essai, ainsi que les limites des capacités de commercialisation et de la coopération entre l’État, les universités et les entreprises.



Selon lui, les projets de recherche doivent à la fois préserver la créativité des scientifiques et répondre aux besoins concrets des entreprises afin de faciliter l’application de leurs résultats.



Le ministère entend ainsi améliorer la qualité de l’offre technologique, lever les obstacles à l’évaluation des actifs de propriété intellectuelle et renforcer les capacités de mise en œuvre.



Il expérimente également un dispositif visant à aider les petites et moyennes entreprises à utiliser l’intelligence artificielle (IA) pour améliorer leur productivité. Les entreprises ayant besoin de solutions d’IA mais ne disposant pas de personnel qualifié pourront être mises en relation avec des universités et des organismes de recherche, et bénéficier d’un soutien financier pouvant atteindre trois milliards de dôngs pour mettre en œuvre ces solutions. – VNA