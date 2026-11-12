Société

Quoc Tu Giam, un héritage qui traverse les générations et les frontières

À Toronto, le Conseil culturel et éducatif Canada-Vietnam multiplie les initiatives pour transmettre la langue, l’histoire et les valeurs éducatives vietnamiennes aux jeunes générations de la diaspora, tout en favorisant leur intégration au Canada.

Phan Thi Quynh Trang (1er de gauche), présidente du Conseil culturel et éducatif Canada-Vietnam. Photo: baotintuc
Phan Thi Quynh Trang (1er de gauche), présidente du Conseil culturel et éducatif Canada-Vietnam. Photo: baotintuc

Toronto (VNA) – À l’occasion du 950e anniversaire de la fondation du Quoc Tu Giam (1076-2026), l’héritage éducatif vietnamien continue de se transmettre au sein de la diaspora au Canada, où les familles et les associations s’attachent à préserver la langue, l’histoire et les traditions du pays.

À Toronto, Phan Thi Quynh Trang, présidente du Conseil culturel et éducatif Canada-Vietnam (CVCEC), œuvre à entretenir ce lien entre les générations, notamment à travers l’enseignement du vietnamien et la découverte du patrimoine historique et culturel national.

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) au Canada, la responsable a expliqué que la continuité des valeurs éducatives vietnamiennes reste présente dans les familles de la diaspora à Toronto, mais s’exprime de différentes manières adaptées au nouvel environnement de vie.

Les parents parlent régulièrement vietnamien à leurs enfants, leur racontent l’histoire du pays et collaborent avec les associations locales pour leur offrir des espaces d’apprentissage de la langue et de la culture d’origine.Pour Phan Thi Quynh Trang, l'attachement au Temple de la Littérature-Quoc Tu Giam remonte à l'enfance.

Ses parents l'y emmenaient avant les grandes échéances scolaires, notamment le baccalauréat. Ces visites lui ont permis de prendre conscience de la place accordée au savoir dans la société vietnamienne et de mesurer sa dette envers les générations précédentes.

Plusieurs de ses ancêtres maternels, dont les noms figurent parmi ceux des docteurs gravés sur les stèles de pierre du site, lui rappellent cet héritage. À chacun de ses voyages au Vietnam, elle retourne se recueillir devant ces monuments, consciente que ses connaissances sont le fruit d'une longue transmission du savoir.

Par la suite, en qualité de responsable pédagogique de programmes culturels destinés aux étrangers et organisés par Educap, elle a également fait découvrir ce haut lieu du patrimoine vietnamien à des visiteurs internationaux. Une expérience qui nourrit aujourd'hui son engagement au Canada, où elle s'appuie sur les souvenirs familiaux et les gestes du quotidien pour transmettre la culture vietnamienne.

Au sein de sa propre famille, son fils, Nguyen The Bao, parle couramment l’anglais tout en pratiquant le vietnamien à la maison et en s’intéressant à l’histoire du Vietnam. Cet équilibre démontre que la préservation des valeurs familiales accompagne harmonieusement l’intégration.

Constatant que le souhait des parents de voir leurs enfants parler leur langue maternelle nécessite une pratique régulière, le CVCEC a participé à la création de la plateforme gratuite en ligne « Mon école de vietnamien ». Cet outil propose 70 leçons basées sur le programme du ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation, et de nouveaux supports numériques sont en cours d’élaboration.En parallèle, le CVCEC élabore des modules culturels consacrés aux sites historiques du Vietnam, notamment au Temple de la Littérature.

Les enfants pourront ainsi découvrir l'histoire du maître Chu Van An, apprendre des mots courants tels que « maître », « élève », « écriture » et « livre », et s'initier aux formules de politesse à l'égard des enseignants et des aînés. Cette démarche permet de rapprocher un patrimoine historique parfois lointain de leur quotidien.

Les jeunes sont également invités à écouter les témoignages de leurs parents et grands-parents sur les sacrifices consentis pour poursuivre leurs études, afin de trouver dans ces parcours familiaux une source d'inspiration pour leur propre réussite.Pour les adolescents et jeunes adultes, le CVCEC a lancé le Viet Youth Readiness Hub (VYRH), alliant préservation culturelle et bénévolat.

Selon Phan Thi Quynh Trang, ces jeunes sont désormais capables de raconter en anglais l’histoire du Quoc Tu Giam à leurs amis internationaux.Elle voit ainsi dans l'éducation un trait d'union durable entre le Vietnam et le Canada, permettant aux nouvelles générations de rester attachées à leurs racines tout en prenant pleinement leur place dans la société qui les accueille.-VNA

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