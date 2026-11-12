Un chercheur japonais salue la fiabilité des sites multilingues de la VNA

Tokyo (VNA) - Depuis près de 30 ans, Toshiro Nishizawa, chercheur principal à l’École supérieure de politiques publiques de l’Université de Tokyo (Japon), se rend presque chaque année au Vietnam et suit de près les transformations du pays. Depuis 2025, il a pris l’habitude de consulter chaque matin les sites d’information en anglais et en japonais de l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

« Depuis, j’ai pris l’habitude de consulter ces sites chaque matin pour me tenir au courant des dernières évolutions au Vietnam », explique-t-il.

Ses recherches sur le Vietnam nécessitent un suivi régulier de la situation socio-économique du pays, ainsi que des relations de coopération entre le Vietnam et le Japon. Ses déplacements lui permettent d’observer directement les changements.

À la recherche de sources d’information officielles vietnamiennes, il avait d’abord consulté des sites en anglais avant de découvrir les plateformes de la VNA. La disponibilité d'une version japonaise lui a ensuite permis d'accéder à l'actualité dans sa langue maternelle.

Le chercheur apprécie notamment l’organisation claire des contenus, la présentation professionnelle, l’interface conviviale et l’accès en plusieurs langues. Ces caractéristiques lui donnent une image positive des progrès de la presse vietnamienne et des efforts de la VNA. Il relève également l’utilisation de technologies avancées d’intelligence artificielle.

La qualité éditoriale demeure toutefois, selon lui, le principal atout de ces sites. Il met en avant l'exactitude et la fiabilité des informations, la clarté de leur présentation, la diversité des sujets traités et la rapidité de leur actualisation. Des qualités essentielles pour suivre l'actualité et appréhender les enjeux vietnamiens dans leur contexte.

Chaque matin, il s’intéresse particulièrement à la coopération vietnamo-japonaise dans les domaines de l’économie, de l’investissement, de l’éducation et des échanges entre les peuples, ainsi qu’aux visites de haut niveau des dirigeants des deux pays. Il suit également les informations sur l’économie, la société, la politique étrangère et la vie quotidienne au Vietnam.

« Ces sites me permettent d'accéder plus facilement aux informations sur le Vietnam et, surtout, de comprendre le point de vue vietnamien », souligne-t-il.

Son témoignage illustre le rôle de l’information extérieure dans la diffusion directe des informations depuis le Vietnam auprès du public international. Elle permet aux lecteurs de suivre les sujets d’actualité, les orientations et les évolutions du pays, ainsi que ses positions sur les questions nationales et internationales.

Pour ceux qui connaissent déjà le Vietnam, ces informations viennent compléter l'expérience acquise sur le terrain. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de s'y rendre, elles constituent une porte d'entrée pour découvrir le pays et sa population.

La langue joue également un rôle important dans cette démarche. Il considère que les versions anglaise et japonaise sont un atout pour les lecteurs étrangers. La possibilité de lire dans une langue familière, avec des formulations faciles à comprendre, facilite l’accès aux réalités vietnamiennes.

L’efficacité de l’information extérieure repose ainsi sur la qualité des contenus et leur accessibilité. Les informations doivent être transmises clairement et replacées dans leur contexte afin de permettre aux lecteurs de mieux comprendre les événements et de se forger leur propre opinion.

Le chercheur estime que la VNA joue un rôle important dans la diffusion des informations officielles vietnamiennes à l'échelle internationale. Ses plateformes en langues étrangères contribuent à faire mieux connaître le pays et à promouvoir l'image d'un Vietnam dynamique, engagé dans un développement rapide et de plus en plus présent sur la scène internationale.

Après près de trois décennies de déplacements et de recherches sur le Vietnam, le chercheur japonais continue de suivre attentivement l’actualité du pays. « Pour moi, ces sites constituent une source d’information fiable et indispensable chaque fois que je souhaite approfondir mes connaissances sur le Vietnam », affirme-t-il. - VNA