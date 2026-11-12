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Le Temple de la Littérature, haut lieu de la diplomatie culturelle vietnamienne

Riche de près de dix siècles d’histoire, le Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam contribue au rayonnement culturel du Vietnam à travers l’accueil de dirigeants étrangers.

Le président du Panama, José Raúl Mulino, et son épouse visitent le Temple de la Littérature, le 6 octobre 2026. Photo : VNA
Le président du Panama, José Raúl Mulino, et son épouse visitent le Temple de la Littérature, le 6 octobre 2026. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – « Je suis extrêmement fier, en tant que président du Panama, de visiter ce site historique, façonné par les valeurs culturelles et éducatives du grand peuple vietnamien », a écrit le président panaméen José Raúl Mulino dans le livre d’or du Temple de la Littérature (Van Mieu - Quoc Tu Giam), lors de sa visite officielle au Vietnam, le 6 octobre 2026.

Ces éloges illustrent l’attrait constant qu’exerce ce site sur les dirigeants internationaux de passage dans la capitale vietnamienne. Fondé il y a 956 ans sous le règne de l’empereur Ly Thanh Tong et doté en 1076 de la première université du pays par l’empereur Ly Nhan Tong, ce vestige national spécial ne se contente pas de préserver la mémoire de l’ancien système éducatif et des concours mandarins. Il s’affirme désormais comme un lieu privilégié de la diplomatie culturelle, où le Vietnam met en valeur sa puissance douce à travers le savoir, les talents et l’identité nationale.

L’attrait de ce lieu auprès des délégations étrangères tient d’abord à son exceptionnelle profondeur historique. Témoin de près de dix siècles de formation des élites intellectuelles, le site abrite 82 stèles doctorales en pierre, qui immortalisent les noms de 1.304 lauréats des concours impériaux sous les dynasties Le et Mac. Cet ensemble a été inscrit au Registre Mémoire du monde de l’UNESCO en 2011.

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Le président du Panama, José Raúl Mulino, et son épouse signent le livre d'or du Temple de la Littérature – Quoc Tu Giam. Photo : VNA

Au-delà de son ancrage patrimonial, le monument incarne des valeurs universelles partagées par les différentes cultures : le respect du savoir, la reconnaissance du mérite et le respect des enseignants. Selon Jonathan Wallace Baker, représentant de l’UNESCO au Vietnam, le Vietnam se distingue par son respect profond et durable pour l’éducation, l’apprentissage et le savoir. Le Quoc Tu Giam incarne cette tradition, rappelant les liens étroits entre le savoir, le talent et la responsabilité éthique dans la société vietnamienne.

Le site offre par ailleurs un cadre paisible, propice à des échanges diplomatiques plus spontanés et chaleureux, loin des contraintes protocolaires habituelles. Le 26 mai 2025, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, et son épouse y ont accueilli le président français Emmanuel Macron et son épouse. À la fin de la visite, le secrétaire général To Lam a invité le président Emmanuel Macron à faire résonner le tambour rituel Sam dans la cour de Thai Hoc, un geste symbolisant l’amitié entre les deux pays et leur attachement commun à la paix, au développement et aux valeurs culturelles.

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Le secrétaire général du PCV To Lam et son épouse, le président français Emmanuel Macron et son épouse, visitent le Temple de la Littérature – Quoc Tu Giam, le 26 mai 2025. Photo : VNA

Un autre exemple de cette diplomatie culturelle a été donné le 8 juin 2026, en marge du Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026. Dao Thi Bich Thuy, épouse du Premier ministre vietnamien Le Minh Hung, a alors visité, avec les épouses des Premiers ministres lao, cambodgien et thaïlandais, l’exposition « Si tu » (Les candidats aux examens), dans l’espace Thai Hoc, ainsi que le « Jardin des lauréats », présentant près de 950 récits d’études d’élèves et d’étudiants venus de tout le Vietnam.

Dans un contexte international marqué par des bouleversements et des rivalités d’influence croissantes, le choix du Vietnam de promouvoir sa diplomatie culturelle met en lumière une nation désireuse de coopérer avec tous les pays dans le respect de ses valeurs traditionnelles, de sa souveraineté et de son identité culturelle. Accueillir des délégations étrangères dans ce haut lieu de l’éducation permet de tisser des liens qui dépassent les seuls intérêts stratégiques pour s’ancrer dans des valeurs, des connaissances et des traditions partagées.

Cette dimension internationale prend une résonance particulière en 2026, année marquée par le 950e anniversaire du Quoc Tu Giam, le 80e anniversaire de la première Conférence culturelle nationale et le 50e anniversaire de la coopération entre le Vietnam et l’UNESCO. Selon Jonathan Wallace Baker, représentant de l’UNESCO au Vietnam, le Vietnam demeure un partenaire engagé de l’organisation, contribuant de plus en plus à ses programmes régionaux et mondiaux, notamment à travers le Dialogue Asie-Pacifique sur le patrimoine et l’authenticité en 2026 et son initiative relative à la Décennie internationale de la culture pour le développement durable (2027-2036).

Le Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam n’appartient pas qu’au passé. Les valeurs culturelles et éducatives qui ont façonné ce haut lieu du savoir continuent de se transmettre au fil des générations et de rayonner au-delà des frontières du Vietnam.– VNA

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