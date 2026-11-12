Société

De fortes pluies causent d'importants dégâts dans le Centre du Vietnam

De fortes pluies ont détruit ou arraché les toitures d’une quarantaine de maisons et fait peser des risques sur plusieurs dizaines d’autres habitations, en raison de glissements de terrain et de crues localisées, notamment à Hue, Da Nang, Quang Tri et Quang Ngai.

Les autorités viennent en aide aux habitants dans la commune de Mang But, province de Quang Ngai. Photo : VNA
Les autorités viennent en aide aux habitants dans la commune de Mang But, province de Quang Ngai. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Selon l’Autorité de gestion des catastrophes naturelles et des digues du Vietnam, relevant du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le Centre du pays ont fait deux blessés dans la ville de Hue et causé d’importants dégâts matériels dans plusieurs localités. Ce bilan a été établi le 11 novembre à 17 heures.

Les intempéries ont détruit ou arraché les toitures d’une quarantaine de maisons et fait peser des risques sur plusieurs dizaines d’autres habitations, en raison de glissements de terrain et de crues localisées, notamment à Hue, Da Nang, Quang Tri et Quang Ngai.

Le secteur agricole enregistre également de lourdes pertes avec 126 hectares de cultures submergés, près de 10 000 têtes de bétail et volailles emportées par les eaux, ainsi que d’importants dégâts subis par les bassins aquacoles et les ouvrages d'irrigation, principalement dans la province de Thanh Hoa.

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La montée des eaux de la rivière Ky Lo provoque des inondations sur les routes de la commune de Tuy An Dong, province de Dak Lak. Photo : VNA

Dans le Sud, la province de Dong Thap a quant à elle essuyé de violentes tornades qui ont endommagé 260 habitations et détruit plus de 23 hectares d’arbres fruitiers, pour un préjudice financier évalué à plus de 8,3 milliards de dôngs (plus de 325 000 dollars).

Sur le plan des infrastructures, les précipitations ont provoqué des dizaines d’éboulements et submergé de nombreux axes routiers nationaux et provinciaux, notamment à Thanh Hoa, Ha Tinh, Hue, Da Nang et Gia Lai. La circulation a été temporairement interrompue sur plusieurs tronçons, avant que les équipes d’intervention ne parviennent à dégager la plupart des voies. À Hue, la montée des eaux, conjuguée à de fortes marées, a entraîné une importante érosion des berges et du littoral, en particulier le long de la rivière Bo, menaçant directement la sécurité de dizaines de foyers riverains.

Alors que les prévisions météorologiques annoncent la persistance de fortes averses et un risque accru d’orages violents, de foudre, de crues éclair et de glissements de terrain jusqu’au 13 novembre, le Comité national de direction de la défense civile a ordonné aux autorités locales de renforcer leurs mesures de prévention et de riposte.

Les comités populaires des zones touchées ont reçu pour consigne d’évacuer sans délai les habitants des zones inondables et des secteurs exposés aux éboulements, de contrôler strictement les passages submergés et d’en interdire l’accès, ainsi que d’assurer une gestion sécurisée des barrages et des réservoirs hydroélectriques afin de prévenir tout sinistre majeur. -VNA

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