Hôi An inondée : un paysage insolite qui attire les touristes

Da Nang (VNA) - Ces derniers jours, de fortes pluies accompagnées de rafales de vent se sont abattues sur la ville de Da Nang, provoquant une montée des eaux dans plusieurs rivières et lacs ainsi que des chutes d’arbres. Dans la vieille ville de Hôi An, certaines rues ont commencé à être inondées. Malgré ces intempéries, le site continue d’attirer de nombreux touristes vietnamiens et étrangers, venus découvrir un paysage inhabituel et vivre une expérience différente.

Dans le centre historique, la rivière Hoai est sortie de son lit et a recouvert une portion d’environ 30 mètres d’une route longeant ses berges. Cette montée des eaux transforme le paysage habituel de la vieille ville et rend les déplacements des habitants et des visiteurs quelque peu difficiles. Toutefois, loin de détourner les touristes, ce décor particulier attire leur curiosité et leur offre une autre façon de découvrir Hôi An.

Sur les deux rives de la rivière Hoai, des groupes de touristes vietnamiens et étrangers continuent de flâner, de prendre des photos et d'explorer les rues partiellement submergées. Certains n'hésitent pas à retrousser leur pantalon pour traverser les passages inondés et poursuivre leur visite, tout en immortalisant ces scènes inhabituelles.

Les rues partiellement inondées offrent aux touristes une expérience inhabituelle. Photo: VNA

David Miller, un touriste australien, raconte qu’il découvre pour la première fois une ville touristique dans un tel contexte de montée des eaux. « J’avais déjà vu des photos de Hôi An sur Internet, mais marcher directement dans les rues inondées procure une sensation très différente et intéressante. Ce sera certainement un souvenir mémorable de mon voyage au Vietnam », confie-t-il.

Emma Wilson, une visiteuse britannique, explique avoir été surprise de voir les eaux de la rivière Hoai déborder jusque dans une rue de la vieille ville. Cette situation ne l'a cependant pas déçue. Bien au contraire, elle a renforcé sa curiosité et son intérêt pour le site.

« Nous n’avons pas souvent l’occasion de vivre une telle expérience pendant nos voyages. Voir les gens marcher ensemble dans l’eau, tout en admirant les anciennes maisons et la rivière à proximité, crée un paysage vraiment particulier. Je pense que ce sera une expérience marquante de ce voyage », souligne-t-elle.

Au-delà de l’attrait du paysage en saison des pluies, les commerces de restauration, les cafés et les établissements proposant des services touristiques dans la vieille ville poursuivent leurs activités. Ils continuent d’accueillir de nombreux visiteurs venus se promener, faire une pause ou déguster des spécialités locales. Dans plusieurs établissements situés le long de la rivière Hoai, le service se déroule toujours dans une ambiance animée.

Selon Nguyên Thi Thu Ha, une commerçante locale, la fréquentation touristique est généralement moins importante pendant la saison des pluies que durant les périodes de forte affluence. Les activités commerciales restent néanmoins relativement stables cette année. Le nombre total de visiteurs à Hôi An dépasse celui enregistré à la même période de l'année précédente, permettant aux commerçants de préserver leurs revenus.

Les commerçants de la vieille ville estiment que les conditions météorologiques de la saison des pluies peuvent affecter dans une certaine mesure les déplacements et les activités de visite. Hôi An conserve néanmoins son attrait grâce à son patrimoine architectural, sa culture, sa gastronomie et aux expériences particulières qu’elle propose selon les différentes périodes de l’année.

Avec ses rues partiellement submergées, Hôi An dévoile ainsi un tout autre visage pendant la saison des pluies. Si les conditions météorologiques ne se prêtent pas à toutes les activités touristiques, elles offrent à de nombreux visiteurs des moments insolites qui resteront gravés dans leur mémoire.

La sécurité demeure toutefois une priorité. Les commerçants et les touristes suivent attentivement l'évolution du niveau des eaux, privilégient les itinéraires praticables et évitent les secteurs fortement inondés ou soumis à des courants importants, afin de limiter les risques et de garantir le bon déroulement des activités touristiques. -VNA